Une minière canadienne accusée de violer les droits de la personne

Le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises y souligne que dès son ouverture, la mine Marlin, située dans le nord-ouest du Guatemala, a dû faire face à une forte opposition de la population locale majoritairement autochtone maya.

Les habitants soulignaient notamment l’absence de consultation et des communications publiques trompeuses.

Inscrite à la Bourse de Toronto, Goldcorp a commencé à fermer en 2017 cette mine d’or et d’argent. L'entreprise a par la suite été acquise par Newmont en 2019.

Emily Dwyer, porte-parole et directrice politique du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises, estime que ce cas démontre l'importance du consentement libre et éclairé, car la violation de ce droit a entraîné tout le reste .

Une vue aérienne d'un site d'exploitation de la minière Goldcorp Inc. (Photo d'archives) Photo : Goldcorp Inc.

Le rapport rapporte qu’en 2005, un Maya a été tué par balle lors d’une manifestation d’opposition à la mine qui a également fait 20 blessés. Cela faisait 40 jours que les manifestants bloquaient le passage du matériel minier destiné à l’installation de Marlin. Le gouvernement guatémaltèque a alors décidé d’envoyer 1200 soldats et 400 policiers, selon les groupes autochtones de la région.

Entre 2005 et 2011, quatre autres opposants ont été tués et des dizaines de personnes ont été blessées.

Même la Commission interaméricaine des droits de l’homme a appelé le gouvernement guatémaltèque à suspendre les activités à Marlin. En vain.

Beaucoup de minières s'établissent en Amérique latine, suscitant parfois l'opposition comme ici, au Salvador. (Photo d'archives) Photo : YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

Les Autochtones de la région ont également écrit une lettre ouverte, cosignée par différents organismes, pour afficher leur opposition à la minière.

Ils y dénoncent un néocolonialisme qui se manifeste aujourd'hui par le biais de l'une des industries les plus destructrices que connaisse l'humanité : l'exploitation minière des métaux. Les conséquences sont déjà évidentes : destruction de l'environnement, pénurie d'eau, contamination au cyanure et aux métaux lourds, maladies, corruption, militarisation et détérioration du tissu social et spirituel des peuples millénaires .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les auteurs exigent que le Canada change ses politiques de financement des activités minières.

Emily Dwyer rappelle que les Mayas de cette région sont touchés par les activités de la mine depuis 20 ans, et ce, même si elle n'est plus en fonction aujourd'hui.

Dommages pour la nature

Selon le rapport, les dommages sont aussi environnementaux. Malgré des preuves de contamination environnementale potentielle , les autorités guatémaltèques n’ont pas demandé la fermeture de cette installation, peut-on lire.

Selon des allégations faites en 2017 par le Front de défense de San Miguel, un groupe communautaire, les opérations de la mine ont fait disparaître 10 sources d’eau, causé des fissures dans les infrastructures de 500 maisons familiales et causé des impacts cutanés chez les enfants dus à l’eau prétendument contaminée , précise le rapport.

Les auteurs ajoutent qu’à ce jour certains membres de la communauté n’ont toujours pas accès à l’eau potable .

Les activités de la mine auraient fait disparaître 10 sources d'eau. (Photo d'archives) Photo : iStock

À l’annonce de la fermeture de la mine, Goldcorp s’était engagé à suivre 42 recommandations pour limiter les effets néfastes à long terme. L’entreprise n’en aurait respecté que 24, alors qu’il s’agit de recommandations décrites dans sa propre évaluation des droits de la personne.

Face à ces nombreux problèmes, les actionnaires de l’entreprise ont demandé eux-mêmes la suspension des activités de la mine à deux reprises.

Contacté par Espaces autochtones, Newmont, qui a donc acquis Goldcorp il y a quelques années, a tenu à rappeler cette information.

La minière fait partie d'une liste d'entreprises canadiennes épinglées par le rapport du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / AFP/Pedro Pardo

L’entreprise a achevé la fermeture [de la mine, NDLR] en 2021 conformément à un plan de remise en état et de fermeture approuvé. Nous continuerons à respecter nos engagements et obligations jusqu'à leur achèvement , ajoute Maria Carolina Lucaroni, chargée de répondre aux questions des médias.

Du côté du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises, Emily Dwyer explique que le but d'un tel rapport est de conscientiser les Canadiens et les décideurs sur les impacts que peuvent avoir les entreprises qui opèrent à l'étranger et de montrer comment la situation aurait été différente si des lois étaient adoptées .

Quel rôle pour le Canada?

Elle déplore qu'aucun changement politique ou législatif pour responsabiliser les entreprises canadiennes à l'étranger n'ait été remarqué.

« Le Canada demande gentiment, poliment, que ces entreprises respectent les droits humains, mais il n'a aucun mordant. » — Une citation de Emily Dwyer, porte-parole et directrice politique du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises

Et elle va même plus loin en soulignant les liens entre le gouvernement canadien et la minière .

Les documents divulgués à ce jour, bien que caviardés, montrent que des responsables canadiens sont intervenus en faveur de Goldcorp auprès de décideurs au Guatemala après une demande de suspension des activités de la minière de la part de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des États américains , précise-t-elle.

Une femme de la communauté de San Sebastian devant un panneau exprimant son opposition à l'exploitation minière à ciel ouvert. Le panneau dit : « San Sebastian défend son territoire. Non à l'exploitation minière ». Photo : Amnesty International.

L'affaire avait d'ailleurs été portée devant la Cour fédérale en mars 2021 par un professeur qui estimait que le gouvernement retenait de l'information au sujet de la minière.

La Cour fédérale a estimé que le gouvernement canadien n’avait pas l’obligation de dévoiler les détails de ses interventions diplomatiques en faveur d’une entreprise minière canadienne.

D’autres entreprises canadiennes ont été épinglées dans ce rapport, notamment deux autres minières, Torez Gold Resources et Barrick Gold Corporation, ainsi que Top Glove and Supermax, une entreprise de fabrication de gants en caoutchouc.