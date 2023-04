Adrienne Jérôme, la puissance d’une femme

Ce n’était pas un pensionnat pour Autochtones, mais on a quand même subi des châtiments corporels. On se faisait jeter contre les murs, tirer par les cheveux , raconte celle qui est désormais l’ancienne cheffe de cette communauté située au sud de Val-d’Or.

Ces sévices ont forgé son armure. Et avec le temps, elle est devenue la protectrice des plus faibles. Une amie à moi subissait de l’intimidation à l’école. Un jour, ma mère m’a dit que je n’avais pas le choix, je devais la protéger. C’est ce que j’ai fait. À un moment donné, plus personne n’osait embêter mon amie , se souvient Adrienne Jérôme, qui a aujourd’hui 54 ans.

Adrienne Jérôme a été cheffe durant six ans. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Sa carapace devient encore plus dure lorsqu’elle arrive à Montréal pour poursuivre ses études. À l’école là-bas, t’es en bas de l’échelle. Les gens me voyaient comme une Sauvage, une personne sale. Je m’entendais bien mieux avec les Haïtiens de mon école , poursuit encore Mme Jérôme, qui a d’ailleurs vécu dans une famille d’accueil haïtienne le temps de ses études.

Adrienne Jérôme grandit au sein de sa famille composée de cinq autres filles et deux garçons adoptés. Sur les traces de sa mère, en 1998, elle s’occupe déjà de 10 enfants. Certains sont biologiquement les siens. D’autres non.

L'entrée de la communauté anishnabe de Lac-Simon, tout près de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La famille Jérôme vivait chichement. Ils profitaient de la générosité d’une femme qui les fournissait en légumes. Ils s’offraient des vacances grâce à l’argent récolté de la vente de petits fruits. En automne, ils trappaient et vendaient leur fourrure. Se payer une miche de pain était alors un véritable luxe.

Devenus adultes, ses enfants lui disent : Je ne sais pas comment tu as fait, maman. On ne s’est même pas rendu compte qu’on était ben pauvres! raconte-t-elle.

Lorsqu’elle est élue cheffe de Lac-Simon, en 2016, Adrienne Jérôme avait pourtant d’autres plans en tête. Mais elle a été appelée par sept femmes de la communauté.

Adrienne Jérôme était là lors du passage de l'expédition en motoneige des Premières Nations, en mars 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Il fallait trouver quelqu’un pour finir le mandat de l’ancienne cheffe Salomé Mackenzie. Sept femmes sont venues me voir, quasiment à minuit. Elles m’ont demandé si je voulais devenir cheffe. Je devais d’abord en parler à mon mari, j’avais besoin qu’il me soutienne là-dedans , se souvient-elle. Elle sera élue en septembre 2016.

Avec le recul, elle assure : Ce ne sont pas sept femmes qui sont venues me voir, mais les sept feux. C’est une prophétie anishnabe.

Maman ourse

Adrienne Jérôme poursuit alors en quelque sorte ce rôle de mère qu’elle a embrassé il y a maintenant de nombreuses années. Chaque membre de la communauté est considéré comme l’un de ses enfants dont il faut prendre soin. Et telle une maman ourse, elle est prête à monter sur le ring autant de fois qu’il le faut.

« Je voulais honorer ma communauté, lui rendre son honneur, c’est ça être cheffe, représenter ta communauté dans toutes les batailles. » — Une citation de Adrienne Jérôme

Ces batailles sont celles qu’il faut mener parfois contre les gouvernements du Québec et du Canada, incarnation suprême de ce paternalisme pour les Premières Nations, dont les communautés tentent de s’extirper.

Adrienne Jérôme a considéré chaque membre de la communauté comme l'un de ses propres enfants. Cette photo a été prise dans les années 1970. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Images d'archives

Elle se souvient de certaines réunions avec d’autres chefs et des représentants gouvernementaux. Ils se foutaient de notre gueule, c’est comme si on n’était rien. Si ça faisait pas leurs affaires, ils ne nous parlaient pas , raconte-t-elle.

Mais qui se frotte à Adrienne Jérôme s’y pique.

« Je ne me laissais pas faire. C’est pas vrai que j’allais ramper, pleurer, comme le font certains autres chefs. » — Une citation de Adrienne Jérôme

Adrienne Jérôme hausse le ton sur les idées reçues. C’est pas vrai qu’on vit des taxes des Québécois! Parce que le Québec, il ne nous en donne pas de l’argent! Il va plutôt pleurer auprès du fédéral en disant : "j’ai des pauvres Indiens là, sur mon territoire, faut que tu me donnes de l’argent" , poursuit-elle en faisant référence au fait que c’est le gouvernement fédéral qui est responsable des Autochtones, mais que certains services – la santé par exemple – sont de la responsabilité de la province.

Adrienne Jérôme rappelle que beaucoup de chemin reste à parcourir pour que Lac-Simon puisse trouver une certaine quiétude. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Au sein même de la communauté, Mme Jérôme se rend aussi rapidement compte de la tâche immense qui l’attend. Le vase était plein quand je suis arrivée , laisse-t-elle tomber.

Avez-vous eu peur de devoir gérer tout ça? Sans la moindre hésitation, Adrienne Jérôme répond d'un ton ferme : non .

Puis elle laisse un silence.

« J’en ai vécu beaucoup des affaires, quand j’étais petite. J’ai vécu des affaires qu’aucune petite fille devrait vivre. C’est ça que je me suis dit : je me suis dit que j’allais tout faire pour qu’on prenne notre place. » — Une citation de Adrienne Jérôme

Mme Jérôme se retrouve à gérer une communauté aux prises avec de nombreux problèmes, notamment sociaux.

Quelques mois avant son arrivée à la chefferie, un agent de la police autochtone a été tué par un membre de la communauté, qui s’est ensuite suicidé.

C’est aussi l’époque où le Québec venait de découvrir (2015) combien le sort des femmes autochtones est ignoré par la police. Pire encore, certaines assuraient avoir été violées par des agents censés les protéger.

Chaque année, de nombreux rassemblements ont lieu pour se souvenir des femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. (Photo d'archives) Photo : CBC / Evan Mitsui

Mais Adrienne Jérôme décide de se lever et de prendre pleinement les responsabilités qui lui incombent en tant que cheffe.

« Je ne veux plus jamais que ma communauté se sente humiliée, qu’elle soit obligée de porter le fardeau de la honte. Souvent, on s’est fait dire que Lac-Simon, c’est juste une poubelle. Juste des drogués, des alcooliques, des menteurs. » — Une citation de Adrienne Jérôme

Il reste que les problèmes ne se sont pas tous effacés. Lac-Simon n'a, à ce jour, signé aucune entente sur les répercussions et avantages avec des entreprises minières ou forestières, la privant de ressources récurrentes.

Retour à la vie

Après six ans à la tête du conseil de bande, Adrienne Jérôme dépose sa coiffe. J’ai aimé travailler comme cheffe, mais ce qui me manquait, c’était ma vie , glisse-t-elle.

La route 117 traverse le territoire de plusieurs communautés anishnabeg. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Quand j’étais cheffe, on dirait que mes petits-enfants ont perdu quelque chose, car j’étais moins présente. Avant, je leur faisais vivre beaucoup d’aventures : aller en canot sur le territoire, pique-niquer, camper n'importe où, c’était ça ma vie , lance-t-elle en souriant.

Une vie de liberté, loin d’un bureau.