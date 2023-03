Manikanetish : plongée théâtrale dans le quotidien d’une école innue

Le jeune comédien partage la scène de la pièce Manikanetish, présentée au théâtre Duceppe de la Place des Arts, à Montréal, avec neuf autres interprètes issus des nations innue et mi’kmaw. Pour lui comme pour d’autres, c’est une première expérience professionnelle sur les planches.

L'œuvre, adaptée du roman de Naomi Fontaine, est inspirée de l’histoire personnelle de l’auteure. Elle raconte le quotidien de Yammie, une Innue de Uashat qui retourne vivre dans sa communauté, des années après l’avoir quittée, pour enseigner le français. Son personnage tente de se recréer une place sur ce territoire de la Côte-Nord et de faire ses preuves auprès de ses élèves.

Voir son livre prendre forme sur scène, c’est un grand honneur, c'est beaucoup d'émotions , reconnaît Naomi Fontaine. C'est moi il y a 10 ans, c'est moi qui étais pleine d'ambition, qui était aussi très déterminée.

L’auteure partage l'interprétation de son propre rôle avec Sharon Fontaine-Ishpatao. Révélée dans le film Kuessipan, la jeune comédienne a elle-même été l’élève de Naomi Fontaine à Uashat. L’une incarne le passé, l’autre le présent.

Naomi Fontaine, à gauche, interprète le personnage de Yammie, inspirée de sa propre expérience en tant qu’enseignante à Uashat sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Géraldine Martin

De théâtre amateur à prestation à la Place des Arts

Aux côtés des deux femmes, la plupart des interprètes de Manikanetish se produisent pour la première fois de manière professionnelle au théâtre.

C’est tellement une belle expérience, puis j'ai pas envie que ça finisse , confie Marc-Olivier Gingras, étudiant au Cégep de Jonquière en techniques de communication dans les médias, un habitué d’improvisation, qui fait son baptême à Duceppe.

« Avant j'écoutais pas de théâtre, j'appréciais pas nécessairement ça, puis j'avais pas envie de faire du théâtre. Puis là, en faisant Manikanetish, j’ai découvert que, finalement c'est une possibilité qui s'offre à moi, qui est très intéressante. » — Une citation de Marc-Olivier Gingras, comédien

Lashuana Aster Vollant se reconnaît à travers le personnage qu’elle interprète dans la pièce « Manikanetish ». Photo : Radio-Canada / Géraldine Martin

J'ai toujours voulu être actrice , affirme pour sa part Lashuana Aster Vollant. Du haut de ses 16 ans, la jeune fille admet ne pas avoir tout à fait compris ce qui l’attendait lorsqu'elle a rejoint la distribution de Manikanetish. En sortant de la soirée de la générale, j'ai vraiment pleuré, des pleurs de joie, je me suis rendu compte que j’étais en train d’accomplir mon rêve.

Sur scène, Lashuanna Aster Vollant joue le rôle de Melina, une jeune femme timide, qui se fait remarquer pour ses talents en écriture. Mon personnage est vraiment gêné au début. [...] Le premier mot que je dis dans la pièce, c'est "gêné". Ça me rappelle vraiment moi avant, je me vois vraiment à travers ce personnage-là.

Marc-Olivier Gingras partage lui aussi des traits communs avec le personnage qu’il interprète, Marc. C'est quelqu'un qui est un peu le clown de la classe; j'étais catégorisé comme étant le clown de la classe au secondaire. C'est sûr que Marc vit certaines embûches que moi j'ai pas à affronter dans mon quotidien, mais [...] on est quand même similaires en termes d'énergie.

Originaire de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean, Marc-Olivier est fier de représenter un jeune Innu comme lui. C'est certain que c'est valorisant de jouer quelqu'un qui est membre des Premières Nations, parce que ça aide un petit peu à la visibilité des peuples qu'on a chez nous [...] On voit qu'on prend un peu plus notre place au sein des communications [...] ça fait vraiment chaud au cœur.

Originaire de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean, Marc-Olivier Gingras fait ses premiers pas au théâtre professionnel dans « Manikanetish ». Photo : Radio-Canada / Géraldine Martin

Lutter contre les idées préconçues

Donner la chance à de jeunes Autochtones de jouer dans Manikanetish, c'était une évidence, selon Naomi Fontaine. Je pense qu'on n'avait pas le choix en fait, parce que c'est ça qu'on est venu représenter [...] je pense qu’on était rendu là.

L’auteure a voulu bousculer les préjugés à travers son œuvre, parce qu'on a toujours cette idée qu'un jeune des Premières Nations, bien, il est résigné, il est dédié à la souffrance et à la misère; puis là, on a une gang de jeunes qui disent : "Non, nous on a des rêves, nous on a des talents, puis on veut aller loin aussi" .

La culture et la présence de la langue innue viennent donner une couleur et une musicalité authentique à Manikanetish. On a une histoire à faire entendre, à faire circuler , assure Jean-Luc Shapatu Vollant, jeune artiste pluridisciplinaire, dont la guitare et la voix constituent un véritable fil conducteur à travers le récit.

Faire tomber les préjugés et puis entendre la langue résonner dans cette pièce-là, je pense que c’est vraiment important , renchérit Alexia Vinci, jeune comédienne d’origine mi’kmaw, qui étudie l’art dramatique.

La comédienne Alexia Vinci se maquille quelques minutes avant de monter sur scène devant une salle comble. Photo : Radio-Canada / Géraldine Martin

Dépeindre le réel

Malgré la mise en scène, dans Manikanetish, la réalité l’emporte sur la fiction. La plupart des scènes avec les élèves sont vraiment réelles, explique Naomi Fontaine. Ce qui est un peu dans la fiction, c'est plus mon histoire, mon parcours à moi, parce que moi j'étais déjà maman quand j'ai commencé à enseigner [contrairement à ce qui se passe dans la pièce].

« J'ai traficoté un peu ma vie, mais les histoires des jeunes, c'est vraiment leur histoire. » — Une citation de Naomi Fontaine, auteure et comédienne

Suicide, deuil, craintes face à l’avenir, grossesse pendant l’adolescence : les personnages de Manikanetish font face à toutes sortes d’épreuves, qu’ils surmontent collectivement avec courage.