Les agents de développement économique, au cœur de l’essor des Premières Nations

Cette formation, organisée par l’École des dirigeants des Premières Nations, visait à développer les habiletés relationnelles en affaires des agents de développement économique.

On voit notamment des outils sur comment faire du réseautage et être à l’aise à en faire, et [comment être] plus efficace , explique la formatrice Paule Marchand, qui est aussi associée chez Satellite conseil.

Ces capacités sont importantes puisque ces agents sont le pivot entre les entrepreneurs autochtones et les différents acteurs pouvant contribuer à leurs projets, souligne Adam Jourdain, propriétaire de la firme de service-conseil Uashuanashk, qui orchestrait cette formation aux côtés de Mme Marchand.

Leur rôle est très grand au sein d’une communauté. Ils doivent accompagner, aider, tout promoteur, privé ou communautaire, dans la réalisation de projets , explique M. Jourdain qui a lui-même occupé un poste d’agent de développement économique par le passé.

Pas seulement pour les néophytes

Les exercices de cette formation portaient sur des situations concrètes qui peuvent survenir au sein d’une communauté : rencontrer les élus d’un conseil de bande en urgence ou obtenir un rendez-vous avec le Secrétariat des relations avec les Premières Nations et les Inuit du gouvernement du Québec.

Roberta Billingsley est agente de développement économique dans la communauté mi'kmaw de Gesgapegiag. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Les conseils prodigués par les deux formateurs ont été un rafraîchissement pour Roberta Billingsley, qui est agente en développement économique depuis une vingtaine d’années à Gesgapegiag, en Gaspésie.