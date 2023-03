La Nation métisse de l’Ontario vote pour l’exclusion de 18 % de ses membres

Toutefois, ce résultat ne mène pas immédiatement à l’expulsion des 5400 personnes qui n’ont pas réussi à démontrer un lien ancestral avec une communauté historique métisse.

C’est lors d’une assemblée générale à venir que devra être prise la décision d’amender en ce sens les règlements de l'organisation.

Plus de 8000 personnes ont participé au scrutin, et 71 % d'entre elles ont voté pour l'exclusion de ceux qui ne correspondent plus à la façon dont la NMO se définit.

Ces résultats démontrent que les citoyens de la NMO veulent s’assurer que la NMO peut vérifier que tous ses membres sont des Métis détenteurs de droits. C’est sur cette base que nous continuerons d’avancer , a déclaré par communiqué Margaret Froh, présidente de la NMO , à l’issue du vote.

Les 5400 personnes en cause sont devenues membres de la NMO avant que celle-ci ne change ses règlements pour tenir compte, entre autres, de certaines décisions de la Cour suprême du Canada. Par exemple, l’arrêt Powley a déterminé en 2003 qu’il fallait avoir un lien ancestral avec une communauté métisse historique pour détenir des droits ancestraux selon l’article 35 de la Constitution canadienne.

En 2017, la NMO a entrepris la vérification de ses registres pour s’assurer que ses quelque 30 000 membres détenaient des droits ancestraux constitutionnels. Au terme de ce processus, 5400 personnes n’avaient pas pu prouver le lien ancestral requis.

Même si les résultats du référendum sont clairs, la NMO reconnaît qu’il s’agit d’une question sensible pour plusieurs. C’est pour cela que ce travail a pris des années et que nous avons créé un processus transparent qui a permis à tous les citoyens de la NMO d’être entendus , a affirmé dans le communiqué Hank Rowlinson, haut responsable du conseil provisoire de la NMO .

En 2019, la NMO a signé avec Ottawa une entente sur l'autonomie gouvernementale qui a été mise à jour la semaine dernière.