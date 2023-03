Unis sur les traces des nomades innus

Le groupe de l’expédition Uapishka se prépare à l’entrée du parc national du Fjord-du-Saguenay, dans le secteur de Rivière-Éternité en ce vendredi matin. Ils sont sept, cinq Innus de Pessamit et cinq allochtones de Baie-Comeau, pour cette sortie de trois jours et deux nuits dans l'arrière-pays du parc qui leur est exceptionnellement accessible.

Aucun des participants n'a jamais tenté une telle expédition. C'est pour cela qu'ils se préparent dans un lieu qui ressemble aux monts Uapishka, et ce, sur une moins longue période. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Cette fin de semaine n’est qu’une répétition pour être fin prêts lorsqu’ils traverseront le plateau montagneux des monts Uapishka, connu des allochtones comme celui des monts Groulx, une étendue de toundra arctique et de forêt boréale, en plein milieu de l’œil du Québec : l’île René-Levasseur, à plus de 600 km de là.

Si les guides ont choisi le parc national du Fjord-du-Saguenay de la Sépaq pour cette mise en bouche, c’est en raison de sa ressemblance avec le terrain qui les attend. Personne, en revanche, ne pourra prédire si les conditions, notamment météorologiques, seront les mêmes.

La vérification du matériel aura pris plus d'une heure à toute l'équipe avant qu'elle ne s'engage dans la forêt. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le jour J, au début d'avril, ils seront dix, encadrés par trois guides : Samuel Ostiguy, Simon Nadeau et Alix Paiement Courtois. Les trois participants manquants pour l’entraînement du jour sont malades ou pris par leurs obligations professionnelles.

Si les trois guides sont allochtones, des Innus de Pessamit ont aussi participé à l'organisation du projet.

Laura Lord et Benoit Farcy vont tirer les traîneaux sur les premiers kilomètres, en plus de porter leurs sacs à dos. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Ce matin, le ciel est voilé. Le soleil mettra quelques heures avant de transpercer les nuages de ses rayons. Le vent ne s’est pas levé et la température flirte avec le zéro.

Geneviève Ashini, qui fait partie des Innus participants, s’active à organiser son sac de la manière la plus optimale possible. En face d’elle, Anthonia Paul, une autre Innue, fait de même. Les deux jeunes femmes parlent innu-aimun.

Anthonia Paul et Geneviève Ashini sont deux Innues qui vont traverser le territoire en complète autonomie au début du mois d'avril. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

On se fixe quoi, comme objectif? Apprendre trois mots en innu par jour? , lance Geneviève aux autres membres allochtones du groupe.

Isabelle Boucher, le binôme de Geneviève, sourit, partante pour se lancer un défi linguistique en plus du défi physique.

La jeune femme est une Néo-Brunswickoise adoptée par Baie-Comeau, la ville la plus proche de la communauté de Pessamit. Comme tous les autres, elle a dû poser sa candidature pour participer.

Ne former qu’un

Physiquement, cette expédition est un défi, mais on a de bons guides pour nous préparer. Il y a aussi une dimension humaine, car durant l’expédition, on va tous vivre la même chose, on ne formera qu’un, peu importe si on est autochtone ou allochtone , explique Isabelle en serrant les sangles de son sac, le dos penché en avant, la casquette vissée sur la tête.

Anthonia Paul reçoit l'aide du guide, Samuel Ostiguy, pour bien ajuster son sac à dos. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Ce n’est pas anodin si les membres de l’expédition sont de deux univers différents. Deux univers qui se côtoient, mais qui souvent s’ignorent.

Le but, c’est de créer un rapprochement entre les cultures au niveau local, dans un contexte de réconciliation. Ils sont voisins, mais ne se connaissent pas , explique Simon Nadeau avant d’expliquer aux jeunes la meilleure manière de faire des nœuds.

Dans quelques semaines, ce sont les monts Uapishka (les monts Groulx) que vont parcourir les membres de l'équipe. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Guillaume Hubermont

Je trouve ça beau, car cette expédition va nous permettre de développer des relations plus équitables avec les allochtones. On entend souvent parler de racisme et c’est avec ce genre de projets qu’on va briser des murs , ajoute Geneviève.

