Le réveil du michif, langue ancestrale des Métis

Ma grand-mère m’avait donné une grosse pomme très appétissante, raconte-t-il. À l’école, les autres enfants m’ont demandé où je l’avais eue. J’ai répondu "koohkoom". Les enfants m’ont regardé avec un drôle d’air. Il y en a un qui a compris que "koohkoom" signifiait grand-mère, mais les autres pensaient que j’avais fait cuire la pomme.

Espaces autochtones a rencontré Elvis Demontigny à Brandon, dans le sud-ouest du Manitoba, avec les participants à un programme d’immersion en langue michif, une langue qui ne compte plus qu’environ 1000 locuteurs, selon les plus récentes données de Statistique Canada.

Verna Demontigny a convaincu son fils Elvis de participer au projet maître-apprenti pour l'apprentissage du michif. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Ils se sont engagés à passer 300 heures ensemble sur trois ans. Ils se rencontrent deux jours par semaine dans une maison où la seule langue permise est le michif : la michif MAP house (maison du programme michif maître-apprenti).

L’objectif est de former des personnes qui pourront parler couramment le michif et le transmettre par la suite, afin de revitaliser cette langue menacée.

L’âme du programme, c’est Verna Demontigny, la mère d’Elvis. Quand j’ai compris que le michif était menacé, je m’y suis remise et je m’y suis consacrée tout entière , dit-elle.

Elle a enseigné le michif dans le système scolaire et à l’Université de Brandon. Elle a aussi enregistré tous les mots d’un dictionnaire michif qui a été créé par une communauté métisse du Dakota du Nord, dans le cadre d’un projet pour en produire une version en ligne.

« Je vois le monde à travers ma langue. Chez moi, dans mon esprit, dans mon cœur, c’est le michif. » — Une citation de Verna Demontigny, enseignante de michif

Le michif est tout pour elle et elle lui donne tout son temps. J’ai grandi en michif et toute ma communauté parlait michif, raconte-t-elle. Pour moi, c’est ce que je suis. À l’école, on ne pouvait pas parler notre langue, sinon on se faisait punir. Il fallait parler anglais. Mais comme ma mère ne parlait pas anglais, on parlait notre langue à la maison.

Les participants au programme maître-apprenti de Brandon. Rangée arrière : Elvis Demontigny, Verna Demontigny, Harvey Pelletier; rangée avant : Janelle Zazalak, Mira Kolodka et Steven Demontigny. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Avec son groupe, Verna Demontigny organise une foule d’activités de la vie quotidienne liées à la culture métisse. Entre les courses au marché, la préparation des repas, la fabrication de mitaines en peau de chevreuil, les travaux de perlage, les parties de baroche (un jeu de cartes), toutes les occasions sont bonnes pour utiliser la langue en situation réelle.

Pour Elvis Demontigny, ce programme a changé sa vie. On s’encourage, on se stimule, dit-il. Quand j’ai commencé le programme maître-apprenti, j’ai commencé à m’ouvrir. J’ai commencé à faire face à certains problèmes que j’avais. Ça m’a aidé à me trouver, à entrer en contact avec mes racines.

Selon la linguiste Heather Souter, l'immersion est la meilleure façon d'apprendre à maîtriser une langue seconde. menacée Photo : Heather Souter

La locomotive du projet, c’est la linguiste métisse Heather Souter, titulaire d’une maîtrise en éducation sur la revitalisation des langues autochtones et professeure à l’Université du Manitoba et à l’Université de Winnipeg.

C’est elle qui a obtenu le financement pour le programme maître-apprenti et pour le dictionnaire en ligne. C’est aussi elle qui a convaincu Verna Demontigny d’embarquer avec elle dans ces deux projets.

Avec l’Université de Winnipeg, elle a également réussi à lancer un projet pilote de certificat en enseignement de langues autochtones menacées, auquel se sont inscrits Verna Demontigny et les autres participants du programme maître-apprenti.

Le projet pilote a commencé en septembre dernier. On termine le troisième cours, qui se concentre sur l’utilisation pratique des connaissances linguistiques dans une situation d’immersion , explique Heather Souter.

Plusieurs nuances de michif

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les participants au programme maître-apprenti ont décrit en michif du Sud leur activité de piégeage de lièvre au collet. On reconnaît ici et là quelques mots inspirés du français. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

L’émergence du michif est indissociable de la naissance du peuple métis, issu du contact des Premières Nations et des Européens, avant la mainmise de ces derniers sur le territoire.

Les Métis étaient polyglottes et multiculturels, indique la linguiste Nicole Rosen, professeure à l’Université du Manitoba. Ils parlaient français, anglais, cri, anishinabe, ojibwé, déné, dakota, etc., et changeaient de langue selon leur interlocuteur.

