Il est six heures du matin ce 16 février. Manawan se réveille. À l’auberge, située à l’entrée de la communauté atikamekw dans Lanaudière, l’ambiance est inhabituelle. Un va-et-vient de motoneigistes en tenues noires, rouges, mauves et orange venus prendre leur petit-déjeuner. Discussion, excitation, rencontres. Enfin, ils vont commencer le long périple.

À quelques rues de là, des pleurs se font entendre dans une maison : Pars pas papa! . En atikamekw nehirowimowin, Carol Dubé essaie de trouver les bons mots pour consoler ses plus jeunes enfants. Les plus vieux l’encouragent et lui souhaitent bonne aventure.

Lorsque Joyce Echaquan leur a été arrachée, fin septembre 2020, dans des circonstances atroces, Carol Dubé s’est retrouvé seul avec ses sept enfants.

Carol Dubé laisse ses enfants pour la première fois plus d'une journée depuis le décès de leur mère à l'hôpital de Joliette en septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Pour la première fois depuis l’événement , comme il l’appelle pudiquement, Carol Dubé laisse sa famille pour trois jours et trois nuits. Il attrape ses bagages et part vers la patinoire où les motoneiges sont garées en attendant le départ. Pour lui, le chemin s’arrêtera dans trois étapes, à Pikogan. Il ne se voit pas de faire les 4500 kilomètres… pour l’instant.

« On ne se sépare pas souvent. Ça va être la plus longue séparation depuis l’événement. C’est un mélange d'émotions. L’excitation, mais aussi ça me terrifie de laisser les enfants! » — Une citation de Carol Dubé

La confiance rompue

En traversant sa communauté, alors que le jour se lève, il se sent correct . Outre rendre hommage à sa défunte, il veut retrouver, à travers cette expédition, qui il est sans ses enfants. Il veut aussi savoir comment ils vont s’en sortir sans lui.

La confiance. C’est ce qu’il recherche. La confiance en soi, la confiance pour les enfants en leur tante qui va les garder. C’est un grand défi!

« J’avais confiance… Mais depuis qu’ils étaient supposés prendre soin de ma femme [à l’hôpital où elle est décédée]… la confiance s’est rompue pour beaucoup de choses. À qui je fais confiance? L’école? La famille? C’est comme un lac, il n’y a plus beaucoup de gouttes de confiance! » — Une citation de Carol Dubé

Le racisme a contribué au décès de sa femme, a conclu la coroner.

Malgré la crainte, le stress, Carol Dubé va être au départ. Cette expédition est un beau projet qui regroupe plusieurs nations et pas seulement autochtones. C’est tellement une cause noble. Il fallait que je sois là! dit-il.

Carol Dubé a choisi de participer à cette expédition qui a pour objectif, en plus de la réconciliation,de porter trois causes : les femmes assassinées et disparues, les enfants des pensionnats pour Autochtones et Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La veille du départ, Carol Dubé était l’un des derniers participants à venir s’occuper de sa machine, ajuster les instruments, accrocher ses affaires et ses bidons d’essence. Rencontrer aussi les autres participants.

Salomon Mowatt, 66 ans, l’interpelle. Cet Anishinabeg veut faire une photo avec lui pour l’encourager , la première d’innombrables photos.

Promouvoir le Principe de Joyce

Il s’approche d’une motoneige de couleur mauve, la couleur préférée de Joyce Echaquan dont le portrait orne le côté de l’engin, ce mauve qui désormais symbolise la cause du Principe de Joyce, qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle , comme le décrit le site Internet créé pour inviter les gouvernements à adopter le principe.

La motoneige de Trycia Bazinet Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Très belle ta motoneige, les enfants ont adoré ça , lance Carol Dubé à Trycia Bazinet, la propriétaire.

Je suis touchée, dit-elle. C’est vraiment important que Carol soit là. Ça va rendre le message encore plus authentique, plus réel, plus viscéral pour tout le monde! .

Trycia Bazinet participe à l'expédition avec son conjoint qui est de la communauté de Pikogan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Trycia Bazinet travaille en éducation sur les enjeux autochtones à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sa motoneige, elle l’a imaginée comme un message politique, un message lancé directement aux leaders et à la population car le Québec n’a pas encore accepté le Principe de Joyce et je veux le répéter le long du parcours .

On ne va pas lâcher , glisse Carol Dubé. Mikwetc [merci en atikamekw nehirowimowin].

La promesse du départ

Le moteur des motoneiges vrombit sur le lac Metabeskega. Devant la maison pour aînés de Manawan, le départ est imminent. Des centaines de personnes et quelques dignitaires sont présents, dont le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

Carol Dubé est assis, prêt à en découdre avec les kilomètres. Ça va très bien, ça va mieux , lance-t-il. J’ai juste hâte de partir et puis ce que m’a dit le ministre Lafrenière à propos du Principe de Joyce me donne beaucoup d’énergie. Il a dit qu’il travaille pour essayer de le déposer en juin .

Le ministre, qui va faire une partie du trajet avec l’Atikamekw, affirme y travailler fort , sans préciser de date.

Carol Dubé, au départ de l'Expédition Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Trois coups de feu retentissent. Un pour chaque cause emportée par les motoneigistes. Pour Carol, c’est aussi le début du cheminement intérieur.

C’est un défi, la guérison surtout , lance-t-il avant de s’éloigner de Manawan.