Anthonia estime quant à elle que ce projet va l’aider dans son processus de guérison, elle dont la grand-mère a fréquenté un pensionnat pour Autochtones.

« Ça va nous permettre de revivre d’une manière différente ce que vivaient nos aînés dans le bois. Revivre le nomadisme. » — Une citation de Geneviève Ashini, participante

Car l’expédition revêt aussi une autre dimension, surtout pour les Innus. C’est leur territoire qu’ils vont découvrir. La plupart ne sont jamais allés aussi loin dans le Nitassinan.

Laura Lord rêvait depuis longtemps de découvrir les monts Uapishka. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Pour les allochtones, il s’agit de découvrir leurs voisins en plus de se lancer un défi physique, comme le mentionne Laura Lord.

Ça fait trois ans que je rêve d’aller dans les monts Groulx. Et en plus, il y avait cet aspect culturel, c’est comme la réunion de ces deux mondes , dit-elle en fixant le traîneau à ses hanches, déterminée à partir.

L'équipe presque complète du projet Uapiska a passé une fin de semaine au Saguenay pour préparer la « vraie » expédition qui aura lieu dans le secteur de Manicouagan. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La jeune femme n’avait jamais vraiment côtoyé les Innus. Lors de leur première rencontre, qui s’est tenue au site culturel Kanapeut, elle a découvert ces gens que l’anthropologue Serge Bouchard appelait affectueusement le peuple rieur .

« Ils ont un côté très blagueur, ricaneur que je ne connaissais pas. » — Une citation de Laura Lord, participante

Samuel Ostiguy répare un traîneau dont la barre a lâché en route. Preuve qu'il va falloir se préparer à toute éventualité. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

En début d’après-midi, tout est prêt. Les aventuriers sont équipés, se placent en file indienne après la photo de groupe pour le souvenir. À la queue leu leu, ils suivent Simon Nadeau, tandis que Samuel Ostiguy ferme la marche.

Au fil de ce premier jour de randonnée, Simon et Samuel sèment leurs conseils comme de petits cailloux. Ils insistent sur l’importance de transmettre un message à tout le groupe. Si l’ouvreur de voie dit à celui derrière lui attention, trou d’eau , il appartient à chacun de faire passer l’information au suivant, et ce, jusqu’à celui qui ferme le peloton. Jamais la chaîne de transmission ne doit se briser.

Un documentaire à venir : Les images de l’ensemble de l’expédition Uapishka seront captées afin de réaliser un film documentaire. Le récit d’aventures sera ponctué de témoignages d’aînés de la communauté innue de Pessamit.

La bonne humeur fait presque oublier aux apprentis aventuriers l’importance vitale de cette communication en relais. Aujourd’hui, ça va, il n’y a pas de vent, le ciel est dégagé. Mais s’il y a de la grosse poudrerie aux monts Uapishka… , anticipe Simon.

Geneviève est déjà allée à la station Uapishka, mais ce n'est pas le cas de tous les Innus du groupe. Photo : Benoit Farcy

Une dizaine de kilomètres plus loin, le groupe devra dresser la tente à 15 places qu’ils auront traînée toute la journée. Une vraie vie en communauté qui a motivé Samuel à choisir une grande tente, plutôt que plusieurs tentes à une ou deux places.

Dans l’esprit d’un shaputuan , précise-t-il en évoquant les tentes que les Innus dressent lorsqu’ils parcourent le territoire.

Et la peur dans tout ça? Car le défi reste de taille. Lors de l’expédition finale, le groupe prévoit marcher en raquettes environ 10 kilomètres par jour avec un poids important sur le dos et en tirant au moins trois traîneaux.

C'est toute une technique de préparer son sac de la manière la plus optimale possible. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

J’ai peur de ne pas réussir à finir… J’ai eu la COVID il y a un mois et j’ai peur de manquer de souffle , confie Geneviève.

Devant elle, toujours le sourire aux lèvres, Anthonia ajoute : Moi aussi, j’ai peur parfois, mais je n’y pense pas…

Philosophe, Geneviève pense que si l’un d’eux ne se sent pas capable de terminer, c’est tout le groupe qui le soutiendra et mettra fin à l’aventure.

Car finalement, ce n’est pas tant la destination qui compte que le chemin parcouru.

Ensemble.