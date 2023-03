« Un traité avec les Innus permettra d’améliorer les rapports », selon G15

Le collectif G15+ regroupant des leaders des secteurs sociaux, syndicaux, environnementaux et d'affaires presse le regroupement innu Petapan et les gouvernements d'intensifier leurs négociations afin de s'entendre sur les termes du traité qu'ils négocient depuis des décennies.

Selon le collectif, ce traité qualifié plusieurs fois d'historique clarifiera et favorisera les relations avec les communautés innues de Mashteuiatsh, Essipit, Nutashkuan tant sur les plans économique et social que sur le plan culturel.

Cet appel survient à trois semaines de la date butoir du 31 mars, établie à l'automne dernier par Petapan, Québec et Ottawa pour mettre fin à ces négociations qui durent depuis plus de quarante ans.

Fondé en 2020, G15+ rassemble entre autres des organisations telles qu'Équiterre, Vivre en ville, la Fédération des travailleurs du Québec, le Conseil du patronat du Québec, entre autres.

Le collectif a pour vocation de s'appuyer sur le dialogue social pour favoriser la transformation de l’économie québécoise vers une société plus solidaire, prospère et verte et placer le bien-être de la population au cœur des politiques publiques .

Des membres du collectif G15+ lors d'une réunion. Photo : Collectif G15+

L'adoption d'un traité pourrait constituer un très grand pas dans la bonne direction pour établir des rapports d'égal à égal avec les Premières Nations , a expliqué en entrevue avec Espaces autochtones le président du Conseil du patronat du Québec et porte-parole du collectif dans ce dossier, Karl Blackburn.

Selon lui, ce nouveau statut des Premières Nations dans les rapports avec les entreprises, la population québécoise et les gouvernements permettrait à la société québécoise de laisser derrière elle un triste passé pour faire place à un avenir basé sur des relations collaboratives et respectueuses.

« Laisser la place qui leur revient aux Premières Nations, c'est permettre aux communautés autochtones d'avoir la possibilité de se développer économiquement, socialement et culturellement, au bénéfice de toute la société québécoise » — Une citation de Karl Blackburn

Les chefs de Petapan ont, de leur côté, salué cette prise de position du collectif, en soulignant par courriel que les organisations qui composent le G15+ comprennent bien que la mise en œuvre d’un éventuel Traité est profitable pour tous, entre autres au niveau économique, tant pour les Innus que pour les allochtones, et ce, pour les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean .

Un traité à grande portée

La signature de ce traité aurait le potentiel de clarifier les droits des Innus sur leur territoire, le Nitassinan. Ces droits nouvellement reconnus auraient des effets sur de nombreux secteurs, dont celui de l'exploitation forestière.

L'industrie forestière est l'un des plus importants secteurs de l'économie canadienne Photo : Reuters / Chris Wattie

Présentement, sur les terres publiques qui traversent le Nitassinan, c'est le gouvernement du Québec qui agit à titre de gestionnaire et qui négocie avec les entreprises qui veulent en exploiter les forêts.

Puisque les Autochtones disposent de certains droits mal définis sur leurs territoires ancestraux au Canada, un système de consultation a été mis en place pour écouter les craintes et les recommandations en ce qui concerne l'exploitation des ressources minières, forestières ou autres.

Cependant, dans les dernières années, plusieurs nations, dont les Innus et les Atikamekw, ont dénoncé le fait que ces consultations ne menaient à rien, les qualifiant même de « bidon ».

Cette situation est potentiellement appelée à changer, puisque, comme les chefs de Petapan l'on exprimé lors d'entrevues précédentes, leurs négociations visent à terme la reconnaissance d'un titre autochtone sur le Nitassinan, titre dont les paramètres ont été établis en 1997 dans l'arrêt Delgamuuk (Nouvelle fenêtre) de la Cour suprême du Canada.

Le Regroupement Petapan représente les communautés innues de Mashteuiatsh au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'Essipit et Nutashkuan, sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Selon les conclusions de ce jugement, la reconnaissance d'un titre autochtone irait plus loin que la notion de droit ancestral, en accordant une maîtrise exclusive sur leurs territoires aux Autochtones, entre autres en matière de gestion des ressources.

Selon les chefs innus, cette situation entraînerait des retombées économiques importantes pour leurs communautés et leurs régions , tout en leur permettant de s'assurer que les forêts du Nitassinan soient exploitées de manière durable et respectueuse.

M. Blackburn connaît bien ce secteur, ayant travaillé par le passé en tant que directeur des affaires publiques et relations gouvernementales au sein de l'entreprise Produits Forestiers Résolu, l'une des plus grandes entreprises forestières du Québec.

Bien qu'il ne soit pas d'accord avec l'affirmation actuelle des Innus et des Atikamekw selon laquelle les consultations en matière d'exploitation forestière sont bidon , M. Blackburn a exprimé avoir confiance que les gouvernements et Petapan négocieront dans l'intérêt de tous et que leurs conclusions seront bénéfiques pour le Québec.

Le Président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. Photo : Radio-Canada

« Ce n'est pas notre rôle de nous immiscer dans les négociations, ou de donner notre avis sur le contenu de ce qui devrait faire partie du traité, et nous allons évidemment respecter ses conclusions et les employer pour bâtir de nouvelles relations avec les Premières Nations » — Une citation de Karl Blackburn

Selon lui, la signature d'un traité permettra de s'engager dans un processus qui cadre avec la vision du collectif G15+, qui souhaite créer une société plus solidaire et prospère.