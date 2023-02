Du logement permanent pour des sans-abris autochtones à Montréal

Au centre-ville de Montréal, 22 personnes autochtones vivant en situation d’itinérance auront désormais accès à un logement permanent subventionné. La Maison Akhwà:tsire gérée par l’organisme Projet autochtone du Québec (PAQ), et attendue depuis 2021 , a officiellement ouvert ses portes lundi après-midi.

Merci de nous permettre d’avoir enfin un toit . C’est avec grande émotion que 5 bénéficiaires inuit et cris de la nouvelle Maison Akhwà:tsire (qui signifie famille en langue mohawk) ont témoigné lors de la cérémonie d’ouverture de leur nouveau logement.

[Ce centre d’hébergement] représente la réconciliation avec les peuples autochtones, souligne en point de presse Heather Johnston, directrice générale de PAQ. Cet espace pourra accueillir des gens qui ont passé des années, parfois des décennies, dans la rue et qui vivent avec des traumatismes intergénérationnels.

Ils auront maintenant un chez-soi dans la dignité et dans la bonté au sein d’une communauté où ils sont à l’aise et en sécurité , ajoute Mme Johnston.

Des bénéficiaires du nouveau centre d'hébergement de Projet autochtone du Québec ont pris la parole lors d'une cérémonie. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

La Maison compte 18 chambres permettant d’accueillir 22 personnes. Contrairement aux refuges, la durée du séjour n’est pas prédéterminée; les usagers peuvent y demeurer aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

Cet hébergement est destiné à des personnes qui ont une longue expérience d’itinérance et qui font face à de nombreuses difficultés pour être logées , explique la directrice générale de PAQ.

Il y aura une équipe d’intervention présente 24/7 avec des travailleurs sociaux et des infirmières , assure Mme Johnston.

Projet autochtone du Québec collabore avec le CLSC du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ainsi qu’avec le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) pour son programme de gestion de consommation de l’alcool.

Des services culturels seront aussi offerts aux usagers.

Il y aura un aîné qui viendra régulièrement. Des activités culturelles et extérieures seront organisées pour permettre aux gens ici de nouer et renouer des liens avec leur culture et leur langue , énumère Heather Johnston.

Nous avons mis sur pied une trajectoire avec des refuges et des hébergements d’urgence. Ici, c’est vraiment l’aboutissement avec du logement supervisé où les gens peuvent rester de manière permanente , explique le ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant.

En plus des services offerts, le confort des lieux était essentiel.

Pourquoi est-ce que les Autochtones en situation d’itinérance ne pourraient pas avoir un bel espace où vivre au centre-ville? questionne Heather Johnston.

La Maison Akhwà:tsire occupe les locaux d’un ancien gîte touristique, au 1025 rue Saint-Hubert, que l'organisme a acquis en 2021. PAQ a mandaté Julia Hervieux, une Innue de Pessamit travaillant pour la firme Evoke, pour la décoration des lieux.

Nous avons suivi la logique des saisons pour les différentes pièces et nous sommes allés chercher des éléments culturels de chaque nation pour que tout le monde puisse se sentir chez soi ici , explique Julia Hervieux.

Une pièce de la Maison Akhwà:tsire qui a pour thème l'hiver. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Un projet qui rallie tous les gouvernements

Tous les paliers de gouvernement se sont mobilisés pour répondre au fléau de [l’itinérance] dans le Grand Montréal , souligne le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, qui est également député de la circonscription.

Au niveau de la population itinérante autochtone, il y a un gouffre énorme qui existe et qui n’est pas à la veille d’être rempli, mais [la Maison Akhwà:tsire] est un pas en avant , affirme également le ministre Miller.

Une chambre de la Maison Akhwà:tsire. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Le gouvernement fédéral a déboursé 4,7 millions de dollars en vertu de l’Initiative pour la création rapide de logements.

Le gouvernement du Québec finance quant à lui 1,6 million de dollars par l’entremise du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Du côté de la Ville de Montréal, de l’accompagnement et du soutien technique ont été offerts à PAQ.