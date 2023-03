Le Canada échoue à protéger les droits autochtones selon Amnistie internationale

Amnistie internationale dénonce le bilan du gouvernement canadien en matière de défense des droits des peuples autochtones et de justice climatique. Dans son rapport annuel 2022-2023, l'organisation non gouvernementale considère que le Canada a échoué à de multiples reprises à répondre à ses obligations de protéger les territoires des peuples autochtones et à respecter le principe du consentement préalable, libre et éclairé. Le rapport critique également l'approche du Canada en matière de lutte aux changements climatiques.