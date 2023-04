Le Festival REGARD veut raffermir les liens avec le milieu du cinéma autochtone

Un comité réunissant des cinéastes autochtones a été mis sur pied et continuera son travail au courant de l'année.

Pitshitshipanu, ou Créons un tout en français, fait référence au mouvement perpétuel des gens qui tournent autour d'un cercle.

On a voulu garder l'idée d'un cercle où tout le monde sont égaux , explique Jess Murwin, cinéaste et programmateur non binaire d'origine mi’gmaw, qui a été engagé par l'organisation afin de collaborer au projet.

Si la volonté du festival de produire une compétition de courts-métrages autochtones pour sa 28e édition a été à l'origine du projet, son objectif est désormais élargi.

Jess Murwin, cinéaste et artiste d'origine mi’gmaw Photo : Sophie Lavoie/Festival Regard

On veut faire des consultations avec les communautés pour savoir quels sont les besoins des cinéastes autochtones. On a plusieurs idées en tête, mais on a besoin de parler aux communautés pour savoir les besoins , explique l'artiste.

On a un titre de projet, mais le projet est à développer, à réfléchir et à bâtir , renchérit Mélissa Bouchard, directrice de la programmation du Festival REGARD.

Créer des liens

La collaboration entre Autochtones et le Festival REGARD en est à ses balbutiements. La 26e édition du festival avait débuté par une allocution de Telesh Bégin, une aînée de la communauté de Mashteuiatsh. Pour la 27e édition, qui s'est déroulée du 22 au 26 mars, REGARD présentait pour la première fois une programmation 100% autochtone, en l'occurrence la Carte blanche de Présence autochtone.

L'organisation du festival dit ne pas avoir voulu forcer la main des communautés et a préféré attendre le bon moment avant d'entreprendre une collaboration.

On nous demandait pourquoi avoir lancé cette initiative seulement maintenant, après 27 ans. Je pense que les communautés autochtones nous signifient de plusieurs manières, par la réappropriation de leur culture, qu'elles sont prêtes à nous ouvrir la porte des cultures pour qu'on s'éduque. Et à partir de ce moment, on crée des liens, on se mélange et on fait des projets ensemble , dit Mélissa Bouchard.

Pour le moment, la communauté cinématographique autochtone a réagi favorablement à cette nouvelle approche du festival, d'après Mme Bouchard. L'organisation a lancé des perches à plusieurs professionnels du milieu.

On a fait des approches avec des artistes et des professionnels du milieu pour l'instant, il y a des gens de Terre innue, de l' ONF qui vont se greffer au projet , dit-elle.

On essaie de se concentrer sur des personnes qui viennent des différentes nations qui se trouvent au Québec. C'est un festival qui vise à promouvoir le cinéma québécois. On regarde avec les communautés innues puisqu'elles sont très proches de nous, notamment Mashteuiatsh , explique de son côté Jess Murwin.

Sur un pied d'égalité

S'il est important pour le festival de travailler avec le monde autochtone, il compte aussi agir de manière appropriée.

On est en train d'organiser une rencontre qui va avoir lieu à Montréal avec des cinéastes, organismes et festivals. C'est de se rencontrer et de vraiment s'écouter. Chez nous, on parle souvent de diplomatie autour de la table de cuisine, il y a des discussions très importantes qui se font dans des milieux du quotidien. On veut bâtir de vraies relations, ce n'est pas du tokénisme, on souhaite être sur un pied d'égalité , explique Jess Murwin.

Pour la 28e édition de REGARD, qui aura lieu en 2024, Mélissa Bouchard et Jess Murwin ont plusieurs attentes ainsi que des espoirs sur les résultats qui émergeront de la nouvelle collaboration avec des partenaires autochtones.

J'aimerais ça lancer la compétition autochtone qui fera partie de la compétition parallèle, qu'on accueille des professionnels sur le jury et qu'on puisse accueillir le comité de sélection. J'aimerais évidemment que le comité collaboratif soit à REGARD l'an prochain. Dans la prochaine année, on va développer le nom de la compétition et voir les opportunités pour développer des stages et on va chercher du financement pour payer chaque personne qui collabore à sa juste valeur , explique Mélissa Bouchard.