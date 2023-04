À dix dans une maison : le quotidien des Anishnabeg de Lac-Barrière

Sa maison ne paie pas de mine, vue de l’extérieur. Comme la plupart de celles que l’on trouve à Lac-Barrière, elle donne cette impression de « pas finie ». L’isolation en mousse est apparente de l’extérieur, des bâches couvrent une partie du toit, les planches de bois ne datent pas d’hier et les murs semblent être recouverts de suie à certains endroits.

Pourtant, Waylon Nottaway l’aime. Il l’a attendue toute sa vie . Il a aujourd’hui 44 ans et cela ne fait que trois ans environ qu'il peut l'appeler sa maison.

Waylon Nottaway a attendu très longtemps avant d'avoir une maison à lui. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le manque de logements dans la communauté anishnabe de Lac-Barrière, située entre Val-d’Or et Mont-Laurier, est criant. Selon Casey Ratt, le chef, au moins 20 maisons devraient s’ajouter à la soixantaine existante. En attendant, les gens se débrouillent. Ils s’entassent surtout.

Voilà pourquoi Waylon a attendu si longtemps.

La maison de Waylon est une vraie caverne d'Ali Baba. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Dans son chez-lui, même si les plus maniaques y trouveront un certain désordre, Waylon, lui, y a mis tout son cœur pour en faire un endroit chaleureux.

Avant ça, il a longtemps vécu chez son père. Mais il buvait souvent avec ses amis. La maison, c’était "la party house" de la communauté. Moi, je devais m’occuper de mon neveu, c’était un bébé, ce n’était pas un endroit pour lui , raconte-t-il.

La maison de Waylon a été décorée par ses soins avec des objets qu'il a pu récupérer. Ici, ses étagères sont faites avec des caisses de lait. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Ce bébé, c’est celui de sa sœur, à l’époque prise avec des problèmes d’alcool elle aussi. Elle confie donc son enfant à son frère, Waylon. Il est comme ton fils maintenant , lui avait-elle dit à l’époque. Et aujourd’hui, l’amour qu’il lui porte transparaît dès qu’il prononce son prénom : Minokamin.

C’est pour ça que je suis là, ici, que je fais ça ici . Waylon montre le salon et la cuisine, le plancher rafistolé, son immense poêle à bois.

La cuisine de Waylon est très bien équipée, car il adore cuisiner. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Waylon est un artiste. Il peint. Il bricole. Il récupère des déchets et leur donne une deuxième vie. Des caisses de lait pour en faire des étagères. La structure d’un petit trampoline transformé en lustre. Un vieux canapé laissé dehors qu’il a nettoyé et sur lequel il aime se jeter pour regarder la télé.

Tout peut être utile pour décorer sa maison qui porte encore les couleurs de Noël : des guirlandes autour du fameux lustre-trampoline , du sapin en plastique sur la porte, un nœud argenté accroché au mur.

Une vraie caverne d’Ali Baba.

Cet après-midi, il a décidé de pelleter son porche en vue du printemps. Durant l’effort, une voiture passe dans sa rue. Il lève le menton en sa direction. Tu vois, eux, ils n’ont pas de maison. Ils vivent dans leur voiture. Parfois, ils squattent la station de pompiers [qui ne fonctionne plus, NDLR ]. Moi aussi, j’ai vécu comme ça , laisse-t-il tomber.

La maison de Waylon, qui est l'ancien poste de police, porte encore les stigmates de l'incendie qui l'a frappé. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Pendant longtemps, Waylon s’est cherché un endroit où poser le peu de ses affaires. Chez des amis. Semaine après semaine, il quémandait un petit coin de canapé. Quand il avait un peu d’argent, il s’offrait une nuit dans un motel, à Maniwaki. Avec une chambre à lui, une salle de bain à lui. L’été, il partait camper dans le bois, non loin de la communauté.

Finalement, il y a environ trois ans, il a récupéré la maison de sa tante qui était autrefois le poste de police. Waylon a donc un sous-sol avec des cellules. Ça aussi, il veut rénover.

Je suis très heureux d’être là , assure-t-il, un sourire jusqu’aux oreilles.

Cela fait des années que le manque de logement est dénoncé par l'APNQL. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il veut aussi réparer les murs extérieurs qui portent encore les cicatrices d’un passage au feu, lorsque la maison de Waylon était encore le poste de police.

Après des années de galère, il fait finalement partie des rares chanceux. Ils ne vivent qu’à deux dans une maison. Mais Waylon accueille aussi de temps en temps ceux qui, comme lui autrefois, n’ont pas d’endroit où aller.

