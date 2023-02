D’une petite communauté de l’Ontario aux passerelles de New York

Créateur de mode autochtone bispirituel ayant grandi dans une petite communauté du Nord de l'Ontario, Scott Wabano a volé la vedette de l'un des plus importants défilés de mode au monde il y a quelques jours, alors qu’il faisait ses débuts à la Semaine de la mode de New York (NYFW), où il s’est illustré grâce à ses créations mettant en vedette un symbole de sa communauté : le tipi.

Le jeune designer, qui est membre de la Première Nation crie de Mushkegowuk de Moose Factory, sur la côte ouest de la baie James, dans le Nord de l’Ontario, et qui a aussi des racines dans la communauté crie de Waskaganish, au Québec, souhaite remettre en question les binarismes coloniaux, notamment les notions de genre introduites par les premiers colons. Il souhaite y parvenir grâce à ses vêtements durables et non genrés d’influence autochtone.

L’immense panneau de l’annonce du défilé de Scott Wabano Photo : Radio-Canada / Vanna Blacksmith

« L'avenir sera dirigé par les Autochtones. Il sera également dirigé par les personnes bispirituelles. Je suis très honoré de pouvoir le montrer sur le podium. » — Une citation de Scott Wabano, designer de mode

Le tipi, un symbole fort

L’artiste s’inspire des symboles de son peuple dans son travail. Par exemple, il utilise des traits noirs et blancs pour ses tissus, des lignes très simples, qui rappellent le contour épuré d’un tipi. Celui-ci symbolise le mode de vie nomade et historique de ses ancêtres. Et il s’agit d’un symbole très fort, très personnel, dans son cas.

Chaque fois que je pense à la maison, je pense à un tipi. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à trouver mon chez moi. Je sentais que je n'étais pas chez moi en moi-même [...]. Mon tipi représente un peu tout cela. Vous emportez votre foyer partout où vous allez , a-t-il expliqué.

En tant qu'Autochtones, a-t-il poursuivi, nous vivons dans une époque postapocalyptique en raison de la colonisation des années passées. Je m'inspire énormément de la résilience et de la force de plusieurs de nos peuples, qui ont su se relever des cendres du génocide.

Des modèles forts et signifiants

Sur le tapis rouge, de gauche à droite : Scott Wabano, Haley Robinson, Braydee Cardinal, Kay, Mina Linklater, Kairyn Potts, Shanese Indoowaboo Steele, Jojo Jackson, Jazz Moise, Michelle Chubb, Kentsieno:ron - Steven Thompson, Mandy Gull-Masty et Owen Uhruh. Photo : Gracieuseté : Scott Wabano

La plupart des personnes qui ont participé au défilé étaient autochtones, qu’on pense à la grande cheffe de la Première Nation crie Eeyou Istchee, Mandy Gull-Masty, la militante autochtone Michelle Chubb, une Swampy Cree de la nation crie de Bunibonibee, ou à l'actrice et mannequin Braydee Cardinal.

Michelle Chubb a présenté une des créations de Scott Wabano sur les passerelles. L’influenceuse de la nation crie Bunibonibee, de Winnipeg, en a profité pour dénoncer le colonialisme sur une note placée devant son sac à main. Photo : Gracieuseté : Lauriane Ogay

Nous sommes dans un monde où notre peuple est déjà rabaissé, alors nous devons nous élever et être là les uns pour les autres parce que nous sommes des pionniers , a affirmé pour sa part Michelle Chubb, qui n’hésite pas à dénoncer le colonialisme sur toutes les tribunes.

Mandy Gull-Masty, première femme élue grande cheffe d'Eeyou Istchee, le nom traditionnel du territoire cri du Québec, s’est dite honorée de participer au défilé d’un compatriote et d’avoir l’occasion de promouvoir leur culture.

« Je suis très fière de voir un jeune Cri briser une frontière et venir dans un espace où les Eeyou n'ont jamais été représentés. » — Une citation de Mandy Gull-Masty, grande cheffe de la Première Nation crie Eeyou Istchee

La grande cheffe du Conseil des Cris d'Eeyou Istchee, Mandy Gull-Masty, a défilé à New York pour faire honneur à un compatriote. Photo : Radio-Canada / Vanna Blacksmith

C'était spécial parce que j'étais entourée de beaucoup de jeunes Autochtones inspirants. Je me suis dit : ‘’Ouah, les Autochtones sont littéralement les personnes les plus résilientes, les plus puissantes et les plus fortes’’ , a affirmé pour sa part l'actrice et mannequin Braydee Cardinal.

Davantage de place à la bispiritualité

C’est vers Facebook que M. Wabano s’est tourné lorsqu’il a voulu trouver des mannequins pour son défilé new-yorkais. Plus de 200 personnes ont répondu à son appel de candidatures.

Cette stratégie lui a permis de constituer un casting comprenant de nombreux modèles bispirituels, dans un univers, celui de la mode, où la bispiritualité est trop peu représentée, de l’avis de l’artiste qui assure s’efforcer de créer des environnements sûrs partout où il passe.

Le designer Scott Wabano à Times Square Photo : Gracieuseté : Scott Wabano

Assurément, le pèlerinage de Scott Wabano pour décoloniser les binômes de genre par la défense des droits et par la mode ne fait que commencer. En effet, car lui et son équipe ont été invités à participer à la Fashion Week de Londres, en septembre.

D'après un reportage de CBC Indigenous. Traduction d'Espaces autochtones.