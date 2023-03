S’inspirer du Guatemala pour la recherche des tombes d’enfants autochtones

Quand il avait neuf ans, la famille de Fredy Peccerelli a fui la guerre civile qui sévissait au Guatemala , et atterri à New York. Son père avait été menacé par les escadrons de la mort du gouvernement.

Le fils a depuis décidé de revenir au pays.

Aujourd'hui, après 26 ans de carrière et de nombreuses recherches sur les victimes de la guerre (principalement des Mayas), il est reconnu comme l'un des plus grands experts du Guatemala dans ce domaine.

Et il est prêt à partager son expertise avec les communautés autochtones du Canada

Vous n'êtes pas seul , dit-il.

M. Peccerelli est aujourd'hui le directeur exécutif et co-fondateur de la Fondation d'anthropologie médico-légale du Guatemala (FAFG), qui parcourt le pays en appliquant un système multidisciplinaire d'identification des victimes pour rechercher, exhumer, identifier et restituer les restes humains découverts.

Il a été frappé en 2021 par la détection de plus de 200 tombes présumées non marquées à l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops en Colombie-Britannique.

J'ai tout de suite pensé que les Premières Nations pouvaient et devraient développer leur propre capacité médico-légale , a-t-il déclaré.

Le Guatemala est un pays montagneux d'Amérique centrale, situé à la frontière sud du Mexique, qui mesure environ le dixième de la superficie de l'Ontario. Une guerre civile y a éclaté en 1960 et s'est terminée en 1996, opposant l'armée du pays à des groupes de guérilla de gauche.

Dans le cadre du processus de paix, la Commission de clarification historique soutenue par les Nations Unies a été créée pour rechercher la vérité et la réconciliation au Guatemala.

En 1999, la commission a conclu que des agents de l'État guatémaltèque avaient commis des actes de génocide contre des groupes mayas, concluant que l'armée traitait l'ensemble de la population maya comme un ennemi de l'État.

La commission a aussi constaté qu'environ 20 % des plus de 200 000 morts liés au conflit ont été victimes de violations des droits humains telles que des exécutions arbitraires, des enlèvements et des enterrements clandestins.

Ils sont connus comme les disparus.

En tout , selon la Commission, 83 % des victimes formellement identifiées étaient Mayas. Mais en 2014, le congrès du Guatemala a rejeté la conclusion de génocide.

La FAFG a récupéré plus de 8000 corps, dont 3700 ont été identifiées. Une fois réceptionnés, un expert les place anatomiquement dans un cercueil sous l'oeil de représentants de leur communauté. Un processus lourd en émotion, mais qui permet une forme de deuil. C'est presque comme si la personne réapparaissait devant vos yeux , confie Fredy Peccerelli.

M. Peccerelli est lié au Canada par les doctorats honorifiques d'universités canadiennes qu'il a reçus durant sa carrière. Il s'est rendu au pays deux fois après l'annonce de Kamloops et surveille toujours de près les reportages sur le sujet.

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a conclu que la création et le fonctionnement des pensionnats par le gouvernement fédéral étaient au cœur de la politique canadienne de génocide culturel. Environ 150 000 enfants autochtones fréquentaient ces écoles qui, pendant plus d'un siècle, visaient à les dépouiller de leur culture, à corroder les liens familiaux et à les assimiler à la société en général.