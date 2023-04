Une deuxième ambulance à Manawan pour sécuriser une communauté éloignée

Le chef du conseil des Atikamekw de Manawan Sipi Flamand rappelle d'entrée de jeu que cette ambulance est attendue .

Il évoque les problèmes de santé majeurs des membres de sa communauté, les maladies chroniques. C'est important de considérer cette réalité pour que le ministère desserve [la communauté avec] une autre ambulance. On ne sait pas ce qui peut arriver mais il faut se prémunir et avoir des outils nécessaires pour répondre aux situations.

Selon lui, en 2018, l’ancien chef Jean-Roch Ottawa avait déjà recommandé d’avoir deux ambulances à Manawan. Finalement, fin 2018, après des dizaines d’années d’attente et de négociations, la communauté de 2500 personnes a obtenu son service ambulancier avec une seule ambulance.

Si l’arrivée de cette ambulance a vraiment amélioré la situation, le besoin est tel – et aussi grandissant – que régulièrement il y a des bris de services [rupture de services] , précise le chef Sipi Flamand. Parfois, ces ruptures de services contribuent à des drames comme cela a été le cas en avril 2022 pour un poupon.

Après son enquête, la coroner avait conclu que les soins d’urgence avaient été reçus trop tard. Selon la coroner Géhane Kamel, les délais importants, notamment de transport ambulancier, ont eu un impact dans la mort de l'enfant. Il a fallu plus de 8 h 30 entre l’appel initial et l’arrivée du bébé de 7 mois au CHU Sainte-Justine.

Dans ce contexte, et compte tenu de l’évaluation médicale initiale, il m’apparaît fort probable que des délais de cette importance ont eu un impact sur la survie de l’enfant , avait conclu la coroner, Géhane Kamel.

Lors de l’appel pour la petite fille, l’équipe de Manawan était en débordement et ne pouvait prendre l’appel. Il a fallu demander à une équipe de Saint-Michel-des-Saints de venir jusqu’à Manawan.

Plus d'un appel par jour

Depuis son déploiement fin 2018, l’ambulance de Manawan part avec un patient en direction de Saint-Michel-des-Saints ou Joliette entre 300 et 350 fois chaque année, selon un document obtenu par Espaces autochtones en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

En 2022, l’ambulance de Saint-Michel-des-Saints a été appelée par Manawan au moins 72 fois.

En 2021 et 2022, dans 10 % des cas, la réponse à une demande d’ambulance dans la communauté a été effectuée par un autre secteur que Manawan.

Appels pour une ambulance Appels pour une ambulance Année Ambulance de Manawan qui quitte la communauté avec un patient Appels fait par Manawan pour une ambulance de Saint-Michel-des-Saints 2019 307 26 2020 317 35 2021 339 61 2022 (jusqu'au 7 décembre) 298 72

Ces chiffres ne jettent pas à terre le président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, Philippe Éthier.

Compte tenu du nombre de personnes [dans la communauté] et l’éloignement, c’est un volume d'appels qui est assez constant à travers les années et qui suit ce qu’on a dans les autres régions en termes de proportionnalité , explique-t-il.

« La grosse différence avec Manawan, c’est le temps de déplacement. » — Une citation de Philippe Éthier, président-directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière

Selon le document obtenu par Espaces autochtones, le temps moyen pour répondre aux appels de Manawan à partir de Saint-Michel-des-Saints (soit 86 kilomètres) pour la période du 1er août 2018 au 7 décembre 2022 est de 1 h 21.

Il faut ensuite retourner à Saint-Michel-des-Saints, puis se diriger à l'hôpital de Joliette, à près de 100 kilomètres plus loin.

400 à 500 appels à Terrebonne, ce n’est pas la même chose en termes de disponibilité d’ambulance qu'à Manawan. Parce qu’à Manawan, il faut calculer que l’ambulance va être partie au moins quatre heures. L’absence de véhicule est plus longue. Le deuxième véhicule va venir régler cela en grosse partie , poursuit Philippe Éthier.

Pour atténuer le temps de transport, le CISSS avait déjà mis en place un système de transfert au niveau de Saint-Michel pour permettre à l’ambulance de Manawan de repartir vers la communauté.

