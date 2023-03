Rayonnement régional pour Présence autochtone au Festival Regard

André Dudemaine, directeur artistique du festival international Présence autochtone, explique qu'il s'agit d'une première collaboration entre son organisation et le Festival Regard

On se connaît depuis toujours, mais c'est la première fois qu'on collabore. Je suis très impressionné, car je me disais au début qu'on nous laissait un espace, mais là on est vraiment considérés comme des invités d'honneur , se réjouit André Dudemaine.

André Dudemaine est fondateur de l'organisme Terres en vues, qui organise le festival international Présence autochtone. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Villeneuve

Comme le programme était une carte blanche, les courts-métrages présentés ont entièrement été choisis par André Dudemaine et son équipe.

On ne voulait pas présenter que des films récents. Ce qui m'importait surtout, c'était de montrer toutes les dimensions de Présence autochtone qui est très enraciné localement, mais qui a aussi, sur le plan de toute la mère-terre des contacts avec le cinéma autochtone , explique André Dudemaine.

André Dudemaine, qui est membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (les Ilnus du Lac-Saint-Jean) par sa mère, se dit par ailleurs très honoré de pouvoir présenter la Carte blanche dans sa région d'origine.

C'est un double honneur comme organisateur de Présence autochtone d'avoir cette reconnaissance régionale du festival Regard qui est devenu un des incontournables du court-métrage dans le monde , dit André Dudemaine.

De la visite venue de loin

Terry Jones, cinéaste de la nation seneca originaire des États-Unis, s'est rendu jusqu'au Saguenay afin de présenter son film Ode to the nine, qui a été sélectionné pour l'occasion.

J'ai réalisé Ode to the nine alors que j'étais étudiant à l'Université de Syracuse dans le cadre d'un cours de croquis-vidéo. On devait choisir un artiste qui nous inspirait, alors j'ai choisi Jon Rafman, qui est canadien , explique Terry Jones.

Le cinéaste de la nation seneca Terry Jones s'est déplacé jusqu'au Saguenay pour participer au Festival Regard. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

Le titre du film est une référence aux neuf yeux de la caméra Google Street View qui fait le tour du monde et qui est au centre de l'œuvre de Rafman, explique le cinéaste.

J'aime récolter des vidéos, photos et documents. J'ai quasiment quinze drives avec tout ça , dit-il.

Si plusieurs de ses films ont été réalisés pendant ses études, c'est en les envoyant dans les festivals après sa diplomation que Terry Jones a réalisé qu'il existe un public pour apprécier ses courts-métrages.

Dix ou onze des films que j'ai réalisés dans le cadre de cours ont été projetés dans environ trente-cinq festivals à travers le monde , ajoute-t-il.

Pour le réalisateur, il s'agit d'une première visite dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean.