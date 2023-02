Des wampums en tournée nord-américaine pour la première fois depuis 350 ans

Du 20 octobre 2023 au 3 mars 2024, une version bonifiée et adaptée d'une exposition présentée à Paris s'installera au musée McCord-Stewart de Montréal, après un passage au Senaca Art & Culture Center de Victor, dans l'État de New-York.

Il s'agit principalement, mais non seulement, d'une demi-douzaine de wampums, qui ont passé les derniers siècles dans des collections à Chartres, Lille et Paris. Il y a quelques années, ceux-ci ont été rassemblés pour créer une exposition au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à Paris.

Voici quelques exemples d'objets faisant partie de cette exposition.

Aller à l'image 0 Les perles de collier de Wampum étaient de couleur blanche ou pourpre et étaient confectionnées à partir de coquillages marins. Aller à l'image 1 Wampum probablement fabriqué dans la seconde moitié du 17e siècle présentant des mots latins signifiants : don des Hurons à la vierge Marie. Aller à l'image 2 Selon Jonathan Lainey, il s'agirait possiblement du seul exemple de "casse-Tête" ornementé de perles de wampum. Aller à l'image 3 Des manchettes en wampum. 1 / de 4 Les perles de collier de Wampum étaient de couleur blanche ou pourpre et étaient confectionnées à partir de coquillages marins. Photo : Musée du Quai Branly-Jacques Chirac / Pauline Guyon Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 4 Les perles de collier de Wampum étaient de couleur blanche ou pourpre et étaient confectionnées à partir de coquillages marins. Photo : Musée du Quai Branly-Jacques Chirac / Pauline Guyon

Image 2 de 4 Wampum probablement fabriqué dans la seconde moitié du 17e siècle présentant des mots latins signifiants : don des Hurons à la vierge Marie. Photo : Musée du Quai Branly-Jacques Chirac / Patrick Gries / Valérie Torre

Image 3 de 4 Selon Jonathan Lainey, il s'agirait possiblement du seul exemple de "casse-Tête" ornementé de perles de wampum. Photo : Musée du Quai Branly-Jacques Chirac / Patrick Gries / Jeanneton Benoit

Image 4 de 4 Des manchettes en wampum. Photo : Musée du Quai Branly-Jacques Chirac / Pauline Guyon

Plusieurs experts ont analysé et effectué des recherches sur ces objets, au moment de la mise en œuvre de l'exposition, dont Jonathan Lainey, conservateur du volet cultures autochtone au musée McCord de Montréal.

Celui pour qui les wampums représentent un sujet de prédilection depuis 20 ans explique que bien qu'il soit extrêmement difficile de dater précisément le moment où ces objets ont quitté l'Amérique du Nord vers la France, certains éléments permettent de situer leur origine entre les 17e et 18e siècles, ce qui en fait des objets très anciens .

Objets d'art, de diplomatie et de mémoire

Tissages de coquillages marins blancs et pourpres provenant de la côte est américaine, les wampums étaient employés par plusieurs nations autochtones pour sceller des alliances ou caractériser leurs relations. Plusieurs exemples portent encore aujourd'hui la mémoire des débuts de l'histoire du Canada.

L'arrivée des Européens représente l'apogée de l'utilisation des wampums, et les nouveaux arrivants ls ont dû apprendre à en fabriquer pour participer à certaines cérémonies d'alliances. Ce fut le cas des Français qui ont durant plus d'un siècle entretenu un vaste réseau diplomatique avec les Premières Nations, motivé notamment par le développement du commerce des fourrures.

À lire aussi : L’âge d’or des wampums

Selon mes recherches, les wampums étaient surtout utilisés par des nations de cultures iroquoiennes, telles que les Mohawks et les Hurons-Wendat, tout simplement parce qu'elles étaient sédentaires et donc plus à même de conserver des objets aussi encombrants que fragiles , explique Jonathan Lainey.

Bien que, dans la plupart des cas, les sources soient muettes par rapport à la provenance précise des wampums, il demeure toutefois possible de décoder certains symboles qui y sont représentés.

