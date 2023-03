L’Expo-sciences autochtone de retour en présentiel pour sa 23e édition

Au grand plaisir des jeunes et des organisateurs, la 23e édition de l'Expo-sciences autochtone était de retour en présentiel, après deux années virtuelles. Cette année, c'est l'Université Laval qui accueille ce grand rendez-vous annuel qui permet à des jeunes de la plupart des commaunutés du Québec d'exposer leurs projets.

Il y a bien sûr l'importance de promouvoir la science et l'intérêt aux matières académiques dans la jeunesse autochtone, mais c'est aussi une excellente occasion pour les jeunes issus de différentes communautés de se rencontrer et d'échanger , indique Marc Lalande, le président-trésorier de l’Association québécoise autochtone en science et en ingénierie (AQASI).

Depuis 2000, c'est l' AQASI qui présente l'événement, en partenariat avec Hydro-Québec. Cette année, 17 communautés sont représentées, dont 3 qui le sont pour la première fois : Ivujivik, la communauté inuite située la plus au nord du Québec, Unamen Shipu et Pakuashipi, deux communautés innues de la basse Côte-Nord , explique M. Lalande.

Meyanne et Gabriel, deux jeunes de Pakuashipi, ont fait un projet pour savoir quel type de Gatorade on devrait utiliser selon les activités physiques que l'on fait, et pourquoi. Le seul jeune allochtone de l'expo-sciences, Samuel, qui réside à Pakuashipi depuis quelques mois, a décidé de montrer sa « méthode en 4 étapes pour apprendre l'innu-aimun », langue principale parlée dans la communauté.

Image 2 de 2 Le seul jeune allochtone de l'expo-sciences, Samuel, qui réside à Pakuashipi depuis quelques mois, a décidé de montrer sa « méthode en 4 étapes pour apprendre l'innu-aimun », langue principale parlée dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

En plus de l'exposition des projets sur lesquels ils ont travaillé dans les derniers temps, les jeunes participent à des activités brise-glace , qui leur permettent de créer des contacts qui auraient pu être difficiles autrement.

On voit les jeunes qui se parlent, qui s'amusent et qui rient ensemble, alors qu'ils habitent parfois à des milliers de kilomètres et ne partagent pas nécessairement la même culture. C'est beau à voir , exprime M. Lalande.

Dans certains cas, les jeunes ont choisi des projets qui pourraient être utiles dans les communautés autochtones éloignées. C'est le cas de Malachi, un jeune Cri de Oujé-Bougoumou, ainsi que de Kaylani, de Kahnawake.

Originaire de la communauté crie d'Oujé-Bougoumou, Malachi a voulu montrer qu'en concentrant les rayons lumineux sur un panneau solaire, ont pouvant produire une plus grande puissance électrique. « C'est le genre de chose que l'on pourrait utiliser dans la communauté ou sur le territoire », explique-t-il. Malachi a calculé que c'est à l'angle de 55 degré que son système est le plus efficace, augmentant la production d'électricité de plus de 20%! Kayalni, de Kanhawake, a choisit d'explorer la possibilité de faire repousser des légumes à partir de leurs restes. « La nourriture coûte très cher dans les communautés éloignées, alors ce serait un bon moyen pour eux d'économiser et c'est bon pour l'environnement! » explique-t-elle. Kaylani montre ses résultats sur un oignon. « La laitue, c'est super efficace, l'exemple ici a poussé en seulement 2 jours!»

Image 2 de 5 Malachi a calculé que c'est à l'angle de 55 degré que son système est le plus efficace, augmentant la production d'électricité de plus de 20%! Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Image 3 de 5 Kayalni, de Kanhawake, a choisit d'explorer la possibilité de faire repousser des légumes à partir de leurs restes. « La nourriture coûte très cher dans les communautés éloignées, alors ce serait un bon moyen pour eux d'économiser et c'est bon pour l'environnement! » explique-t-elle. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Image 4 de 5 Kaylani montre ses résultats sur un oignon. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

« La laitue, c'est super efficace, l'exemple ici a poussé en seulement 2 jours!»

Certains prennent la compétition très au sérieux, alors que d'autres en profitent pour faire connaissance avec les jeunes des autres communautés et ont plus hâte aux autres activités. Quoi qu'il en soit, l'ambiance est au rendez-vous!

Émile et Thomas, deux jeunes Hurons-Wendat, sont partagés entre les deux : C'est sûr que l'on aimerait gagner, mais on a aussi hâte d'aller jouer au hockey cet après-midi au Peps de l'Université Laval avec les autres!

Émile et Thomas, de Wendake, ont monté une exposition sur le pemmican, ce mets traditionnel qui était utilisé principalement par les nations des Prairies. Un aliment nourrissant qui ne pourrit jamais, parce que seuls des ingrédients secs sont utilisés, «c'était donc parfait pour des nomades!» Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Des prix allants jusqu'à 500 $ seront offerts aux gagnants, qui seront annoncés jeudi, lors de la soirée de clôture de l'événement, en plus de différents prix de présences offerts par les partenaires tout au long de l'événement.

« Ça fait 20 ans que je participe à l'organisation de l'événement, et même si les jeunes ne suivent pas tous des parcours en science après, plusieurs nous disent que ça a eu un impact sur leur cheminement scolaire. » — Une citation de Marc Lalande, président-trésorier de l’Association québécoise autochtone en science et en ingénierie.