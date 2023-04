Traité de Petapan : Québec traîne toujours, malgré des engagements fermes

Ça fait 40 ans que l'on négocie, et il y avait eu un engagement de la part de Québec pour respecter la date butoir, alors nous sommes évidemment déçus, aujourd'hui , indique en entrevue le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique.

À terme, les négociations permettraient l'adoption du premier traité signé entre des communautés autochtones, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec depuis les conventions de la Baie-James et du Nord-Est dans les années 1970.

Contrairement à ceux-ci, le traité de Petapan ne compromettrait pas les droits ancestraux des communautés de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan sur leurs territoires, mais les préciserait plutôt. Il les mettrait même en avant, en encourageant de ce fait des relations stables avec Québec et Ottawa.

De gauche à droite, les chefs Réal Tettaut de Nutashkuan, Martin Dufour d'Essipit et Gilbert Dominique de Mashteuiatsh réunis pour parler de leur projet de traité moderne.

Devant l'ampleur et la complexité du dossier, nous avons convenu pour l'instant que la meilleure approche à avoir est d'accorder un sursis de quelques semaines au gouvernement du Québec pour qu'il règle certains points , explique Martin Dufour, chef d'Essipit, en entrevue.

Bien que les chefs n'aient pas eu d'explication précise de ce qu'il reste à faire du côté du Québec, ils ont l'impression que certains ministres, lors de la présentation du projet, ont demandé d'avoir plus de temps pour analyser les retombées potentielles d'une telle entente.

Bien que l'objectif n'ait pas été atteint par Québec, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. [...] Le plan prévu initialement consiste à préparer une nouvelle phase d’information et de consultation auprès de nos membres, que nous dévoilerons d’ici les prochaines semaines , a indiqué M. Dominique.

Le chef Martin Dufour a tenu à souligner le bon travail effectué par le fédéral dans les derniers mois, et les efforts qui ont été faits pour respecter l'échéance.

Ottawa a montré une belle ouverture dès les débuts, il [a] aidé à couvrir la dette des négociations des trois communautés, qui montait à environ 70 millions de dollars après 40 ans , a-t-il indiqué.

Le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré en entrevue que son parti avait mis les bouchés doubles dans les dernières semaines pour arriver à un résultat . [...] Il a ajouté : J'ignore pourquoi Québec n'y est pas parvenu, malgré des énoncés très publics. La déception est vive .

Globalement, le Québec s'est montré ouvert aussi et, selon ce que le ministre Lafrenière nous a dit, ils ont simplement manqué de temps, alors nous n'en sommes pas encore à monter le ton, nous leur laissons une chance de livrer leurs propositions , indique le chef Dominique.

De son côté, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a expliqué que la relation de proximité avec les communautés concernées complexifiait l'entente pour le Québec.

En tout respect pour toutes les parties concernées, les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans une entente comme celle-ci, c'est plus complexe pour ceux qui cohabitent tous les jours avec les Innus et ça, c'est nous, c'est le Québec , a-t-il indiqué.

« Les chefs de Petapan ont rencontré plusieurs élus, et ça a aidé énormément pour faire comprendre la portée et l'intérêt du traité. Mais il reste quand même du travail de pédagogie et d'éducation à faire face au projet. »