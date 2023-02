Expédition Premières Nations : peu à peu, on devient « une famille »

Après 1600 kilomètres, le duo père-fils et le reste de l’expédition renoncent temporairement aux repas chauds et aux rencontres qui les ont réconfortés à la fin de chaque journée.

Ils viennent de quitter la communauté crie de Chisasibi, et pendant trois nuits, ils dormiront sur le territoire, dans une tente, car aucune communauté ne se trouve sur leur chemin jusqu’à Matimekush-Lac John, près de Schefferville.

À chaque arrêt, les communautés n’ont pas lésiné pour accueillir l’expédition comme il se doit. Chez les Cris, certains membres ont décidé de rejoindre l'expédition pour guider les participants le long de certains tracés. Le premier jour, à Wemotaci, les élèves de 5e secondaire de l’école Nikanik ont préparé le repas de midi. Un repas qu’a servi notamment l’Atikamekw Jocelyne Basile.

C’était quelque chose de les voir, surtout quand tu as une collègue qui y participe, j’étais fière d’elle! , dit Jocelyne Basile en parlant d’une des neuf participantes, Viviane Chilton.

John Sam de Chisasibi est salué par des habitants d'une communauté à son arrivée. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Après des heures de motoneige, en arrivant souvent le soir tombé, l’émotion gagnait les participants, heureux d’avoir fini la journée et d’observer un tel accueil. Pendant des heures, dans le froid, les habitants des communautés ont attendu l'arrivée du convoi afin de l'accueillir en klaxonnant, en criant bravo et en tapant des mains.

Lire le dossier Expédition des Premières Nations

Dans les salles communautaires, tour à tour, les habitants venaient déposer un plat confectionné dans la journée : orignal, castor, salade de macaronis, banique, crêpes…

Des membres de la communauté de Pikogan servent aux participants les repas qu'ils ont confectionnés. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Puis ils se joignaient au souper. Tous ensemble. Aux tables, au début, on ne se mêlait pas trop, mais au fur et à mesure du voyage, le brassage de personnes s'est fait.

Je trappe avec des jeunes du secondaire, je leur apprends, et là j’ai amené des castors moyens, pas des gros. J’en ai amené quatre , explique Donald Wabanonik en attrapant un morceau de castor dans la salle de Lac-Simon, une communauté anishinabe près de Val-d’Or.

Pourquoi s’est-il donné cette peine? Pour le monde ici , répond-il, en montrant le groupe. Puis sourire en coin : Les Autochtones, ils aiment ça du castor!

Donald Wabanonik n’a pas fait plaisir qu’aux membres des autres nations. Dany Sabourin a goûté l’animal pour la première fois. L’homme passe souvent par Pikogan, une autre communauté anishinabe. Il a même des collègues qui en sont originaires et qui travaillent avec lui à la mine Malartic. Ces derniers l’ont d'ailleurs rejoint lors de son passage avec l’expédition.

Mais je ne me suis jamais arrêté [dans la communauté] pour prendre un repas et parler avec le monde. Jamais. Ça n’a pas adonné. Tandis que là, avec l’expédition, on suit, on le vit. C’est tout un trip , répète-t-il.

Donald Wabanonik devant quelques-uns des nombreux plats servis. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Pendant cette soirée à Lac-Simon, Donald Wabanonik a remarqué qu’un gars commençait à perdre sa voix . Ne faisant ni une ni deux, il s’est levé aux aurores pour venir proposer aux motoneigistes de la médecine qu'il a passé une partie de la nuit à préparer. Un breuvage à base de plantes et d’écorces, mais il n’en dira pas plus.

« J’ai amené de la médecine pour pas qu’ils pognent la grippe quand ils roulent en Ski-Doo. C’est rien que ça que je fais dans la vie, aider ma communauté, rendre service. J’ai dit à mon petit gars : on va participer! » — Une citation de Donald Wabanonik, de Lac-Simon

Des récits qui pénètrent l’âme

Entre le repas au castor et la bouteille de médecine, Dany Sabourin et son fils Samuel ont vécu un autre moment qu’ils qualifient de touchant , et qui s’est répété dans plusieurs communautés : des survivants des pensionnats venus glisser quelques mots, des chefs et cheffes qui ont témoigné de la réalité de leur communauté.

Une jeune fille offre un porte-bébé traditionnel aux participantes de l'expédition sous l'oeil de la cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Lac-Simon, jour 2. La journée a été fatigante. Adrienne Jérôme prend le micro ce soir-là pour la dernière fois en tant que cheffe, puisque des élections ont lieu le lendemain. Même si les échéances sont en retard, il faut respecter cette cérémonie, on a travaillé fort, souligne-t-elle. Elle est bien importante.

Sur la scène, des jeunes filles de l’école primaire viennent offrir des cadeaux aux neuf femmes qui participent à l’expédition afin de les honorer .

