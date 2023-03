Budget fédéral : logement et la sécurité des femmes au coeur des priorités des Autochtones

Bon an mal an, la marge de manœuvre des organisations autochtones dépend du montant qui leur sera attribué lors du dévoilement du budget fédéral de mardi. 2023 ne fait pas exception, mais cette année, les attentes sont généralement modérées en raison du nécessaire relèvement de l'économie après la pandémie.

Même si des coupures sont attendues après les dépenses importantes faites par le fédéral durant la pandémie, il faudrait tout de même investir encore davantage dans le logement, puisqu'il s'agit vraiment d'un problème important partagé par l'ensemble de nos communautés , indique Mickel Roberston, le directeur de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador ( CDEPNQL).

Un constat partagé par le grand chef de la Nation atikamekw Constant Awashish, qui considère que l'accès adéquat au logement est à la base de l'amélioration du mieux-vivre dans les communautés.

Pour que notre monde étudie, ça commence par le logement. Alors pour nous, c'est la priorité auprès du fédéral, pour que l'on puisse générer de plus en plus nos propres revenus et qu'on en finisse avec la dépendance vis-à-vis d'Ottawa .

Le grand chef de la Nation atikamekw, Constant Awashish. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Cibler les besoins

Au fil des dernières années, les financements du gouvernement fédéral aux autochtones ont progressivement augmenté. Malgré tout, les investissements nécessaires pour que toutes les communautés puissent combler leurs besoins de base en logement se chiffrent en dizaines de milliards de dollars.

Après l'annonce de 2022 d'un investissement de 4 milliards de dollars sur sept ans dont 2,4 milliards pour soutenir les initiatives dans les communautés des Premières Nations en matière de logement, l'Assemblée des Premières Nations ( APN) avait souligné que ce serait plutôt 44 milliards de dollars sur 10 ans qui seraient nécessaires pour mettre fin à la crise du logement dans les communautés .

Cette année, bien que le grand conseil de la Nation atikamekw et la CDEPNQL s'attendent à ce qu'il y ait certaines coupures, ils espèrent que le secteur du logement soit épargné et que les différents besoins soient bien ciblés.

Une année importante pour l' AFAC

L'Association des femmes autochtones du Canada célébrera en 2024 le 50e anniversaire de sa fondation. Pourtant, en raison de la manière dont sont financés les organismes, l'AFAC n'a jamais pu connaître d'avance la mesure dans laquelle elle pourra agir pour défendre les intérêts des femmes autochtones au Canada, qui demeure l'un des groupes les plus minorisés au Canada.

Cette année revêt une importance particulière pour l'Association, puisque, pour la première fois, elle a soumis une demande officielle au Comité permanent des finances pour son financement soit dorénavant stabilisé, année après année.

Il s'agit d'un processus complexe, puisqu'il faut prouver que nous remplissons des critères qui nous rendent en quelque sorte indispensables à la population canadienne. […] Il est temps de voir si le gouvernement Trudeau est bel et bien aussi féministe qu'il le prétend et qu'il prend au sérieux les réalités auxquelles font face les femmes autochtones au pays , explique Lynne Groulx, la PDG de l' AFAC.

Lynne Groulx est la directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada. Photo : Lynne Groulx

Elle ajoute que la stabilisation des financements permettrait à l'organisme de mieux s'autodiriger et s'autodéterminer, s'ils n'avaient plus à constamment courir après le financement du fédéral .

« De connaître à l'avance les budgets qui nous seront attribués nous permettrait d'avoir une vision à long terme qui rendrait nos projets beaucoup plus efficaces. Ceux-ci ne coûteraient au final pas nécessairement plus d'argent au fédéral et constitueraient donc une meilleure manière de dépenser l'argent des contribuables. » — Une citation de Lynne Groulx, présidente-directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada

Plusieurs projets de l'AFAC s'inscrivent dans la mise en œuvre des recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées qui n'ont toujours pas été correctement prises en compte par les gouvernements.

L'an passé, il n'y a eu pratiquement aucune mention de ça dans le budget, les femmes autochtones ont trop souvent été les grandes oubliées de l'attribution des financements par le fédéral. [...] Nous voulons être en mesure d'assurer la protection de leurs intérêts, indépendamment des décisions prises par le gouvernement cette année-là.

C'est la dépendance des Autochtones face au gouvernement qui est en cause. La transparence et le financement des projets visant à remplir les besoins de base des communautés manquent.