Élections à la chefferie de Wemotaci : un deuxième tour prévu pour le 11 avril

Qui de François Néashit ou de Viviane Chilton sera le prochain chef de la communauté atikamekw de Wemotaci? Les résultats du premier tour tenu lundi sont très serrés, et un deuxième tour sera nécessaire le 11 avril. En 2019, un tel scénario s'était déjà produit.

Quatre candidats étaient en lice le 3 avril pour devenir chef de la communauté située à 115 kilomètres au nord-ouest de La Tuque, en Mauricie. Le dépouillement s'est terminé à 5 h 30 du matin.

Le chef sortant François Néashit, a obtenu 8 voix de plus que Viviane Chilton, soit respectivement 221 voix (34,16 %) contre 213 (32,92 %), selon les résultats officiels publiés par le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW).

Les deux autres candidats au poste de chef, David Boivin et Eugène Petiquay, ont eu respectivement 172 et 33 votes. Huit bulletins ont été rejetés.

Les six conseillers élus au terme du scrutin de lundi sont : Canuel Biroté, Marco Chilton, Miguel Coocoo, Hervé Ottawa, Alys Quoquochi et Jon-Evan Quoquochi. Il s'agit d'une réélection pour Marco Chilton et Alys Quoquochi qui étaient déjà dans le conseil.

Au total, 648 personnes se sont prévalues de leur droit de vote sur 1417 inscrits. Le taux de participation était de 45,73 %.

Le prochain chef aura plusieurs défis à relever, et ce, sur fond de tension avec le Conseil de la Nation atikamekw (CNA). Quant au CAW, il a entamé depuis 2021 un retrait graduel du CNA, car les élus du précédent conseil estimaient que le CNA avait un fonctionnement désuet qui ne répondait plus aux besoins de la communauté.

Le prochain chef devrait aussi gérer le dossier sensible de la foresterie. Il y a un an, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci avait mis en demeure Québec dans ce dossier. Des familles ont mis en place des barrages pour empêcher les compagnies forestières de prendre du bois depuis la fin de février. Québec a, depuis, nommé un facilitateur pour tenter de trouver une issue.

L'an dernier, Wemotaci a célébré les 50 ans du village.

Si François Néashit remportait le deuxième tour, il effectuerait un cinquième mandat (non d'affilée) à la tête de la communauté.