Par exemple, certains représentent des silhouettes humaines ou des formes géométriques avec, entre celles-ci, une bande blanche qui les relie. Ce lien peut représenter soit la paix ou même l'alliance entre nations , explique l'expert.

Acquis par David Swan dans la région de Toronto et vendu à David Ross McCord en 1914, ce wampum représente une alliance pacifique entre trois nations ou trois villages. Photo : Courtoisie / Musée McCord

Certains montrent plutôt des symboles associés à la guerre, tels qu'une hache, et ont pu parfois être peints en rouge, signifiant des intentions belliqueuses , ajoute-t-il.

Les coquillages blancs et pourpres qui étaient employés dans la conception des wampums provenaient spécifiquement de la région du Rhode Island, aux États-Unis, et franchissaient donc parfois plus de 1000 kilomètres pour se répandre partout jusqu'aux Grands Lacs.

La complexité d'obtenir les bons coquillages pour la conception des wampums les rendait extrêmement précieux. Et comme les coquillages utilisés sont surtout blancs avec quelques zones pourpres, les perles pourpres avaient une valeur environ deux fois plus grande , explique M. Lainey.

Une exposition bonifiée

En préparation de la venue des objets à Montréal, le Musée McCord a envoyé des demandes à plusieurs institutions environnantes dans le but de rassembler le plus de wampums possible et de rendre encore plus intéressante une exposition déjà exceptionnelle. Jonathan Lainey s'attend ainsi à ce qu'une trentaine de wampums s'ajoutent à ceux en provenance de Paris.

Les wampums ont revêtu une importance capitale pour les premiers peuples durant des siècles, avant d'être quelque peu délaissés à une certaine époque. Ce désintérêt, qui s'est produit durant le 19e siècle, fait partie de leur histoire, et n'est pas abordé dans l'exposition en France. Le musée McCord va donc ajouter une section entière, dédiée à ce moment particulier de l'histoire des wampums , annonce M. Lainey.

Aujourd'hui, les wampums sont souvent utilisés, et plusieurs nouveaux exemples sont fabriqués chaque année. Alors, comment expliquer que ces objets si importants ont, au 19e siècle, cessé de l'être, et comment des wampums conservés parfois durant des siècles dans leurs communautés d'origines ont-ils pu être soudainement vendus à des collectionneurs?

Nous nous pencherons là-dessus, et nous sommes aussi en contact avec quatre ou cinq artistes autochtones qui pourront présenter des œuvres inspirées des wampums, car ils ont cette capacité extraordinaire d'exprimer dans leurs créations des choses qui ne s'expliquent pas dans des articles scientifiques , explique Johathan Lainey.

« Les artistes savent fusionner des idées, et pourront illustrer des émotions et des sentiments qui sont reliés aux wampums. » — Une citation de Jonathan Lainey, conservateur du volet cultures autochtone au musée McCord-Stewart

Des objets revendiqués?

Comme pour tous les objets provenant d'époques coloniales présentés dans des musées, certaines questions sont soulevées à savoir s'ils devraient être rapatriés vers les populations autochtones desquelles ils sont issus.

Dans le cas présent, de nombreuses recherches ont été effectuées, mais rien ne permet de situer précisément d'où proviennent les objets, et aucune nation ne les revendique actuellement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Possiblement envoyé par David Swan à partir de la région de Bala en Ontario en 1913, ce wampun représente fort probablement une alliance entre les Sept-Nations du Canada, une confédération autochtone incluant les Hurons-Wendat, les Haudenosaunee, les Abénakis et les Anishnabeg. Photo : Courtoisie / Musée McCord

M. Lainey, lui-même Huron-Wendat, indique par exemple que bien que le wampum montrant les mots en latin Don des Hurons à la Vierge Marie soit rattaché à sa nation, il serait étrange de demander de ravoir un objet que nous avons donné .

Selon lui, le manque d'information disponible par rapport aux objets et le fait qu'il soit tout à fait possible qu'ils aient été acquis lors d'échanges ou d'alliances font en sorte que le débat sur le rapatriement d'objets volés ou enlevés ne s'applique pas à cette exposition française.