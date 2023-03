L’ode poétique à la liberté et au caribou de Rita Mestokosho

Amour et respect du caribou, ode à la liberté... La première Innue à avoir publié de la poésie, en 1995, a présenté son dernier recueil regroupant deux ouvrages à la Librairie Le Port de tête, à Montréal, mardi.

Rita Mestokosho, poétesse innue de la communauté d’Ekuanitshit, sur la Côte-Nord, avoue avoir du mal à séparer les poèmes .

D’où cette volonté de regrouper en un seul recueil deux publications précédentes : Le cœur du caribou et Un jour Madiba m’a dit.

La poétesse innue est venue de sa communauté d'Ekuanitshit, sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le caribou d’un côté, cet animal vu comme celui qui a permis aux Autochtones de survivre dans la forêt, et de l'autre Nelson Madela (dont le surnom était Madiba), fervent opposant au régime d’apartheid en Afrique du Sud, emprisonné durant 27 ans.

Deux sujets qui, de prime abord, n’ont aucun rapport.

Mais pas pour Rita Mestokosho.

Quand on mentionne Madiba, il y a un décalage avec le caribou, mais pas pour moi qui suis à la recherche de liberté dans ma vie innue. J’ai rencontré Madiba en rêve et lui aussi voulait être libre , explique-t-elle.

Le caribou illustre cette liberté perdue pour Rita Mestokosho. Perte de liberté, de celle d’être innue, car la poétesse raconte que lorsqu’on empêche les Innus de chasser, il y a une part de nous qui meurt .

« Si le caribou est libre, l’humain est libre. Nous sommes reliés à tout ce qui nous entoure. » — Une citation de Rita Mestokosho, poétesse innue

La situation du caribou au Québec est critique, et ce recueil oblige à s’en inquiéter davantage.

De nombreux Autochtones et beaucoup d’études scientifiques font état de la baisse importante du cheptel de ces cervidés qui ont encore une importance, notamment culturelle, pour les Premières Nations.

Je pense que c’est surtout les entreprises, comme les minières, qu’il faut sensibiliser , explique-t-elle.

Présente lors de la séance de dédicace à la Libraire Le Port de tête à Montréal, l'autrice innue Joséphine Bacon a elle aussi rappelé l'importance du caribou.

Joséphine Bacon était présente lors de la rencontre avec Rita Mestokosho au Port de tête, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

« Il représente toute ma culture, tout ce que j'ai de plus important. Et c'est dommage qu'il agonise alors qu'il nous soigne, nous habille et nous nourrit. » — Une citation de Joséphine Bacon, autrice innue

Fortement attachée au territoire, Rita Mestokosho n’a de cesse de répéter au fil du temps que sans ça, nous ne sommes rien. Et je ne parle pas que des Innus, je parle des humains .

L’un de ses poèmes, baptisé Tetapuakan, la chaise en innu-aimun, est un rappel touchant de l’esprit nomade des Innus.

Un autre évoque combien le monde moderne et le capitalisme ont perturbé l’habitat du caribou, d’autres révèlent la beauté des paysages du Nord.

Beaucoup sont écrits simultanément en français et en innu-aimun.

Ce recueil regroupe deux autres recueils qui sont complémentaires, selon la poétesse. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Rita Mestokosho, qui place la langue innue proche de son cœur, y tenait. Elle explique entendre les enfants innus parler français et les voir entourés, en grande majorité, de livres francophones.

Elle s’est alors dit qu’un livre qui offre les deux langues pourrait apporter un souffle à l’innu-aimun .

Joséphine Bacon ajoute que pour parler du coeur du caribou, il faut le dire en innu .