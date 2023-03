Ottawa octroie 919 000 $ au Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Le gouvernement fédéral accorde 919 000 $ sur 4 ans au Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Ce financement permettra notamment à l’organisme d’engager un avocat et un travailleur social afin de soutenir les femmes et les enfants qu’il accueille.

Le ministre canadien de la Justice, David Lametti, en a fait l’annonce mardi en présence de Nakuset, la directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

Nous voulons avoir avec nous différents experts de différents milieux, dit Nakuset. Ce sont des ressources qui seront disponibles pour l’ensemble de la communauté autochtone urbaine à Montréal.

Un avocat pourra notamment aider les femmes à retrouver leurs enfants qui sont dans le système de protection de la jeunesse, poursuit-elle. Ces femmes ont besoin d’un combattant qui sera de leur côté afin de reconstruire ces familles.

Au fil des ans, nous avons vu de nombreux jeunes être emmenés par la protection de la jeunesse, relate Nakuset. C’est déchirant, pour les femmes qui se retrouvent sans espoir et pour les employés du Foyer.

Le financement d’Ottawa pourra également permettre à ces nouvelles ressources de faire de la formation auprès des autres employés et des femmes qui bénéficient des services du Foyer.

Pour le ministre David Lametti, ce soutien financier constitue un moyen de lutter contre la surreprésentation des Autochtones dans les systèmes de justice et de protection de la jeunesse.

En offrant des conseils juridiques gratuits, le Foyer aidera des familles à surmonter les obstacles auxquels elles font face dans leur accès à la justice , dit-il.

En soutenant des organismes comme le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, on améliore l’accès à la justice et on contribue à freiner le racisme systémique , ajoute le ministre.

Ce financement provient des 21,5 millions de dollars prévus au budget de 2021 pour le programme de financement pour la prestation de services et de soutien juridique aux communautés racisées, a souligné le ministre Lametti.