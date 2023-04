Route de Manawan : c’est comme rouler dans un « champ de patates »

Sa mère, 47 ans, avait un cancer. Son séjour sur Terre était compté. Elle était revenue dans sa communauté atikamekw de Manawan, mais elle allait si mal qu’elle voulait retourner à Joliette en soins palliatifs. On a appelé l’ambulance.

Tiffany Flamand, sa fille de 28 ans, est montée avec elle. On a fait plus de deux heures de gravelle. Plus de deux heures pour faire les 80 kilomètres, à cause de l’état du chemin. Il était tout magané! , explique la jeune femme tout en surveillant son petit frère du coin de l’œil.

Pendant le trajet, elle a décidé de filmer l’intérieur de l’ambulance pour montrer comment un patient vit cette route décriée depuis longtemps par les membres de sa communauté.

Elle marque une très longue pause, attrape son téléphone. Sur son bras, plusieurs tatouages, dont un ruban rose qui a pour but de sensibiliser le plus grand nombre au cancer du sein, et une patte d’ours qu’elle a fait graver sur sa chair quelques jours après le décès de sa mère. L’ours, c’est quelque chose qui la représentait et qu’elle aimait. Il [est] écrit force et courage, parce que c’est elle. Elle s’est tenue debout jusqu’à la fin.

Même dans l’ambulance qui la secouait, sa mère a essayé de s'agripper avec le peu de force qui lui restait. Elle a vécu un enfer!

Cette vidéo, tournée par Tiffany Flamand lors du déplacement en ambulance de sa mère vers un établissiement de santé en 2022, montre l'état de la route entre Manawan et Saint-Michel-des-Saints en hiver.

Tiffany Flamand a donc pris son téléphone et filmé, parce qu’elle était en colère . Sa voix tremble.

Parce que je ne pensais pas juste à ma mère, je pensais à tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui doivent prendre l’ambulance pour essayer d’aller dans un centre hospitalier. J’étais en colère parce que je pouvais imaginer tous ces voyages sur ce chemin! , s'exclame-t-elle.

Elle-même a déjà voyagé dans l’ambulance avec une entorse lombaire. Mais elle continuait de penser, en voyant sa mère, aux personnes atteintes de maladies graves qui se font évacuer en ambulance.

« Je demandais seulement un minimum de services d’entretien des chemins ou tout service plus adéquat. C’est dangereux et ça empire l’état de la personne qui essaie de se rendre dans un centre hospitalier et que le plus proche est à trois heures de route! » — Une citation de Tiffany Flamand

La femme atikamekw a publié les vidéos sur un réseau social avec un message dans lequel elle qualifie l’état du chemin [d']aussi piteux qu’un champ de patates .

Tiffany Flamand est encore très émotive quand elle se remémore le dernier voyage de sa mère entre sa communauté et l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le chemin entre Saint-Michel-des-Saints et Manawan dans Lanaudière, ce sont 86 kilomètres, dont seuls les 8 premiers menant vers l’Auberge du Lac Taureau sont asphaltés. Le reste : du gravier, une succession de virages dangereux, des rétrécissements de voie et, selon la saison, des flaques d’eau qui peuvent faire glisser les autos, de la tôle ondulée, parfois une patinoire.

Souvent, les Atikamekw de Manawan publient des vidéos d’eux sur la route. Parfois, ils rient car ils se font brinquebaler dans tous les sens. À d'autres moments, ils montrent des camions de bois qui circulent sur une grosse partie de la route à vive allure. D'autres fois, ils tournent des vidéos de personnes prises dans le fossé. Puis, il y a les malades qui, dans l’ambulance, sont des témoins discrets. Car la situation de Tiffany Flamand est loin d’être unique.

Un cauchemar aussi pour les ambulanciers

Jocelyn Roy gare l’ambulance près d’une maison de Manawan, vérifie s’il capte la radio ou s’il est sur le réseau wi-fi d’un voisin pour ne manquer aucun appel. Cet Atikamekw d'Obedjiwan a travaillé à Montréal, Kanesatake… mais il voulait se rapprocher des gens de sa nation, il s’ennuyait de sa culture. Il avait le goût de se reconnecter aux sources et de redonner à la communauté.

