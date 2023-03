L’APNQL dénonce l’Alliance autochtone du Québec

Ce n’est pas nouveau que des personnes ou des groupes non autochtones se disent autochtones, mais dans ce cas, il s'agit clairement d'une usurpation d’identité , soutient Ghislain Picard, chef de l’APNQL et porte-parole des chefs de 43 communautés autochtones du Québec et du Labrador dans un communiqué diffusé lundi après-midi.

Cette prise de position intervient quelques jours après le festival Rendez-vous des nations un festival regroupant des artistes autochtones de la scène dont Florent Vollant et Katia Rock organisé par l’Alliance autochtone du Québec (AAQ).

L’APNQL dénonce ce festival en le qualifiant de trompeur, car l’organisme a embauché des artistes et des têtes d’affiche autochtones reconnus pour présenter son événement. Toutefois, l’événement n’a pas été approuvé ou soutenu par la communauté locale de Kitigan Zibi .

Le chef de Kitigan Zibi Dylan Whitduck avait dénoncé cet événement en soutenant qu’il s’agissait d’appropriation culturelle . Il ajoute dans le communiqué de lundi qu’il est inacceptable que ces groupes ou organisations trouvent le moyen d’utiliser des fonds ou des ressources initialement alloués aux peuples autochtones .

L’AAQ, qui reçoit des fonds d’Ottawa avait de plus réclamé une reconnaissance politique ainsi que des droits de chasse et de pêche devant les tribunaux québécois, requête rejetée par le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure. L’AAQ a porté cette décision en appel.

L’AAQ souligne sur son site internet que sa mission première est de promouvoir et représenter les intérêts de tous les Autochtones vivant en dehors du contexte des réserves dans la province de Québec .

Pour l’APNQL , la position des Premières Nations a toujours été la suivante; au Québec, toute personne dite autochtone fait partie d’une nation ou non. Il n’y a pas d'entre-deux, pas de compromis, peut-on lire aussi dans le communiqué de lundi.

Au moment de publier ce texte, Espaces autochtones n'avait pas reçu de réactions de la part de l’AAQ.