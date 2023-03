Roberval et Gatineau adoptent la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones

Les villes de Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et de Gatineau, en Outaouais, ont toutes les deux adopté la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), dans les dernières semaines.

Annoncées alors qu’a lieu le Grand rassemblement des Premières Nations et des municipalités, ces adoptions permettront à ces municipalités d’arrimer leurs politiques à la déclaration.

Gatineau, qui est co-hôte du Grand rassemblement avec la communauté de Kitigan Zibi, a adopté la déclaration mardi lors de son conseil municipal.

Ça nous offre un guide pour inspirer de meilleures pratiques dans notre organisation , explique la mairesse France Bélisle

La création d'un nouveau poste d’agent de liaison autochtone régional, annoncé jeudi, permettra de concrétiser , soutient Mme Bélisle.

On peut avoir tout la bonne volonté du monde en tant qu'allochtones, mais on a besoin d'avoir une expertise autochtone pour nous accompagner , dit-elle.

La mairesse de Gatineau France Bélisle en compagnie de la grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine-anishinanabeg, lors de la clôture du Grand rassemblement des peuples autochtones et des municipalités. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

L'adoption de la DNUDPA et la création de ce nouveau poste pourra péréniser cette inclusion des autochtones dans l'administration municipale, croit la mairesse.

On est tous de bonne foi aujourd'hui, mais [ce ne sera pas toujours les mêmes personnes en charge], on doit dont changer les structures de nos organisations pour que le changement perdure , dit-elle.

Qu'est-ce que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones? Adoptée en 2007 par le Conseil général de l'ONU, constitué alors de 143 pays signataires, la DNUDPA contient 46 articles qui affirment les droits des peuples autochtones à la langue, à la culture, à l'autodétermination et aux terres traditionnelles. Le document donne ainsi un cadre aux pays qui l'ont adoptée afin d'établir des normes minimales pour la survie et le bien-être des peuples autochtones. Le Canada l’a ratifiée en 2016.

Pour Roberval, qui est voisine de la communauté innue de Mashteuiatsh, son adoption, le 13 mars, de la DNUDPA constitue une façon de démontrer de l’ouverture , explique le maire Serge Bergeron.

Il faut pouvoir concrétiser des projets d’avenir ensemble , dit-il au bout du fil.

Serge Bergeron, maire de Roberval. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour Sylvie Langevin, la vice-cheffe de la communauté de Mashteuiatsh, cette initiative de la Ville de Roberval est positive.

C’est touchant, dit-elle. Parce que ce n’est pas une demande qu’on leur a adressée.

C'est important parce qu'ils ont des relations avec nous, mais il y a une partie de leur population qui est autochtone , ajoute-t-elle.

Des rapports parfois difficiles

En 2014, après des propos tenus par le maire de ce moment-là, Guy Larouche, Mashteuiatsh avait boycotté les commerces de Roberval pendant quelques semaines.

Le maire actuel reconnaît que les relations n’ont pas toujours été bonnes entre sa ville et Mashteuiatsh. C’est pourquoi il s’est donné comme objectif en début de mandat de créer des liens avec ses voisins innus.

Maintenant, les relations avec Mashteuiatsh sont très bonnes , se réjouit le maire Bergeron.

Après tout, nous partageons les mêmes eaux du lac et nous partageons le même territoire , dit-il.

Le conseil de bande et le conseil municipal se rencontrent et des projets en matière de logement et d’itinérance ont été réalisés grâce à cette collaboration, cite-t-il en exemple.

On apprend à se connaître à travers les projets , souligne Serge Bergeron.

Par ailleurs, le maire compte inclure les Innus dans la réalisation des objectifs du prochain plan stratégique de sa ville, notamment en ce qui à trait à la culture et à l’environnement.

Au cours des dernières années, les villes de Montréal, de Val-d’Or, de Saskatoon et de Vancouver ont aussi adopté la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones afin d’y harmoniser leurs politiques municipales.

Du côté d’Ottawa, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est entrée en vigueur en 2021.