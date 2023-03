Expédition P.N. : la joie de revoir les siens la tristesse de quitter sa nouvelle famille

Selon l’organisation, les participants ont parcouru 4275 kilomètres en 17 jours, avec des conditions souvent difficiles : froid, terrain compliqué, bris mécaniques, engelures…

Le long de la route menant au site de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Mani utenam (désormais le site du festival Innu Nikamu), les gens étaient massés, portant des chandails et des banderoles symboles des trois causes de l’expédition : les femmes assassinées et disparues, les enfants des pensionnats et feue Joyce Echaquan.

La communauté innue a été le point de ralliement de nombreux autochtones venus de partout pour accueillir l'expédition Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Entre les applaudissements, les cris, les klaxons et les mains tendues pour les accueillir, les participants ne savaient plus où donner de la tête.

« Ça fait chaud au cœur. Je suis fatigué, mais j’aime ça. L’accueil est vraiment beau, incroyable! » — Une citation de Justin Jean-Pierre, Atikamekw d’Opitciwan

Quelques secondes plus tard, sa famille lui saute littéralement au cou. On est fier de toi! Bravo! Une scène qui se répétait à chaque motoneige.

Justin Jean-Pierre arrive après 17 jours d'expédition. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Les participants avaient du mal à avancer. Il faut dire qu’à l’avant du cortège, une personne était particulièrement saluée par la population : Carol Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan morte de façon tragique à l'hôpital de Joliette deux ans plus tôt.

Peu avant l’arrivée dans Mani utenam, la communauté innue près de Sept-Îles, les motoneigistes avaient fait un arrêt afin de mettre en tête du cortège Carol Dubé et les 9 femmes participant à l'expédition.

Le conjoint de Joyce Echaquan gardera de très bons souvenirs de ce grand défi, lui qui n’avait à la base pas prévu de faire l’expédition au complet.

« Tout ce que j’ai vécu, je l’amène avec moi, la résilience surtout. J’arrive peut-être au chemin du pardon. J’y ai beaucoup pensé. Je sais que ça ne va pas effacer ce qu’on a vécu, ce que tous ont vécu, mais ça va guérir. » — Une citation de Carol Dubé

Les femmes avaient aussi un rôle important à jouer lors de l'expédition. Peggie Jérôme, une Anishinabée de Lac-Simon, faisait partie des gardiennes du feu sacré.

On a eu le feu sacré dans chaque communauté. On a fait beaucoup de cérémonies pour ramener la réconciliation. La place des femmes et des enfants dans les communautés, leur disparition, ça touche beaucoup les communautés, explique Peggie Jérôme.

Beaucoup de personnes étaient sur le bord de la route à Mani-utenam pour saluer les motoneigistes. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Alors un tel accueil, accompagné aussi de chants et de tambours, c’est époustouflant , lance-t-elle.

« On ne s’en rend pas compte, car on est sur les machines. On roule toute la journée, mais on arrive et on touche beaucoup de cœurs. C’est émouvant de voir ça. » — Une citation de Peggie Jérôme

Germaine Dubé, en larmes, porte son panneau de félicitations. Elle est venue accueillir ses deux petits frères, Aurèle et Florian Dubé.

Ils m’ont manqué et je trouve qu’ils sont des ambassadeurs pour la paix, la résilience et contre le racisme. C’est un beau geste qu’ils ont fait, toute l’équipe , dit-elle.

Germaine Dubé a fait des heures de route pour venir saluer ses frères et tous les motoneigistes qui portent un message d'espoir, selon elle. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Germaine Dubé est persuadée qu’une telle expédition peut changer les choses. Elle l’a d’ailleurs déjà remarqué pendant le long trajet qui l’a mené sur la Côte-Nord. J’entendais les gens en parler, ils viennent nous en parler plus qu’avant. J’ai espoir, il ne faut pas lâcher!

En descendant de leur motoneige, les participants se félicitent, s’enlacent. On y est arrivé!

Difficile de décrire le sentiment ressenti par les motoneigistes devant un tel accueil. Ils étaient touchés. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Un mot revient à chaque conversation. La fierté. Les gens sont fiers des derniers jours. Ils sont fiers d’être passés au travers d’une aventure comme celle-ci. La plupart parlent de leurs frères et de leurs sœurs en faisant référence aux autres participants, qu'ils ne connaissent pourtant pas avant le 16 février, date du départ.

C’est incroyable, c’est vraiment spécial. Je suis très ému , raconte le naskapi Derek Jeremy Einish.

« Chaque jour, on est devenu plus fort. Comme groupe, on a réussi. Je ne les appelle plus mes amis, mais mes frères et mes sœurs. » — Une citation de Derek Jeremy Einish

En regardant le feu d’artifice offert en leur honneur, Marcellin Michel de Uashat mak Mani utenam est très touché, ému . Le participant qui a guidé l’équipe sur ses terres lors des dernières étapes ne s’attendait pas à autant.

Marcellin Michel observe le feu d'artifice Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

C’est une belle aventure qui va rester gravée dans mon cœur. On voit le lien quand les nations se tiennent ensemble avec les non-autochtones, on va loin.

« On a vu des participants qui étaient très résilients. Des vrais guerriers de la réconciliation. » — Une citation de Christian Flamand, un des organisateurs de l'expédition

Quand vient le temps de parler des moments vécus dans les communautés parcourues, l’émotion se fait sentir. Il est également reconnaissant de l’appui de tous les supporters. La source de motivation était de franchir la dernière étape, chose qui a été accomplie à 19 h 30.

Deux fois avant l'arrivée, les motoneigistes ont fait une pause. Une pour se ravitailler en essence, une autre pour mettre en avant les femmes et Carol Dubé Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Quand on est arrivé ici, on a pris une petite pause de 15-20 minutes, le temps de décompresser et de revenir à la réalité , poursuit-il.

Le voyage aura été éprouvant par moment pour plusieurs. Quant à la question d’une possible deuxième édition, Christian Flamand dit avoir besoin de temps pour réfléchir, mais il ne ferme pas complètement la porte complètement.