Marilyn Jérôme de Lac-Simon et d'autres participants se recueillent pendant la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Adrienne Jérôme poursuit en présentant un couple de personnes âgées qui se tient à côté d’elle. Jeannette et Pierre ont été au pensionnat. Ils ont vu des drames au pensionnat, et aussi vu des parents détruits, car des enfants ne sont jamais revenus. C’est pour cela qu’on fait cette cérémonie!

Puis, les jeunes filles de la communauté distribuent des sacs de couleurs rouge, orange et mauve - les trois couleurs symbolisent les trois causes de cette expédition - remplis de tabac. L’idée est d’offrir aux motoneigistes une protection pour le reste du projet.

Samuel Sabourin et son père, Dany Sabourin, voulaient vivre une telle expérience ensemble et aller à la rencontre des communautés. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

C’est la première fois que j’entends des aînés témoigner, confie Samuel Sabourin. Ce sont des moments touchants, je vais m’en souvenir!

Son père acquiesce.

« C’est touchant. On ne sait pas tout ce qui se passe dans les communautés, mais quand tu entres pour prendre un repas avec eux, tu vois tout ça, tu entends parler de toutes sortes d’affaires... Et pourtant, c’est proche de nous. » — Une citation de Dany Sabourin, participant à l'expédition

Dany Sabourin estime que ce serait une bonne chose que tout le Québec puisse vivre de telles rencontres pour se réconcilier. Car c’est comme dans toutes les communautés, il y a des bons et des moins bons, mais tu vois vraiment que ce sont de bonnes personnes.

Nous avons beaucoup de personnes non autochtones dans l’expédition. Ils vont apprendre qui nous sommes et pourront partager leurs histoires , explique le Naskapi Derek Jeremy Einish, coorganisateur de l’expédition. Car il y a encore beaucoup de racisme, de stéréotypes, mais je pense que maintenant, ils ont une image différente de ce que nous sommes.

Derek Jeremy Einish discute avec un autre motoneigiste juste avant de partir pour une autre communauté. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

L’accueil que reçoivent les motoneigistes, les encouragements, les applaudissements, les enfants, l’hospitalité, ça l’émeut à chaque arrêt.

« Je suis sans voix à chaque fois. Je suis tellement bouleversé. Chaque jour, nous commençons à être plus comme une famille. » — Une citation de Derek Jeremy Einish, coorganisateur de l'expédition

Au début, peu se connaissaient. Nous nous rapprochons, nous partageons les connaissances sur le terrain, l’expertise, dit-il. Nous nous soutenons. Chaque jour, nous devenons de plus en plus forts!

Un sentiment qui se renforce lorsque le soir, autour du feu sacré, les émotions, les récits, les états d'âme sont partagés à voix haute.

La promesse de se revoir pour danser

La dernière motoneige de l’expédition des Premières Nations vient à peine de quitter Chisasibi sous les yeux de Daisy House. La cheffe de la communauté crie est encore marquée par le passage, pendant deux jours, de l’équipe. C’est un voyage historique. C’est émouvant , dit-elle.

Elle est émue de les avoir vu arriver après 13 heures de trajet difficile.

Émue d’avoir accueilli chez elle trois femmes de l’expédition : une Innue et deux Anishinabeg, Peggie et Marilyn Jérôme, qu'elle avait croisées plus jeunes. Je jouais contre les sœurs de Lac-Simon à la balle molle et au ballon-balai , se rappelle-t-elle.

Émue d’avoir partagé repas et histoires.

Les participantes Peggie et Marilyn Jérôme entourent la cheffe Daisy House. Photo : Gracieuseté: Fawn Iserhoff

La communauté a accueilli l’expédition avec un ragoût de caribou et de la banique, préparés par un traiteur, des moments de danse de gigue et des discussions.

Le dernier soir, Daisy House a confectionné pour ses invitées un plat d’outarde au four. On a dit qu’on allait garder contact après le voyage. On va se visiter, on va aller danser , poursuit-elle.

Vincent Chatigny de Québec et Tommy Tettaut de Nutashkuan (communauté innue) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Un voyage historique aussi, selon Daisy House, car jamais elle n’a vu autant de nations réunies pour ces causes et sur un si long trajet. Elle raconte que Samuel Sabourin, le plus jeune, a voulu se faire prendre en photo avec Tiffany Pinette, 31 ans de Mani-uteman, la plus jeune de l’expédition.

« [Pendant] ce voyage, ils apprennent d’où ils viennent, où ils sont et où ils s’en vont. Ils sont fatigués, ils ont froid, mais ils sont heureux. » — Une citation de Daisy House, cheffe de Chisasibi

Elle enchaîne : Les connexions qu’on a faites, les gens de toutes les nations, les allochtones de partout au Québec. J’en ai tellement vu. C’était spécial. J’ai dit à mon mari, en cri : "Je suis émue"; il m’a répondu : "Moi aussi!" .