Sans antenne cellulaire à Manawan, les paramédicaux doivent aussi surveiller où ils se garent, veiller à avoir la bande publique et prendre les accès wi-fi des habitants pour ne louper aucun appel. Un des autres problèmes pour eux. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

En septembre dernier, il s’est installé à Manawan, où vivent son frère et des amis, pour être paramédical. Il connaît donc le chemin pour venir dans la communauté; pourtant, ça a été vraiment un choc! La route est dangereuse, tu te fais brasser, ça n’a pas de bon sens , s'exclame-t-il.

« J’ai découvert la réalité! En septembre, le chemin était magané. Imagine le patient, il ne voit pas bien, il souffre puis avec ce chemin qui est vraiment horrible, des fois ça n’a pas de bon sens. Ça brasse, les bosses, ça fait clic-clic-clic, t’entends rien. Fait que t’as de la misère à donner des soins à cause du chemin. Le premier voyage, je me suis dit : "Qu’est-ce que tu fais icitte?" » — Une citation de Jocelyn Roy

Il raconte que, juste pour mettre une lunette nasale, pour donner de l’oxygène, les paramédicaux ont de la misère et doivent parfois faire arrêter l’ambulance. Chaque arrêt entraîne un petit délai . Or, dans ces situations, le temps est important.

La directrice du Centre de santé Masko-Siwin de Manawan ne décolère pas à cause de la dangerosité de la route, mais aussi de la situation. Ce n’est pas une route sur laquelle tu peux rouler vraiment à haute vitesse, car elle n'est pas belle, donc les délais pour pouvoir accéder à un centre hospitalier ou tertiaire sont diminués, les chances de survie sont plus basses , explique Jolianne Ottawa.

À sa connaissance, c’est l’une des pires routes forestières. Tous les jours, quand je la prends, je sais que je peux rencontrer un gros camion de bois, c’est inquiétant. Mais je la prends quand même, car c’est la seule.

Pourquoi n’est-elle pas mieux entretenue, se questionne-t-elle? Être en sécurité, c’est un besoin de base. On est en 2023 et il y a encore une communauté dont la route n’est pas sécuritaire , déplore-t-elle.

Selon Jocelyn Roy, avoir une vraie route changerait aussi les conditions de travail. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Pour les paramédicaux, c'est brûlant aussi de se faire brasser comme ça. Ce jour-là, Jocelyn Roy venait de faire deux allers-retours à Saint-Michel-des-Saints.

Il salue l’arrivée d’une deuxième ambulance prévue pour le 9 avril pour éviter les ruptures de service. Mais refaire la route changerait ses conditions de travail et aiderait à réduire le temps pour aller vers l'établissement de santé.

En 2019, la médecin qui travaillait encore récemment à Manawan, Pascale Brault, avait demandé au gouvernement du Québec de procéder à la réfection de la route qui mène à Manawan.

Une vieille revendication

Depuis longtemps, le Conseil des Atikamekw réclame une meilleure route. De nombreuses promesses ont été faites, mais elles n’ont pas forcément tenu.

Le chemin de Manawan est considéré comme une route d’accès aux ressources et aux localités isolées et appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts et non au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

En avril 2021, Québec a annoncé des investissements de plus de 161 millions de dollars afin d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures routières de la région de Lanaudière. La réfection du chemin de Manawan en faisait partie. En 2018, le gouvernement en avait déjà promis la réfection.

Selon la conseillère en communication à la Direction générale des Laurentides-Lanaudière du MTMD, Nathalie Nolin, le plan de réfection majeure a été inscrit à la programmation du ministère en 2021-2023, mais il n’est pas possible de donner des détails sur les échéanciers et les coûts pour l’instant .

Des travaux pour permettre l’écoulement des eaux et limiter les risques d’érosion ont été effectués. De plus, le ministère dit octroyer au Conseil des Atikamekw de Manawan (CAM) des contrats de déneigement et de nivellement.

86 kilomètres de chemin forestier séparent Manawan de la plus proche municipalité, Saint-Michel-des-Saints. Photo : Anne-Marie Yvon

Le CAM dit avoir envoyé plusieurs lettres aux ministres responsables des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, des Ressources naturelles et des Forêts, et des Transports et de la Mobilité durable.

