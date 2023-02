Gravier, poussière et bruit menacent les activités d’un lieu culturel autochtone

Quand ils nous ont présenté le projet, on s’est dit qu’il ne fallait pas qu’il passe , annonce Doris St-Pierre, membre durant plus de 30 ans du conseil administratif du Centre d’amitié de Val-d’Or.

Aujourd’hui, il préside le comité sur les enjeux environnementaux du centre. Ce comité a justement été créé à la suite de la présentation du projet de Norascon de construire une gravière à Val-d’Or.

Le président de Norascon, David Fortin, et le consultant Charles Delisle ont présenté le projet le 21 septembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Cette présentation a eu lieu le 21 septembre dernier. Ils n’ont pas consulté les Autochtones avant cette date , poursuit M. St-Pierre, qui estime que cette réunion n’était pas publique, mais bien privée, car organisée par l’entreprise et non pas par les instances gouvernementales.

Qu’est-ce qui explique le refus des Autochtones?

Il s’avère que la gravière serait construite à moins d’un kilomètre du site culturel Kinawit, à proximité des chemins Baie-Carrière et des Scouts, à Val-d’Or.

Roger Wylde a offert des ateliers de tannage de peaux d'orignal au site culturel Kinawit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Ce site existe depuis 2012 et permet l’organisation d’événements touristiques et récréatifs s’appuyant sur des éléments culturels autochtones , peut-on lire dans le mémoire que le centre d’amitié a envoyé à l’entreprise, ainsi qu’au ministère de l’Environnement du Québec.

Plusieurs activités de transmission des savoirs avec des porteurs culturels y sont aussi organisées, ce qui permet aux bénéficiaires du centre d’amitié de renouer avec les traditions autochtones.

Pour les Autochtones de Val-d’Or, il est évident que Kinawit présente toutes les caractéristiques essentielles pour la transmission intergénérationnelle des savoirs associés à l’eau, à la vie sur le territoire et à la forêt , explique le document.

Bref, un site essentiel et significatif pour le mieux-être des membres .

Protéger la culture et l'environnement

Des festivités sont parfois organisées au site culturel Kinawit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Par ailleurs, le site projeté par Norascon est considéré comme sacré par les Autochtones. Il s’agit d’un aménagement installé en forêt qui comprend notamment un feu sacré, de nombreuses pierres nommées Mushum (pour grand-père) et une hutte de sudation. Il s’agit du lieu où les membres de la communauté font des cérémonies de purification , expliquent les auteurs du mémoire.

Le site sacré demande tranquillité, quiétude. [Avec la gravière], il y aura du bruit, le passage de gros camions, de la poussière , indique M. St-Pierre.

La gravière sera aussi collée à la réserve de biodiversité de la Moraine-d’Harricana.

Elle aurait également, selon M. St-Pierre, des conséquences sur un parc récréatif qui est entre autres utilisé par les adeptes du vélo de montagne.

Doris St-Pierre rappelle aussi qu’elle se trouverait sur le territoire anishinabe non cédé.

Discussions et présentation

Pour sensibiliser Norascon, les opposants au projet ont invité l’entreprise à visiter le site culturel Kinawit, ce qui a été fait.

Mais on sent qu’ils tiennent absolument à ce que ce projet soit là, car s’ils le font plus loin, cela va entraîner des coûts de déplacement supplémentaires pour eux, alors qu’ils savent qu’il n’y a aucune acceptabilité sociale , explique M. St-Pierre.

En effet, la Ville de Val-d’Or s’y est aussi opposée. Une résolution a d’ailleurs été adoptée unanimement en ce sens en octobre 2022.

L'entreprise Norascon souhaite continuer à alimenter son usine de fabrication de béton bitumineux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Norascon a envoyé une nouvelle invitation aux réfractaires, mais M. St-Onge mentionne qu’a priori personne ne l’a acceptée, et il estime qu’il s’agissait juste d’une rencontre pour les convaincre .

Dans un courriel, Valérie Pomerleau, la porte-parole de Norascon, précise que l’entreprise a pris la décision de poursuivre le dialogue avec la population et a volontairement prolongé la période de consultation afin de proposer, conjointement avec le milieu, des solutions de cohabitation pour permettre un usage harmonieux du territoire .

L’entreprise s’engage également à répondre aux différents mémoires qu’elle a reçus.

Le rapport des consultations est attendu pour septembre prochain.