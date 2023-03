Budget : mesures pour les femmes autochtones et pas d’augmentation pour le logement

Dans son budget , le gouvernement fédéral prévoit de nouvelles mesures pour répondre aux recommandations de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), mais ne propose pas de nouveaux montants pour répondre aux besoins en logement.

En plus des 2,2 milliards de dollars sur cinq ans, annoncés en 2021 et consacrés au suivi des recommandations de l'ENFFADA, le budget 2023-2024 prévoit un peu plus de 100 millions de dollars supplémentaires.

De ce montant, 2,2 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés à la création d'un mécanisme de surveillance des progrès du gouvernement par rapport à son Plan d'action national, présenté en 2021.

La forme que prendra ce mécanisme n'est cependant pas précisée. Certains leaders autochtones, dont la sénatrice Michèle Audette, réclament depuis le dépôt du rapport de l'ENFFADA un tel mécanisme.

De plus, Ottawa se réserve 2,5 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en pratique de ce Plan d'action. Le Cercle national des familles et des survivants recevra 2,6 millions de dollars sur trois ans afin de maintenir l'implication des familles et des victimes dans la mise en œuvre du Plan d'action.

En outre, 95,8 millions sur cinq ans permettront notamment un soutien accru aux familles des femmes disparues et assassinées afin qu'elles reçoivent une meilleure information pour favoriser la guérison.

Par ailleurs, ce montant pourrait contribuer à élargir ces services afin d'inclure les familles de victimes 2SLGBTQIA+ qui sont des hommes , est-il souligné dans le plan budgétaire.

Les travaux de la représentante spéciale du ministre des Relations Couronne-Autochtones sur le suivi de l'ENFFADA, Kimberly Murray, récolteront 1,6 million de dollars dans les deux prochaines années. Ce poste, créé en 2022, vise à conseiller le ministre quant à l'établissement d'un ombudsman voué aux questions des droits des Autochtones.

Logement

En ce qui a trait au logement, une question criante dans de nombreuses communautés, le budget ne fait que rappeler le montant annoncé l'an dernier de 4 milliards de dollars sur sept ans, qui entrera en vigueur en 2024-2025.

Ce financement servira à la mise en œuvre d'une stratégie de logement autochtone dans les milieux ruraux, urbains et nordiques.

Selon l'Assemblée des Premières Nations, ce serait plutôt 44 milliards de dollars sur 10 ans qui seraient nécessaires pour mettre fin à la crise du logement dans les communautés .

Santé

En santé, 2 milliards de dollars sur dix ans seront investis dans l’établissement d’un Fonds d’équité afin d’améliorer l’accès des Autochtones aux soins.

De cet investissement, 810,6 millions de dollars sur cinq ans soutiendront les déplacements à des fins médicales. Ils permettront également de maintenir des services gratuits de santé mentale, de soins dentaires et de la vue ainsi que l'accès à des médicaments.

Une mesure visant l’encouragement de la pratique des médecins et infirmières dans les communautés rurales et éloignées permettra aux futurs professionnels de ces domaines d’obtenir un remboursement de leurs prêts d’études. 45,9 millions sur quatre ans ont été annoncés à cet effet.

Des milieux nordiques, comme le Nunavik, sont actuellement aux prises avec une grave pénurie de personnel en santé, qui influe sur les soins donnés.

Pour tenter de réduire les taux de tuberculose dans les communautés inuit, on investira 5,4 millions par année au cours des trois prochaines années.

Économie

Des mesures financières visant à inclure davantage les Autochtones dans l'économie sont proposées. Entre autres, un montant de 5 millions de dollars sera investi pour l’élaboration d’un cadre sur la réconciliation économique dans le but de valoriser les partenariats avec les communautés et les entreprises autochtones.

De plus, 8,7 millions seront versés à Ressources naturelles Canada pour élaborer un cadre qui favoriserait l’engagement des Autochtones dans des projets d'exploitation.

Autres engagements

Dans son budget, Ottawa énumère aussi certains engagements en matière d'autodétermination et de fiscalité sans toutefois les chiffrer.

Il est entre autres mentionné que le gouvernement compte poursuivre ses négociations avec les Métis pour conclure un traité d'autonomie gouvernementale.

Ottawa continue aussi ses travaux pour la création d'un cadre de taxe de vente volontaire sur le carburant, l'alcool, le cannabis et le tabac, pour permettre aux Premières Nations qui le souhaitent d'exercer une compétence fiscale.

Le gouvernement fédéral espère, par ailleurs, que des arrangements puissent être obtenus afin que des Premières Nations puissent percevoir des impôts sur le revenu.

Également, il est prévu que la Banque de l'infrastructure du Canada accorde des prêts afin d'appuyer les communautés à accéder à des capitaux en lien avec les projets auxquels elle participe.