Expédition des Premières Nations : quand le cœur et la tête se parlent

Il sait qu’il va savourer cette partie du long périple, mais il savoure aussi la chance qu’il a.

Sur sa motoneige, ce n’est pas Aurèle Dubé qui est inscrit, mais plutôt Salomon Mowatt Tcamo . Cet Anishinabe de 66 ans est l'un des plus vieux participants de l’expédition de 4500 kilomètres.

Il a pris une pause et a décidé de prêter sa motoneige pour qu’Aurèle Dubé puisse continuer.

Un cadeau du ciel , lance Aurèle Dubé, dont le grand-père se prénommait Salomon aussi. Je fais le lien. C’est un vrai ange, ce Salomon Mowatt, je ne le remercierai jamais assez.

Salomon Mowatt Tcamo hausse les épaules. C’est normal, il faut s’entraider.

Dans le bus qui transporte quelques personnes qui suivent l’expédition par la route, Salomon Mowatt Tcamo montre les engelures bien marquées sur ses joues. Je suis bien reposé , lance-t-il avant d’avaler encore des centaines de kilomètres en bus pour rejoindre l’expédition à Fermont.

Salomon Mowatt Tcamo a eu des engelures aux joues. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Après le passage dans la communauté crie de Chisasibi, il y avait trois étapes où les membres de l'expédition allaient dormir là où ils pouvaient - camp, salle de restaurant d’une pourvoirie - et surtout affronter de froides températures.

Des personnes me voyaient fatigué, ils avaient peur que je meure , raconte Salomon Mowatt Tcamo en riant. Alors, il a pris la décision d’aller soigner ses engelures en restant au chaud. Une décision difficile à prendre. Il se sent un peu exclu et a perdu un peu le rythme, l’adrénaline .

De son côté, Aurèle Dubé s’est retrouvé avec une motoneige qui perdait de l’huile à moteur. Il allait abandonner. Et puis, je l’ai vu un peu malheureux, je le connaissais un peu, mais pas plus que ça , poursuit Salomon, qui a donc proposé sa motoneige neuve.

Les deux se retrouvent à Fermont. Il restera deux étapes avant l’arrivée à Uashat mak Mani-utenam prévue pour samedi. Salomon va reprendre sa motoneige et poursuivre l’expédition. Aurèle espère un miracle. Ekote pitama , dit-il en atikamekw. C’est bon, on verra bien.

Je suis content d’avoir prêté ma motoneige, c’est juste un objet. Ce n’est pas quelqu’un. Les causes sont plus importantes pour moi. Il va s’en souvenir longtemps et moi aussi , dit avec philosophie Salomon Mowatt Tcamo.

De nombreux gestes d'entraide

Christian Flamand a lui aussi dû sauter quelques étapes parce que sa motoneige avait pris feu. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

C’est vraiment un geste extraordinaire d’entraide. C’est ça, la beauté de la chose. Il faut que tout le monde suive cet exemple , affirme l’un des coorganisateurs de l’expédition des Premières Nations, Christian Flamand.

Cela n'est qu'un geste d’entraide parmi de nombreux autres. L’équipe technique rejoint l'expédition par la route en s’arrêtant régulièrement pour trouver des pièces de rechange. Des motoneigistes démontent une machine pour prendre des pièces quand ils sont loin de tout. Bref, le mot d’entraide passe au premier plan, c’est ce qu’on voit en ce moment , indique Christian Flamand.

D'autant que dans les circonstances ou les territoires où on est, les ressources matérielles, mécaniques sont très limitées. Il faut donc mettre toutes nos chances de nos bords , souligne-t-il.

« Le voyage de 12 pouces entre la tête et le cœur »

Après avoir été réparées, des motoneiges attendent à Fermont des participants qui feront le trajet jusqu'à Uashat, la destination finale de l'expédition. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Afin de préserver l'esprit d’équipe et la mission de l’expédition, l'organisation a même décidé de mettre dehors un des motoneigistes. Le participant était parti à trois reprises seul en avant sans attendre le groupe.

Ça a créé un malaise. J’ai avisé mon conseil d’administration qui a décidé que ça ne faisait pas partie des principes et des valeurs de la réconciliation. On a décidé de le laisser faire son cheminement , indique Christian Flamand.

Il était là pour sa gloire, son propre trip de motoneige, mais pas être solidaire avec le groupe. Je ne pense pas qu’il était là pour l’entraide ni la cause. C’est déplorable , poursuit le coorganisateur.

Puis il revient sur le geste de Salomon Mowatt Tcamo.

« C’est extrêmement difficile moralement, physiquement, la fatigue. C’est difficile de prendre des décisions éclairées dans ces moments, mais le cœur a parlé. C’est le petit voyage de 12 pouces entre la tête et le cœur. C’est ça qu’il faut faire quotidiennement, c’est comme ça qu’on va grandir, avancer dans la société. » — Une citation de Christian Flamand, coorganisateur de l'expédition Premières Nations

Et au regard des commentaires des participants, la flèche de la réconciliation semble avoir touché les cœurs, malgré la fatigue, les kilomètres, les bris mécaniques, les retards et les incertitudes...