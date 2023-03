La ville de Fermont accueille l’expédition des Premières Nations

Après plus de 200 kilomètres, les lueurs de la ville de Labrador City ont d’abord donné un faux espoir aux participants de l’expédition qui, fatigués, espéraient être arrivés à Fermont. Il leur restait pourtant une trentaine de kilomètres à faire.

Plusieurs motoneigistes de Fermont avaient décidé de les rejoindre à la fin du voyage. Le président du club de motoneiges Les lagopèdes, Carl Fortin, était aux aguets pour prévenir le reste de l’organisation. Depuis trois mois, ils sont nombreux à avoir préparé l’accueil, mais aussi les tracés.

Des membres du club Les lagopèdes se sont joints à l'expédition peu avant son arrivée à Fermont. Le président du club, Carl Fortin, a suivi la position du convoi sur son téléphone pour pouvoir le rejoindre. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Dans la nuit, sous une timide aurore boréale, la cinquantaine de motoneigistes ont fait leur entrée sur le lac Wabush avant de poursuivre à vitesse soutenue, en saluant les personnes aux intersections. Puis les applaudissements se sont fait entendre quand ils sont arrivés sur le site prévu pour les accueillir.

La fatigue était visible sur les visages des participants. Marilyn Jérôme, de Lac-Simon, est allée vite se réchauffer autour du feu, une boisson chaude dans les mains. Je suis tellement contente d’être ici, a-t-elle dit. Ça fait du bien, car c’était quand même long. On est partis à 9 h ce matin et on est arrivés à 8 h! On mange à peine, on boit à peine.

Comme à chaque arrivée dans une localité, les motoneigistes de l’expédition sont pris en photo par les habitants. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ce rythme soutenu dure depuis le 16 février pour les participants, qui ont déjà parcouru environ 3500 kilomètres.

Daniel Beaulieu, de La Tuque, s’est dit content de retrouver des températures plus clémentes. Jusque-là, l’expérience est belle, à part le froid! , a-t-il affirmé.

Le natif de Fermont Robby Godbout avait le sourire aux lèvres. Il a fait les 30 derniers kilomètres avec l’équipe. C’est spécial de faire partie de la randonnée, a-t-il dit. Je suis content d’avoir fait ça avec eux. On voyait qu’ils avaient hâte d’arriver. C’est impressionnant, c’est beau! .

L'ex-chef de Uashat mak Mani-utenam Georges-Ernest Grégoire a pris la parole devant des habitants de Fermont et des motoneigistes. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Les motoneigistes avaient encore un peu d’énergie pour écouter les discours de bienvenue. L’ex-chef du conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Georges-Ernest Grégoire, a pris le micro, avec émotion.

Il a parlé de ce rassemblement entre allochtones et Autochtones, de cette longue marche vers la réconciliation. Le feu crépitait et éclairait les visages des habitants de Fermont et des participants à l’expédition.

J’ai beaucoup d’émotion , a-t-il répété. On va y arriver ensemble. Je vous souhaite la bienvenue et tout le monde, il faut qu’on travaille ensemble! . Il a été chaudement applaudi.

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent, est un amoureux de motoneige. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le maire de Fermont a enchaîné. C’est un grand honneur pour Fermont de recevoir cette expédition inspirante , a-t-il dit d’entrée de jeu.

C’est une aventure remarquable! Elle vise à promouvoir la réconciliation spirituelle, sociale, communautaire et culturelle entre les peuples autochtones et allochtones. Nous sommes honorés de faire partie de cette initiative qui porte un message de paix, d’harmonie et de guérison à travers les communautés , a lancé Martin St-Laurent.

L'organisateur Christian Flamand a dit être fier de voir que presque tous les motoneigistes sont encore du voyage. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Avant de laisser les motoneigistes manger du saumon fumé suivi d’un repas offert par la minière Minerai de Fer Québec, le co-organisateur de l’expédition Christian Flamand a lancé un grand message d’encouragement. L’expédition doit s’arrêter à Poste-Montagnais avant l’arrivée à Uashat mak Mani-utenam, où déjà de nombreuses personnes ont fait le déplacement pour l’accueillir samedi.

Les derniers miles sont les plus difficiles. J’ai hâte d’arriver , a conclu Marilyn Jérôme.