Le chef Sipi Flamand demande une rencontre avec les ministres pour discuter de l’état de la situation. On a juste reçu un accusé de réception électronique , déplore-t-il.

« Ce qui est ridicule là-dedans, c’est l’absence totale du gouvernement dans ce dossier. Il y a eu de belles annonces, mais on ne voit rien de concret et on met à risque les membres de la communauté et ceux qui prennent l’ambulance, c’est inhumain ce qu’ils doivent vivre sur cette route! » — Une citation de Sipi Flamand

Selon lui, un changement de classification de la route permettrait d'obtenir une meilleure route et un meilleur entretien. Et donc plus de sécurité, moins de poussière, moins de nids de poule comme à Montréal, moins de bris pour les ambulances et les véhicules de la communauté , soutient le chef Sipi Flamand.

Le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, se questionne sur la lenteur du dossier. Sa communauté réclame une route bitumée depuis longtemps. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Selon Nathalie Morin, de la Direction générale des Laurentides-Lanaudière du MTMD, un avis juridique sur cette question a été demandé. En attendant, la route va demeurer une route de gravier.

Quant au plan de réfection majeure, elle ne peut offrir de date sur l’échéancier global, mais le projet est amorcé et devrait se réaliser , assure-t-elle.

Des bris d’ambulance à répétition

Laurent Hamel, le directeur général de Paraxion, l'entreprise ambulancière qui dessert Manawan, est formel. Pour lui, une meilleure route réglerait au moins deux problématiques.

D’abord, la durée de déplacement de l'ambulance diminuerait de moitié, ce qui ferait une grosse différence .

Puis, la maintenance des véhicules serait moins coûteuse. On va scrapper littéralement une ambulance aux trois ans , assure-t-il. Il y a une rotation constante au garage pour faire les suspensions pour les ambulances qui vont sur ce chemin. Cette année, beaucoup de frais supplémentaires ont été occasionnés pour la maintenance. Cela a créé aussi un défi pour avoir une ambulance toujours disponible pour les paramédicaux.

L'ambulance de Manawan se faisant remorquer un soir, ce qui a créé une rupture de service le temps qu'une autre puisse venir. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Lui qui a pêché dans le secteur il y a 25-30 ans fait le même constat. C’était une problématique, ça en est toujours une. Il y a eu des progrès, mais pas beaucoup!

Les dangers de la route

Il évoque aussi, comme le chef Sipi Flamand et les membres de la communauté, la sécurité sur ce chemin où il y a beaucoup de passages d’orignaux, de chevreuils, parfois d’ours. On a frappé des animaux presque toutes les années. Il y a des dangers inhérents à la route, on a eu des sorties de route.

En février 2022, alors que Manawan était privée d’eau depuis plusieurs jours à cause d’une panne, trois camions-citernes qui devaient ravitailler la communauté ont terminé leur route dans le fossé à cause, notamment, de la route glissante.

La route entre Saint-Michel-des-Saints et Manawan n'est asphaltée que pendant quelques kilomètres sur les 86 du trajet. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, entre 2016 et 2020, il y a eu 19 accidents causant des blessures légères et un plus grave sur cette route. Des impacts matériels ou concernant des animaux ont été répertoriés dans 33 accidents survenus durant la même période.

Il y a eu un accident mortel en 2021 et un autre en 2022, selon le ministère. Néanmoins, selon le Conseil des Atikamekw de Manawan, deux membres de la communauté ont péri dans un accident sur cette route en 2021.

Le Conseil des Atikamekw de Manawan avait, dans un communiqué, indiqué que ce drame nous rappelle à quel point la route entre Manawan et Saint-Michel-des-Saints est dangereuse et nécessite qu’on y porte une attention particulière .

Outre les avantages pour l’ambulance et la sécurité, les impacts d’une telle route sont multiples, précise le chef Sipi Flamand. Le chemin demeure un enjeu majeur. Il augmente les coûts de transport, donc de l’essence, de l’épicerie. Et si cette route était plus sécuritaire, ça aiderait au développement de la communauté avec le tourisme, l’entrepreneuriat , précise Sipi Flamand.