Déclaration de l’ONU sur les droits des Autochtones : des réserves sur le plan d’action

Selon l'Assemblée des Premières Nations (APN), la version provisoire de ce plan d'action ne tient pas suffisamment compte du droit des Autochtones à l'autodétermination, un droit explicitement défendu par la DNUDPA .

L' APN soutient également que les trois mois impartis aux Autochtones pour s'exprimer sur le contenu du plan d'action sont insuffisants. Conséquemment, sa cheffe, RoseAnne Archibald, demande que la période prévue soit rallongée d'un an.

Prendre sa place

Selon plusieurs organismes autochtones, la simple consultation n'est pas suffisante pour mener à bien un projet d'une telle ampleur, qui vise à redéfinir les droits et la place occupée par les premiers peuples au Canada.

Plus que des consultations, ça prend un consentement [...]. Le gouvernement colonial du Canada ne peut plus être celui qui décide du futur des territoires que nous occupons depuis des millénaires , a exprimé RoseAnne Archibald, il y a quelques jours.

La cheffe de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

En entrevue avec Espaces autochtones, le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, a admis que la mise en œuvre du projet de loi C-15, devenu après son adoption la Loi concernant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, est très complexe.

Il faut arrimer la DNUDPA à une impressionnante quantité de lois qui existent actuellement au Canada et qui touchent de près ou de loin les Autochtones. Pour certaines lois, si on juge que c'est impossible, il faut les annuler et repartir de zéro pour légiférer en tenant compte de la DNUDPA , explique-t-il.

« J'espère, par exemple, que la Loi sur les Indiens fera partie de celles qui seront éventuellement abrogées, puisqu'elle limite grandement les possibilités des Autochtones au sein du Canada. » — Une citation de David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Face aux récentes critiques de l' APN , le ministre s'est défendu en expliquant que le plan provisoire présenté au début de la seconde phase de consultation est justement provisoire. [...] Ce n'est pas parfait, ce n'est pas final, ce n'est pas complet .

Des rôles à clarifier

À terme, la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones vise à mettre en application des droits tels que ceux définis dans l'article 3 de la DNUDPA : les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, rédigée en 2007, a été adoptée par Ottawa en 2010. Photo : Onu

Appliquer textuellement ces paramètres dans un contexte juridique qui existe déjà est un processus délicat. Surtout qu'en définitive, la promulgation, l'annulation ou la modification d'une loi demeure une compétence réservée au pouvoir législatif.

Selon le ministre Lametti, une certaine interprétation sera nécessaire pour que le texte de la DNUDPA puisse être arrimé au contexte canadien, mais celle-ci devra être faite en respectant l'essence des droits qui y sont définis.

Au terme de première phase du plan d'action, en décembre 2022, le rapport avait établi que les rôles des différents acteurs devaient être clarifiés, pour s'assurer que l'interprétation ne mène pas à une canadianisation de la Déclaration.

Le rapport établit également un besoin de créer un mécanisme indépendant de surveillance et de reddition de comptes dirigé par les Autochtones [...] , pour s'assurer que le processus de mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones respecte en lui-même l'esprit de la DNUDPA .

« Le défi, en ce moment, c'est de définir ce que veulent dire les termes consultation, collaboration et consentement préalable dans le cadre de la loi C-15. » — Une citation de David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Le ministre considère que la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est un vaste travail de transformation qui permet la création d'un avenir meilleur pour les générations autochtones actuelles et futures et, par le fait même, pour l'ensemble de la population canadienne .

Il croit que cette transformation doit s'effectuer par étapes, et espère que le plan d'action définitif sera pleinement pris en compte par les gouvernements actuels et futurs.

Beaucoup de chemin reste à parcourir, plusieurs provinces traînent le pas en ce qui a trait à la reconnaissance des droits des Peuples autochtones définis par l' ONU . Mais selon l' APN , l'enjeu principal de C-15 demeurera d'implanter au Canada la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones tout en respectant son contenu.

La Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée en juin 2021 pour permettre au Canada de mettre en œuvre la DNUDPA . Elle prévoit l'élaboration d'un plan d'action dans les deux ans suivant son adoption.

Avec des informations de CBC.