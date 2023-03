La quête identitaire d’une artiste de l’intérieur

La pièce Akuteu, de l'artiste multidisciplinaire innue Soleil Launière, a récemment été publiée en livre. Le recueil de poésie et de confessions abordant la quête identitaire de l'auteure est paru aux Éditions du remue-ménage.

Akuteu signifie se suspendre en innu-aimun. Pour Soleil Launière, ce titre métaphorique reflète à la fois la relation entre l'homme et l'animal et la position qu'elle prend en tant qu'Autochtone qui réfléchit sur son identité.

C'est l'animal qui se suspend, qui se donne, qui donne son âme et sa personne pour qu'on puisse continuer de vivre. Je voulais utiliser le titre comme un miroir de ce que j'avais envie de faire avec la pièce-recueil. J'avais envie de donner une partie de moi-même à l'autre pour avancer, confie Soleil Launière.

Québécoise par sa mère et innue par son père, Soleil Launière aborde dans ce livre sa quête identitaire et le fait d'être suspendue entre deux mondes dans un contexte où elle se fait dire depuis son plus jeune âge qu'elle passe pour blanche .

« Akuteu », de Soleil Launière, est paru aux Éditions du remue-ménage le 27 février dernier. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

L'artiste explique avoir voulu raconter son histoire de façon indépendante. Elle souhaitait donner une partie d'elle-même et faire entendre un récit moins souvent entendu, mais touchant plusieurs personnes.

C'est un récit qui n'était pas beaucoup entendu, mais qui avait besoin de l'être parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient la même chose que moi par rapport à leur position en tant qu'Autochtones. Je pense que c'est venu inspirer les gens et que ça peut aider , explique Soleil Launière.

Symbolique faunique

Les illustrations de l'artiste Meky Ottawa qui, dans Akuteu, représentent l'orignal ont une symbolique toute particulière pour Soleil Launière.

L'orignal est une partie intégrante de la vie des Innus. Toute ma vie, je l'ai vu suspendu dans le garage; mon père chasse surtout l'orignal. Quand j'étais enfant, c'était la seule viande que je voulais manger. Y a quelque chose de viscéral et d'intérieur , lance-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les illustrations réalisées par Meky Ottawa font écho à l'orignal suspendu. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

Elle compare la tranquillité et le silence de l'orignal à sa propre manière de communiquer.

L'orignal est une force tranquille qui m'a toujours parlé puisque je ne suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans la parole. C'était la première fois que je mettais mes mots sur le papier puisque les mots me faisaient peur de plusieurs manières. Quand l'orignal ouvre sa gueule pour jeter un cri, c'est qu'il a quelque chose à dire, à faire. Sinon, il va faire ses choses , ajoute-t-elle.

Adapter la pièce en recueil

Il n'y a pas eu un gros travail d'adaptation pour passer d'une pièce à un livre, confie Soleil Launière.

C'était écrit tel quel, entre poésie et confessions. Je n'ai pas écrit en pensant à du théâtre, c'était un flot poétique ou personnel , dit-elle.

Soleil Launière Photo : Festival international de littérature / Maxime Côté

Entre la pièce et le recueil, l'image de l'orignal suspendu est demeurée le point de départ.

Du début, j'ai rêvé que je me suspendais par les pieds comme l'animal. C'est cette image qui est restée du début à la fin , ajoute-t-elle.

Cela ramène Soleil Launière au sens du titre de son livre. Publier un livre représente pour elle un acte de suspension.