Premier arrêt de la journée : Wemotaci, où un repas est offert avec en toile sonore le groupe Black Bear qui joue du tambour et chante. Carol Dubé danse tout en filmant. Le stress est parti, je suis prêt à repartir. Cette fois, j’ai bien attaché l’essence . Car sur le trajet, il a dû s'arrêter deux fois pour accrocher ses bidons. Chaque fois, un partenaire d’expédition est descendu prêter main forte.

Le groupe Black Bear a offert une prestation à Wemotaci. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Deuxième arrêt, la dernière communauté atikamekw : Opitciwan.

Encore une fois, la communauté offre repas et prestations musicales. Jacob Awashish s’assoit et prend sa guitare. Joyce , lance-t-il avec puissance. Une chanson dédiée à la femme de Carol. Ce dernier se lève, filme en direct le moment. Les larmes coulent sur ses joues.

« Ça me fait toujours pleurer cette chanson. Des fois, c’est gênant de pleurer. » — Une citation de Carol Dubé

Silence dans la salle pendant que l’artiste pousse les dernières notes. Nyshan Ottawa, un ami de Manawan, vient délicatement mettre sa main autour des épaules de Carol.

Nyshan Ottawa (à droite) vient réconforter son ami Carol Dubé. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le convoi de l’espoir

En ce deuxième jour, l’expédition est arrivée à Lac-Simon, près de Val-d’Or. Lors du rassemblement communautaire, des aînés viennent voir Carol Dubé, lui glisser des mots dans l’oreille, lui tendre les bras.

Carol Dubé attend son tour pour se ravitailler. Des personnes en profitent pour venir lui parler. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le lendemain matin, Carol Dubé attend son tour pour faire le plein d’essence. Un homme de Kitcisakik est venu exprès pour lui donner un ruban mauve qu’il accroche à son bras. Avant de suivre le convoi de motoneigistes, Carol Dubé fait le signe du pouce en l’air. Déjà plus de 600 kilomètres de fait! C’est la dernière étape pour Carol Dubé, puis il doit rentrer à Manawan.

C’est le fun! D’avoir vu ce que mes ancêtres voyaient quand ils partaient en territoire, à pied, en canot. Et le faire en skidoo, c’est un peu gênant , dit-il en riant, mais c’est magnifique le territoire, faut le préserver .

Puis il lâche : Je vais continuer. Je suis prêt à aller jusqu’au bout! .

Carol Dubé enfile les kilomètres sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Lui qui n’est pas un habitué de motoneige a finalement décidé de passer par les territoires cri, naskapi et innu jusqu’à Uashat le 2 mars.

« Je devais m'arrêter à Pikogan, mais j’ai vu du monde qui m’a encouragé à aller jusqu’au bout. Les gens sont si chaleureux… Et puis l’empathie… Ça m’a donné de l'énergie pour continuer, pour ma guérison. Je le fais pour moi et pour mes enfants. » — Une citation de Carol Dubé

Les klaxons et applaudissements retentissent à Pikogan alors que la nuit est tombée. Ils sont des dizaines à accueillir l’expédition.

Carol ne sait plus où donner de la tête. Entre les motoneigistes qui se congratulent les uns les autres et les habitants qui les félicitent. Autochtones de plusieurs nations, non autochtones, tous heureux.

C’est magnifique, je l’appelle le convoi de l’espoir , confie Carol Dubé.

L’amour d’un peuple et les guerriers des glaces

Rien ne peut remplacer l’amour de sa femme, de son centre de l’univers , comme il le dit. Mais au cours de cette expédition, l’Atikamekw reçoit beaucoup, beaucoup d’amour.

Carol Dubé fait de nombreuses rencontres, ses « courageux et courageuses guerriers des glaces » comme il les surnomme. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Puis il y a le soutien financier reçu. Par exemple, dans les communautés cries de Waskaganish et de Chisasibi, environ 5700 $ ont été récoltés pour l’aider à poursuivre le trajet. Ses compagnons d'aventure ont aussi mis la main à la poche.

L’expédition est en repos à Chisasibi après deux journées éreintantes. Surtout la dernière entre Waskaganish et Chisasibi : plus de 300 kilomètres sur la baie d’Hudson gelée,14 heures de conduite à des températures allant jusqu'à -35 degrés.

Bardassé dans tous les sens par les morceaux de glace et les bosses , c’est le trajet le plus dur qu’a connu jusqu’à présent Carol Dubé.

Carol Dubé fait une pause. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ses enfants lui manquent beaucoup, énormément . Même sa communauté lui manque. Il renifle.

« Avec mes courageux guerriers des glaces, on a chevauché la baie d’Hudson, pour moi ça a été très significatif. » — Une citation de Carol Dubé

De parcourir le pays des ours polaires, d’avoir traversé le monde des petits sapins et les communautés chaleureuses qui nous accueillent . Il fait une pause. De leur avoir serré la main, leur avoir donné un gros câlin, je me sens fier d’avoir mangé leur nourriture qu’ils ont si bien préparée.

Carol Dubé, exténué mais fier d'avoir parcouru la baie d'Hudson et ses pièges de glace. Photo : Gracieuseté : Nyshan Ottawa

« Et pendant le parcours, alors que le vent froid nous pénétrait dans l’âme, je me souvenais des câlins des dames, qui m'enlevaient ma douleur, et les enfants qui me donnaient du courage et un peu d’amour dans ma peine. Je me suis fait de nouveaux frères et sœurs pour la vie. » — Une citation de Carol Dubé

Un kilomètre, un sourire, une étreinte, des gouttes qui remplissent peu à peu le lac de confiance de Carol.