Au fil du temps, de nouvelles façons de parler se sont développées, combinant des éléments du cri et du français.

Les trois principales aujourd’hui sont :

le michif du Sud, enseigné dans le programme maître-apprenti de Brandon;

le michif français;

le michif cri.

Des aînées de Saint-Laurent, au Manitoba, ont consigné dans un livre la prononciation de mots en michif français comme il se parle dans leur village. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Les locuteurs de ces trois langues michif ne se comprennent pas entre eux. Dans le temps, ce n’était pas comme ça, explique Nicole Rosen. Tout le monde parlait un peu toutes les langues. Quand on voyageait, on savait qu’à tel endroit les gens parlaient de telle manière, alors on parlait comme ça.

Le michif du Sud est une véritable langue mixte. Elle est très différente du français et du cri. Les verbes sont presque toujours cris, résume Nicole Rosen. Les noms et certains adjectifs sont français. On peut insérer des mots français à l’intérieur des verbes. Un francophone y comprend quelques mots ici et là, mais pas le sens de la phrase.

Le michif cri, quant à lui, ressemble à la langue crie, avec quelques ajouts provenant du français.

Quant au michif français, il ressemble au français, mais on y trouve des influences cries et une façon particulière de prononcer certains sons.

Voir le monde autrement

La fabrication de mitaines en peau de chevreuil et le perlage sont à l'honneur parmi les activités traditionnelles du programme maître-apprenti. Un des participants a aussi adapté le jeu de cribbage avec des indications en michif. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Chaque langue porte sa propre vision du monde. Avec son bagage de linguiste, Heather Souter met le doigt sur certaines particularités du michif du Sud qui font voir les choses autrement.

Comme dans la langue crie, il n’y a qu’un seul pronom à la troisième personne du singulier : wiya. Il n’est ni masculin ni féminin , dit-elle. Elle ajoute qu’il n’y a pas non plus de pronom neutre comme le it , employé en anglais pour les choses et les êtres vivants non humains.

Quand j’étais enfant, je n’aimais pas l’idée de parler d’un chien ou d’un chat avec "it", comme on fait en anglais, dit-elle. Pour moi, ils étaient nos égaux. [Avec le michif], j’ai pu enfin regarder un chien et savoir qu’on faisait partie du même groupe.

Cette absence de pronom genré trouve aussi un écho chez les personnes qui ne s’identifient ni au genre féminin ni au genre masculin. Beaucoup de mes étudiants non binaires, lorsqu’ils apprennent cela, disent : "Je suis chez moi. Il y a une place pour moi maintenant". [En michif], le genre n’est pas le facteur le plus important pour déterminer la nature d’une personne.

Même en michif français, on a tendance à utiliser un seul pronom, il , pour désigner un homme ou une femme, fait remarquer Heather Souter.

Autre caractéristique du michif du Sud : la façon unique de former les verbes, qui influence le rythme des conversations.

On peut dire plusieurs phrases avec un seul mot : un verbe auquel sont attachés plusieurs morphèmes [éléments qui ajoutent des précisions au sens du verbe] et inflexions, explique Heather Souter. Il faut écouter attentivement jusqu’à la fin du mot. Et il faut attendre [pour répondre].

Les dames du dictionnaire

Le village métis de Saint-Laurent se trouve au bord du lac Manitoba. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Dans le village de Saint-Laurent, le drapeau métis orné du symbole de l'infini flotte un peu partout. Situé à 90 kilomètres au nord de Winnipeg sur le bord du lac Manitoba, Saint-Laurent est réputé pour ses racines michif françaises. Mais comme partout ailleurs, la langue et la culture métisses y sont menacées.

Il y a quelques années, des aînées du village ont décidé de faire rayonner leur langue ancestrale.

En 2011, on est allées à un atelier en ville, à Winnipeg, sur le michif. Mais nous, on ne comprenait rien. Ça parlait en cri. On disait : "C’est pas de même qu’on parle icitte à Saint-Laurent". On s’est dit : "On va écrire notre dictionnaire de la manière qu’on parle à Saint-Laurent" , raconte June Bruce.

Les aînées June Bruce, Agathe Chartrand et Suzanne Zeke-Pedlar, du village de Saint-Laurent, au Manitoba, se réunissent chaque semaine pour faire de l'artisanat ou préparer leurs activités d'enseignement du michif. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Il a fallu cinq ans à June Bruce, Lorraine Coutu, Agathe Chartrand, Doris Mikolayenko et Patricia Millar pour mener à bien leur projet de consigner par écrit les mots de leur langue orale. Leur livre de 80 pages donne la traduction anglaise et la transcription phonétique d’une foule de mots en michif français. Elles y ont ajouté des prières, des remèdes traditionnels et des recettes en michif.

