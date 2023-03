Montréal se dote d’une nouvelle commissaire aux Affaires autochtones

Lauréanne Fontaine, Innue de Uashat mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, a été nommée commissaire aux relations avec les peuples autochtones par la Ville de Montréal. Elle entrera en fonction au mois de juin et succédera ainsi à l’avocate crie Marie-Ève Bordeleau, qui occupait le poste depuis janvier 2018.

Présentement en congé de maternité, Mme Fontaine a été, pendant quatre ans, conseillère politique au cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit du gouvernement du Québec, Ian Lafrenière.

En entrevue avec Espaces autochtones, la jeune femme de 31 ans se dit à la fois très enjouée et très humble face à cette nomination. Je sais que c'est une très grosse responsabilité, dit-elle.

Elle souligne le passage historique de Mme Bordeleau, la première à avoir occupé cette fonction à la Ville de Montréal. Elle partait de zéro et elle a monté un poste, je crois qu'elle a très bien fait ça. Elle a su établir des bonnes relations avec les différents partenaires, autant à l'interne qu'à l'externe , déclare la commissaire Fontaine.

Mon rôle, ça va être de poursuivre [son travail] et d'établir ces relations-là à ma couleur , dit-elle, impatiente d’amorcer les concertations avec les différentes parties prenantes.

La politique municipale, c’est très terrain, c’est très concret, on est dans l’action , affirme Lauréanne Fontaine qui a déjà participé à Cité Elles, un programme de la Ville pour la relève en politique municipale.

Trouver la perle rare

Malgré son jeune âge, Mme Fontaine dispose d’une solide expérience dans le domaine des relations avec les communautés autochtones. En plus de son travail auprès du gouvernement de Québec, elle a aussi été coordonnatrice des affaires autochtones au Canadien National et responsable des communications pour l’association Femmes autochtones du Québec.

Elle a également été impliquée dans le conseil d’administration de l’organisme Montréal Autochtone et a été guide au Jardin des Premières Nations du Jardin botanique de la métropole.

On attendait de trouver la perle rare , se réjouit de son côté Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse, responsable de la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif de la Ville de Montréal. Ça prend toujours un petit peu de temps à trouver ce genre de profil, mais c'est chose faite et on en est vraiment content.

Mme Hassan-Cournol considère que le double regard de la nouvelle commissaire, avec son expérience du terrain et des affaires gouvernementales , va permettre d’aller plus vite dans la réalisation de certaines actions.

« C'est vraiment une personne qui connaît aussi les enjeux de la communauté urbaine puisqu'elle est revenue à Montréal après avoir vécu à Uashat. [...] La plupart des Autochtones qui vivent [dans la région de Montréal] viennent de communautés qui sont situées en région. Donc elle comprend très bien ces réalités-là. » — Une citation de Alia Hassan-Cournol, conseillère dans le district Maisonneuve-Longue-Pointe et conseillère associée à la réconciliation avec les peuples autochtones

Lauréanne Fontaine s’est dite très fière de pouvoir bientôt travailler main dans la main avec les différents partenaires. Elle reconnaît du même coup l’ampleur de la tâche pour répondre aux 125 engagements formulés par la Ville dans sa Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones d’ici 2025.

Montréal, c'est ma communauté d'accueil depuis 2012 , explique celle qui s’est tournée vers la politique dans l’espoir d’agir pour le changement.