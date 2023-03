Une première équipe nationale de football composée uniquement d’Autochtones

Désormais, le tournoi national comptera jusqu'à huit équipes, l'équipe nationale autochtone s'ajoutant à des formations de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, du Québec et à deux équipes de l'Ontario. La compétition se déroulera cette année du 23 au 29 juillet à Ottawa.

C'est historique , a déclaré Kevin Hart, membre du Temple de la renommée de Football du Manitoba.

« Ni Hockey Canada ni aucune autre organisation sportive nationale ne nous avait inclus jusqu’ici, en tant qu'Autochtones, au sein de leurs propres systèmes en nous traitant comme des égaux. » — Une citation de Kevin Hart

Après sa carrière de footballeur, Kevin Hart, de la nation crie de Nisichawayasihk au Manitoba, a servi durant deux mandats en tant que chef régional du Manitoba à l'Assemblée des Premières Nations. Il a passé les deux dernières années à mettre sur pied ce projet.

Kevin Hart, lors d'un rassemblement à saveur politique en 2021 au Manitoba. Photo : La Presse canadienne / Mike Sudoma

De son côté, Football Canada a créé un groupe de travail sur la diversité composé d'entraîneurs, d'officiels et de joueurs actuels et anciens de la LCF afin d'aborder la diversité, l'inclusion et l'équité sur la scène du football canadien. L'un des principaux objectifs du groupe de travail était de contribuer à intégrer la future équipe autochtone.

Selon Shannon Donovan, directrice générale de Football Canada, accueillir cette nouvelle équipe répond à deux objectifs : l'augmentation de la représentation autochtone, mais aussi du nombre de femmes et des filles pratiquant ce sport.

La sélection des 40 joueuses autochtones se fera par l’intermédiaire de tests régionaux à travers le Canada, qui permettront aux jeunes femmes de postuler aussi bien au sein d'équipes provinciales que pour l'équipe nationale autochtone.

Il est prévu que cette initiative soit étendue à d'autres divisions de football féminin, mais aussi du côté masculin et pour le flag-football.

D'après un texte de Stefan Richards, CBC Indigenous.