L’aventure s’est conclue par un doctorat honorifique en lettres remis par l’Université du Manitoba. C’était fantastique! dit June Bruce. On ne pensait jamais qu’on se rendrait là. Quand on a commencé, même les gens de Saint-Laurent nous disaient qu’on faisait ça pour rien.

Les Métis se sont longtemps fait reprocher de ne pas parler « le bon français » qui leur était enseigné par des religieux venus du Québec. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Les dames de Saint-Laurent se souviennent du mépris qu’elles ont subi en raison de leur langue et de leur culture, entre autres par les religieuses.

Les sœurs étaient dures avec nous si on ne parlait pas un bon français, se rappelle June Bruce. Elles nous frappaient avec une règle. Elles nous appelaient les Sauvages.

Cette injonction à parler le bon français et l’humiliation qui y était associée, tous les Métis francophones rencontrés par Espaces autochtones les ont évoquées, qu’ils soient jeunes ou âgés.

Les parents savaient, mais ne pouvaient rien faire, ajoute June Bruce. C’est comme ça qu’ils avaient été traités eux aussi.

Encore aujourd’hui, certains Métis portent le fardeau du passé. À Saint-Laurent, il y a des gens qui se cachent encore d’être michif. On sait qu’ils sont michif, mais ils disent qu’ils ne le sont pas. Ils ont honte , dit June Bruce.

Le défi de la revitalisation

Harvey Pelletier est l'un des rares locuteurs du michif du Sud. Il porte fièrement sur sa casquette un portrait de Louis Riel. Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Néanmoins, l’intérêt pour les cultures autochtones grandit et différents organismes proposent des activités liées au michif.

Par exemple, des aînées de Saint-Laurent font la cuisine en michif avec des familles une fois par semaine. Elles passent aussi du temps avec des enfants d’âge préscolaire à jouer ou à raconter des histoires dans le cadre d’un programme provincial pour les Autochtones.

Des locuteurs du michif offrent également de nombreux ateliers aux adultes, et plusieurs organismes offrent des ressources d’apprentissage en ligne.

Mais cela ne suffira pas pour revitaliser le michif, soutient la linguiste Heather Souter. Selon elle, la seule façon d’apprendre à parler couramment une langue seconde menacée, c’est l’immersion comme elle se fait à la MAP House.

Les gens disent : "Je veux apprendre le michif", dit-elle. Mais la réalité, c’est qu’ils veulent l’avoir déjà appris et pouvoir le parler. Mais il faut des années de travail et il faut faire le choix de ce mode de vie. Ce n’est pas un loisir. C’est quelque chose que vous allez devoir inclure dans votre vie de famille, dans tous les aspects de votre vie.

Autre préoccupation d’Heather Souter : la nécessité d’uniformiser l’orthographe si on veut enseigner la langue, évaluer les apprentissages et partager des ressources écrites. Il est très important d’avoir une orthographe standardisée et stable, dit-elle. Cela permet aux gens de reconnaître rapidement les structures de la langue – en michif, les morceaux qui forment les verbes – parce qu’elles sont épelées de la même façon.

June Bruce, une des autrices d'un livre sur le michif français, porte un t-shirt sur lequel est écrit en michif « Métis fier ». Photo : Radio-Canada / Isabelle Montpetit

Avec le temps qui passe, de moins en moins de gens parlent couramment la langue. À Brandon, il y en avait 15 à 20 jusqu’à tout récemment. Il n’y en a plus que trois , dit Verna Demontigny. À Saint-Laurent, parmi les cinq autrices du dictionnaire michif français, deux ont quitté ce monde.

« Nous n’avons plus beaucoup de temps. Peut-être dix ans encore. Bientôt, nous n’aurons plus de locuteurs et il faudra se fier à des enregistrements. Mais peut-être qu’on veut seulement sensibiliser les gens à la langue et que des gens sachent dire quelques mots ici et là. Il faut être honnête là-dessus. » — Une citation de Heather Souter, linguiste

Elle soutient que les décideurs doivent prendre conscience de ce que représente réellement le projet de faire revivre une langue. Et surtout y mettre les ressources nécessaires.

Mais il y a de belles victoires. Verna Demontigny raconte avec fierté que ses petits-enfants attrapent eux aussi le michif, sans qu’on le leur enseigne formellement, parce que leurs parents ont commencé à le parler à la maison. Le michif renaît, une famille à la fois.