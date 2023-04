L’autrice-compositrice-interprète innue Kanen, Révélation Radio-Canada 2022-2023 , lance Mitshuap (maison en innu-aimun), un premier album « personnel et universel » qui témoigne des réflexions qui peuvent ponctuer le début de la vingtaine et des expériences d'une Autochtone vivant en ville.

Avec Mitshuap, on peut s’attendre à une évolution , souligne Kanen, posée dans le canapé d’un café du quartier Villeray à Montréal.

Cette évolution se traduit notamment par les différents styles qui ont parsemé les dix morceaux de l’album.

C’est éclectique, dit Kanen. On est beaucoup sur du indie rock, mais on ne dénature pas par rapport à mon premier EP qui était très folk.

Bâti au cours des trois dernières années, Mitshuap suit un ordre chronologique : les chansons les plus anciennes sont au début de l'album et les plus récentes, à la fin.

Cette chronologie permet de suivre les réflexions et les questionnements qui l'ont traversée pendant son processus d'écriture.

Pour Kanen, Mitshuap est donc un album assez personnel qui illustre sa condition : une Autochtone vivant et évoluant à Montréal.

Je parle beaucoup de la relation à distance que j’ai avec ma communauté et les relations que j’ai avec mes amis autochtones et non autochtones , souligne celle qui est originaire de la communauté de Uashat Mak Mani-utenam, sur la Côte-Nord.

Le militantisme des femmes autochtones dans la métropole constitue également une inspiration pour elle.

Par exemple, dans la chanson Par la fenêtre, il est question de vigiles ou de marches auxquelles j’ai participé pour les femmes autochtones disparues et assassinées , explique-t-elle.

Ça m’a beaucoup inspiré, poursuit-elle. Ça témoigne d’un mélange de force et de vulnérabilité.

Au-delà de son identité autochtone, le simple fait qu’elle soit dans la jeune vingtaine transparaît dans les morceaux, croit Kanen.

« C’est personnel et universel à la fois. Je pense que ce sont des expériences que beaucoup de gens peuvent reconnaître. » — Une citation de Kanen

Ça reflète bien où je suis dans la vie. Dans 10 ans, quand je vais réécouter ça et me dire : "ouais, je me cherchais pas mal" , dit-elle en riant.

Présence de l’innu-aimun

Mitshuap, comme les précédentes productions de Kanen, est en français et en innu-aimun.

Ç’a été un beau processus de monter les textes en innu-aimun , relève-t-elle.

C’est ma mère qui m’a aidé avec les paroles pour les corriger, raconte-t-elle. C’est un aspect touchant de cet album-là, c’est la collaboration avec ma mère. Ça nous a rapprochées.

Pour Kanen, la musique est aussi une manière de faire vivre cette langue ancestrale et de se réconcilier avec son apprentissage.

« Je suis d’une génération où [la langue innue] se perd un peu. En grandissant, j’avais beaucoup de questionnements et j’étais gênée d’aller à des cours, mais la musique m’a permis de comprendre qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre la langue. » — Une citation de Kanen

Ce désir de sauvegarde est de plus en plus présent chez les jeunes, constate-t-elle, et une plus grande présence des Autochtones dans la sphère musicale permettrait de le mettre en lumière.

Ainsi, que ce soit en réclamant un quota de musique autochtone à la radio ou en ayant des catégories spécifiques à l’ADISQ et aux prix Juno, l’important c’est d’être présent le plus possible , considère Kanen.

L’album Mitshuap sera lancé le 6 avril à Montréal et le 12 avril à Québec lors de spectacles gratuits. Plusieurs représentations de l’artiste sont déjà prévues entre avril et juillet dans plusieurs régions du Québec.

Deux chansons de cet album ont déjà été dévoilées sous forme de singles : Fuck that shit (Nouvelle fenêtre) et Nimueshtaten Nete (Nouvelle fenêtre) qui est un duo avec Louis-Jean Cormier.