Les Premières Nations à l’honneur au Centre Bell samedi

Tous les fonds récoltés par le biais de cet encan seront versés au Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) pour financer son programme de réussite éducative.

Lorsqu’elle a été approchée pour participer à l’événement, Meky Ottawa y a vu une occasion en or de faire rayonner sa culture et les peuples autochtones canadiens.

J’étais vraiment contente! Surtout que c’était pour une bonne cause et qu’ils allaient organiser une levée de fonds pour des organisations autochtones , a lancé l’artiste originaire de Manawan, qui vit maintenant à Montréal.

Une artiste inspirée

Passionnée par le dessin, le design, l’animation et la couture, Meky Ottawa a exposé ses œuvres à Mashteuiatsh, à Montréal, et à Nantes. Ses films d’animation ont été projetés au Canada et à l’étranger, notamment à New York, au Chili, en France, au Brésil et au Mexique. Ces huit dernières années, elle s’est fait un nom en tant qu’artiste.

Son travail, fortement inspiré par son identité autochtone, faisait d’elle une artiste très intéressante pour l’organisation du Canadien de Montréal.

Ils ont vu ce que je faisais sur Internet et ils ont bien aimé, dit-elle humblement. Je suis contente qu’ils approchent les Autochtones pour faire ce genre de collaboration. En tant qu’artiste, c’est mon rôle aussi de mettre de l’avant ma communauté. C’est le fun de la voir rayonner et de faire partie de ça.

Dans le design des chandails, Meky Ottawa souhaitait encore une fois mettre en valeur la communauté atikamekw, qui vit à travers chaque détail, même dans le choix des couleurs.

Je voulais rester dans la couleur rouge, qui est la représentation des peuples autochtones, précise-t-elle. Il y a beaucoup de détails dans la broderie comme les trois ours, l’eau, le feu sacré, la lumière. On peut aussi voir le poisson atikamekw. Il y a trois poissons qui représentent les trois nations atikamekw.

Chaque pas compte

À la veille de cette grande célébration au Centre Bell, Meky Ottawa est inondée de messages. Des messages de bonheur et d’amour. Tout le monde est ravi et excité pour demain.

Elle est persuadée que ce type de geste aide à rapprocher les peuples et contribue au processus de réconciliation entamé au pays.

Ceux qui sont influents et que tout le monde regarde, on les entend bien. Chaque pas compte. Ce genre d’événements à grande portée, qui font rayonner les Autochtones, ça aide.

D’autres artistes autochtones contribueront à cette soirée. L'hymne national sera interprété en français, en anglais et en cri par l'auteur-compositeur-interprète Pakesso Mukash, de la Première Nation de Whapmagoostui.

Avec ses tambours traditionnels, le groupe de musique pow-wow Black Bear se produira au premier entracte. Des épinglettes perlées à la main par l’artisane mohawk Shannon Cross, de Kahnawake, seront également portées par les joueurs et entraîneurs du Canadien à leur arrivée au Centre Bell.

Enfin, c’est à un jeune de la Nation d'Eeyou, Dre Bosum, que reviendra l’honneur d’annoncer les formations de départ. Il le fera en langue crie.