Si lui n’a aucun problème à faire entrer les étrangers dans sa maison, la plupart des Anishnabeg de Lac Barrière sont plus gênés. Il y a la honte. La timidité.

On compte environ 60 maisons dans la communauté, dont la plus récente a été construite en 1998. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Impossible, par exemple, de franchir le pas de la porte de la demeure de Martina Ratt, une autre résidente de la communauté. Ce n’est pas un bon moment. Repasse demain, c'est mal rangé , lance-t-elle dans l'entrebâillement de sa porte d'entrée.

Le bon moment, ça ne le sera finalement jamais.

En revanche, elle prend plaisir à faire visiter son petit chalet dans le bois.

Mercredi après-midi, Martine Ratt monte dans son auto avec l’un de ses fils. Pas loin de Lac-Barrière, elle s’est construit, avec son conjoint, cette cabane au bord d’un lac. Sur place, elle s’active à allumer le poêle, car elle compte bien y passer la nuit. Tranquille.

L'endroit est sommaire : il n'y a qu'un lit, un matelas de sol, une table avec deux chaises, mais tout de même un petit canapé et une télé. À ses pieds, une pile de DVD et, surtout, une vue splendide sur le lac.

Dans la communauté, elle partage un logement avec ses enfants et certains de ses petits-enfants, dont le plus jeune n’a que deux ans. Pas moins de neuf personnes vivent dans cette maison pourvue à peine d’une seule chambre.

Il manquerait une vingtaine de maisons, selon le chef Casey Ratt, pour que chaque famille puisse vivre décemment. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

J’habite dans la maison qui va s'effondrer dans cinq, dix ans... , dit-elle, avant de corriger. Enfin, plutôt cinq ans... .

Martina rigole. Mais son sourire cache une lassitude. L'acceptation de l'inacceptable.

À cause de l’érosion, le sol sur lequel sa demeure est installée est de plus en plus friable. À terme, sa maison, construite dans les années 1970, risque tout simplement de s'effondrer dans le lac.

D'après le nombre de membres vivant dans la communauté et le nombre de maisons, chaque logement compterait en moyenne 10 personnes.

À quoi ça ressemble de vivre à neuf dans une maison qui devrait accueillir deux fois moins de gens?

On manque d’intimité, d’espace privé pour être au calme. Les frères et sœurs se chamaillent… , énumère-t-elle, même si elle reconnaît que cette situation peut aussi permettre de souder les liens familiaux.

Les enfants doivent poursuivre leur scolarité à 140 km de chez eux. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Ailleurs, lorsque les portes s’ouvrent timidement, il n’est pas rare d’apercevoir des trous dans les murs, des sols à moitié arrachés, et faute de place, des sacs qui s’empilent dans les salons. Mais là encore, franchir ces portes serait pénétrer dans une intimité sacrée.

Certains ont choisi de quitter la communauté pour s’installer en ville, notamment à Maniwaki, à environ 140 kilomètres de là. Cela permet aussi aux enfants de ces familles d’aller à l’école en un rien de temps.

Car les enfants qui ont terminé leur primaire et qui vivent à Lac-Barrière doivent, tous les jours, prendre le bus scolaire pour se rendre sur les bancs de l’école à Maniwaki. Matin. Soir. Cinq jours par semaine.

Selon le chef Casey Ratt, il faudrait construire au moins 20 nouvelles maisons pour lutter efficacement contre la surpopulation dans les logements de la communauté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L’ancien chef, Tony Wawatie, disait à l’époque que le surpeuplement dans les maisons fait augmenter les risques de violences domestiques et conjugales.

Le manque de logement est l’une des priorités du mandat de Casey Ratt, qui a été élu le 10 mars dernier.

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador indiquait dans un rapport que plus de 10 000 nouveaux logements étaient nécessaires dans 40 communautés en 2018, mais que seulement 250 maisons sont construites chaque année.

Casey Ratt plaide pour la construction de logements supplémentaires, mais il va devoir se contenter de six maisons mobiles pour le moment. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La dernière maison à avoir été construite à Lac-Barrière date de 1998. Six maisons mobiles vont bientôt être installées d’ici le mois de juin. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà ça.

La communauté se trouve dans une impasse. Dépendante d’une génératrice, cette dernière ne peut pas alimenter davantage de maisons. Il faut donc d’abord se doter d’un réseau électrique digne de ce nom.

Deux choix s’offrent à Lac-Barrière : se raccorder au réseau d’Hydro-Québec ou développer une usine de biomasse. Le chef compte faire l’offre aux membres qui s’exprimeront sur leur préférence.

En attendant, les Anishnabeg de Lac-Barrière font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont. Et du mieux qu’ils peuvent.