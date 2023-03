Des voix s’élèvent pour boycotter le Rendez-vous des Nations à Gatineau

« Nous ne reconnaissons pas ce groupe et toute activité qu'ils font n'est pas justifiée. La population ne devrait pas aller à cet événement », a déclaré le chef de la communauté anishinabeg de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck dans une entrevue à Espaces autochtones.

L’événement dont il est question est le Rendez-vous des Nations, qui a lieu du 1er au 4 mars à Gatineau. Un festival qui est décrit, sur son site web  (Nouvelle fenêtre) , comme une occasion de célébrer l’art et les cultures autochtones et qui rassemble de grands noms de la chanson comme Florent Vollant et Boom Desjardins.

Cet événement est tenu par l’Alliance autochtone du Québec (AAQ), une organisation qui se présente comme autochtone, mais qui ne l’est pas, selon des leaders de Premières Nations.

Le conseiller abénakis, Jacques T. Watso, fait partie de ceux qui dénoncent l’ AAQ . Pour l’homme politique d'Odanak, la présence d’artistes autochtones au Rendez-vous des Nations est déconcertante .

« En ayant des artistes reconnus, ça leur donne une légitimité. » — Une citation de Jacques T. Watso, conseiller abénakis

Ce sont des gens qui ont un ancêtre [autochtone] extrêmement lointain qui veulent juste ce qu’il y a de beau dans nos communautés , ajoute Jacques T. Watso. Tout le reste, les traumas intergénérationnels, ils n’ont pas eu à le subir. Ils viennent chercher ce qu’il y a de beau de nos communautés pour "jouer à l’Indien".

Cette prise de position s’inscrit dans la foulée de la dénonciation émise par le chef de la communauté anishinabeg de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck qui affirmait dans une lettre du 21 février que l’ AAQ tente de légitimer les non-autochtones .

L'événement qui se déroule sur nos terres non cédées est inapproprié et inacceptable , écrit le chef de la communauté anishinabeg de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, dans cette lettre adressée à Gérard Coulombe, le président de l’ AAQ et dont Espaces autochtones a obtenu copie.

Sur son site web, l'événement est décrit comme une occasion de célébrer les cultures autochtones. Photo : Capture d’écran / Rendez-vous des Nations

Sur le site Internet du Rendez-vous des Nations, l’ AAQ écrit qu’elle reconnaît que l’événement se déroule sur le territoire ancestral non cédé de la Nation algonquine anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux . Gérard Coulombe a également invité Dylan Whiteduck à l’événement.

Ils ne nous ont jamais consultés pour accueillir cet événement sur notre territoire , précise cependant le chef Whiteduck.

Une reconnaissance politique refusée par la Cour supérieure du Québec

Sur son site web, l’ AAQ dit vouloir promouvoir et représenter les intérêts des Autochtones vivant en dehors du contexte des réserves dans la province de Québec . Pour en devenir membre et obtenir une carte de l'organisation, de la documentation généalogique et une cotisation sont demandées.

L’ AAQ réclamait devant la Cour supérieure du Québec une reconnaissance politique ainsi que des droits de chasse et de pêche. Cette requête a été rejetée par le juge Bernard Godbout et l’ AAQ a porté cette décision en appel.

Les groupes tels que l'Alliance Autochtone du Québec représentent des non autochtones. C'est de l'appropriation culturelle. L'Alliance autochtone du Québec ne jouit pas de droits inhérents autochtones , ajoute le chef Whiteduck dans sa lettre à l’ AAQ du 21 février.

Participation d’artistes autochtones

L’événement prévoit des représentations musicales à partir du 2 mars. Les artistes Florent Vollant, Katia Rock, Laura Niquay, Boom Desjardins et le groupe innu Maten figurent à la programmation.

Jointe par Espaces autochtones, l’autrice-compositrice-interprète atikamekw Laura Niquay dit ne pas avoir été mise au courant des critiques existantes envers l’ AAQ .

Avoir su j’aurais peut-être refusé d’y aller , dit-elle au bout du fil.

L'artiste atikamekw, Laura Niquay. Photo : Musique Nomade

Ce sont mes gérants qui s’occupent de mes bookings et je dis ok si je suis disponible pour des événements , explique-t-elle.

Le chanteur Boom Desjardins, membre de l’Alliance autochtone du Québec, affirme se sentir à sa place au Rendez-vous des Nations.

Pour moi, ça allait de soi que je sois là , dit-il au téléphone. Tous les artistes qui sont là ont une descendance [sic] autochtone quelque part.

Si ça permet aux gens de découvrir ce côté-là dont je n’ai peut-être pas beaucoup parlé, tant mieux , ajoute-t-il.

Boom Desjardins affirme qu'il a aussi des racines autochtones. La mère de ma grand-mère était une Indienne [sic] de Maniwaki , explique l’artiste. J’ai des amis Indiens [sic] et je chasse avec eux.

Le chanteur Boom Desjardins en 2017. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Valiquette

M. Desjardins considère que l’Alliance est là pour souder les Autochtones et ceux qui ont une descendance [sic] .

Les droits ne devraient pas nécessairement être pareils, mais il doit y avoir une reconnaissance , soutient-il.

Espaces autochtones n’a pas réussi à joindre Florent Vollant et Katia Rock afin d’obtenir leurs commentaires.

Le groupe Maten a décliné notre demande d’entrevue.

Le président de l’ AAQ , Gérard Coulombe, a également refusé la demande d’entrevue d’Espaces autochtones en raison des procédures judiciaires dans lesquelles Ia responsabilité de Radio-Canada est recherchée relativement au traitement journalistique réservé à I' AAQ .