L’horaire des paramédicaux va, lui, être modifié. Actuellement, ils sont en attente d'appels 24 heures sur 24. À partir d’avril, une formule hybride, le core-flex, va être instaurée. Ces horaires permettent aux ambulanciers d’avoir huit heures de repos garanti plutôt que de rester de garde en tout temps, et donc un service ambulancier est techniquement assuré pendant 16 h.

Le modèle qu’on déploie est pour contrecarrer les effets de la faction. Par exemple, quand on a une ambulance qui avait deux à trois appels en ligne après un certain nombre d’heures, on devait donner une période de repos aux paramédicaux , indique Philippe Éthier.

Et là, on se trouvait avec un défi de couverture. Des fois, il fallait faire venir une ambulance de Saint-Michel ou essayer de trouver une équipe pour remplacer à Manawan pour huit-dix heures. Or, ce n'est pas simple car on n'a pas une grosse banque de paramédicaux sur appel à Saint-Michel et Manawan est éloigné , explique-t-il.

« Ce deuxième véhicule va permettre d'organiser les heures pour que, dans les plus grandes périodes d’appels, on ait plus de couvertures. » — Une citation de Philippe Éthier, président-directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière

Il permettra aussi de limiter le jeu de domino local dans la région quand une ambulance de Saint-Michel partait pour Manawan et n’était donc plus disponible pour répondre ailleurs, poursuit-il.

Laurent Hamel, le directeur général de Paraxion, l'entreprise ambulancière qui dessert Manawan, estime aussi qu’avec ces deux équipes, ça devrait régler de beaucoup la fréquence des ruptures , grâce à la présence d’une autre ambulance disponible sur la communauté, à moins qu’elle soit partie sur un autre appel évidemment .

Les paramédicaux seront logés provisoirement à la Maison des aînés de Manawan où quatre chambres seront louées.

La question de leur hébergement reste compliquée puisque Manawan, comme la grande majorité des communautés autochtones, fait face à un défi constant de manque de logements pour ses membres. Près de 40 % vivent dans un logement surpeuplé et dans près de la moitié des maisons, ont besoin de réparations majeures selon le recensement de Statistique Canada de 2016.

Un hélicoptère en cas d'extrême urgence

Laurent Hamel rappelle aussi que si Manawan n’est pas si loin de Montréal ou d’une ville, c’est très isolé . Dans les cas d’urgence, même si le paramédical se rend rapidement, il est très loin de l’hôpital en temps , dit-il.

Le transfert par hélicoptère est possible actuellement pour les cas d’extrême urgence, indique le chef Sipi Flamand. L’appareil se pose alors sur le site du pow-wow. Un projet pour avoir un héliport à Manawan est en cours de rédaction. C'était l'une des recommandations de la coroner Géhane Kamel à la suite du décès du poupon en avril dernier.

Un hélicoptère, c’est bien pour des cas d’extrême urgence, mais il faut considérer quand même les conditions météorologiques, et le fait qu’il parte de Saint-Hubert pour venir ici, ça prend quand même du temps pour ensuite pouvoir les amener dans un centre hospitalier proche , nuance tout de même Sipi Flamand.

Il se réjouit donc de l’arrivée d’une deuxième ambulance. Tout est bien de ce côté-là, mais la route est toujours problématique , rappelle-t-il.

« C’est inhumain ce que les malades transportés en ambulance doivent vivre sur cette route. On met aussi à risque les membres de la communauté! » — Une citation de Sipi Flamand, chef du conseil des Atikamekw de Manawan

Car le chemin de 86 kilomètres est beau, asphalté pendant les huit premiers kilomètres jusqu’au croisement menant à l’auberge du Lac Taureau. Ensuite, de la gravelle, une succession de virages, et un chemin qui est souvent en piteux état. Depuis des années, les Atikamekw de Manawan demandent une nouvelle route plus sécuritaire.

Manawan est d’ailleurs un cas particulier, indique Laurent Hamel de Paraxion, une zone isolée au bout d’un chemin forestier de 85 kilomètres qui est carrossable, mais difficile, pas très éclairé. L’été, c’est de la planche à laver. L’hiver, c’est un peu mieux donc les transports sont un peu plus rapides. L’automne et le printemps, c’est très difficile avec la fonte des neiges ou les pluies .

Une meilleure route réglerait une grosse problématique au niveau de la maintenance des véhicules et accélérerait le temps de réponse des paramédicaux , assure-t-il.

Un autre reportage traitera de l’état de la route entre Manawan et Saint-Michel-des-Saints et l'impact sur les services de santé.