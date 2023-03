Un groupe réclame 5% de musique autochtone dans les radios commerciales

Des leaders politiques des Premières Nations et des artistes autochtones ont confirmé qu’ils veulent exiger du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et des institutions de la culture du Québec et du Canada, l’instauration d’un quota minimal de 5% de contenu musical autochtone sur les ondes des radios commerciales au pays.

Dans le communiqué diffusé mardi matin, on ne précise pas quelle est la proportion des œuvres musicales autochtones diffusée dans les radios commerciales et on ne fait aucune mention de la radio publique de Radio-Canada.

Pour l’ancien de Kashtin Florent Vollant, nos artistes, notre musique et nos chansons ne sont pas des menaces pour les artistes qui chantent en français ou en anglais. C’est peut-être inconscient de leur part, mais depuis la crise d’Oka en 1990, les radios commerciales ont clairement mis de côté la musique autochtone .

En 1990 Kashtin avait remporté le Félix du microsillon de l'année et du premier disque. Pourtant du jour au lendemain, après la crise d’Oka, le duo innu est pratiquement disparu de la programmation radiophonique privée.

Pour appuyer sa demande, le groupe composé d’artistes et de politiciens autochtones reprend la principale recommandation d’une étude désignée comme un mémoire réalisée au cours de l’été 2022. On y cite entre autres que 94,83 % des répondants au sondage sont d’avis qu’un pourcentage de contenu musical autochtone devrait être imposé aux radios commerciales au Québec et au Canada .

Bien que l’industrie musicale autochtone soit en plein essor au Canada, la présence de nos artistes dans les radios commerciales reste plus que marginale. Le mémoire que nous dévoilons aujourd’hui démontre à quel point les langues autochtones sont menacées et pourquoi leur sauvegarde est primordiale , a soutenu le chef de Uashat mac Mani-utenam, Mike McKenzie.

