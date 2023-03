Ontario : des communautés autochtones s’allient pour contrer l’industrie minière

Les dirigeants des communautés de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI, ou Première nation de Big Trout Lake), Wapekeka, Neskantaga et Asubpeeschoseewagong Anishinabek (Grassy Narrows) se sont réunis à Grassy Narrows pour signer un accord de coopération mutuelle le 31 janvier dernier.

D’après leur communiqué de presse, ils souhaitent protéger leurs terres et leurs eaux face aux préoccupations croissantes concernant l'empiètement sur leurs territoires par des sociétés d'exploration minière qui ont été favorisées par la position pro-industrie du gouvernement Ford .

Les représentants des quatre communautés souhaitent rencontrer le premier ministre Doug Ford. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les communautés souhaitent rencontrer Doug Ford, le premier ministre ontarien, pour exiger la fin du système de libre accès , qui permet selon elles aux entreprises et aux particuliers de jalonner des concessions minières sur les terres des Premières Nations sans obtenir le consentement des peuples autochtones qui y vivent.

Les chefs des quatre communautés estiment que l’exploration minière se fait contre la volonté des Premières Nations .

Les prospecteurs ne sont pas tenus par l'Ontario de donner un avis aux Premières Nations avant que les claims ne soient enregistrés et ne soient en vigueur. À l'inverse, l'Ontario n'informe pas les prospecteurs des terres des Premières Nations qu'ils jalonnent avant l'achat des claims , disent-ils encore.

La signature de cette entente a été faite à Grassy Narrows. Photo : CBC/Jody Porter / Jody Porter

Les quatre territoires combinés couvrent une superficie d'environ 60 000 km2, soit près de 100 fois la ville de Toronto. En janvier 2022, le gouvernement Ford a modifié la loi : il a annulé une zone protégée de 250 000 km2 et a réduit le nombre minimum de Premières Nations qui siègent aux comités consultatifs paritaires.

Les quatre communautés ont reçu l'appui de Sol Mamakwa, député néo-démocrate de Keewatinoong et porte-parole de l'opposition officielle pour les affaires autochtones.

Sol Mamakwa, député provincial pour la circonscription de Kiiwetinoong qui englobe une grande partie du Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : CBC Logan Turner

Ce dernier était présent lors de la signature de ce protocole d'entente, qui s'est tenue à Grassy Narrows.

En entrevue à Espaces autochtones, le député a rappelé la volonté des Autochtones de se dresser contre la politique coloniale du gouvernement de l'Ontario .

C'est important de savoir que tout ce qui se passe là-bas [le développement minier, NDLR] se fait sans le consentement éclairé des Premières Nations et sans leur approbation , a-t-il ajouté.

Il estime que les quatre communautés sont assez fortes pour s'opposer à Doug Ford, d'autant plus que ce ne sont pas que les chefs qui tiennent cette position, mais toute la population desdites communautés .

Plus on est oppressé, plus on est fort , a terminé celui qui lui-même est membre d'une Première Nation, celle de Kingfisher Lake.

Ni les communautés autochtones, ni le ministères des Mines de l'Ontario n'ont répondu à nos demandes d'entrevues.