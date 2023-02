Expédition des Premières Nations : porter la voix des familles des disparues

Mais aujourd’hui on n’a plus de mots, on n’est plus capable de parler, on ne sait plus comment parler alors quand tu les vois porter la photo de ma sœur, ça fait quelque chose. Ils apportent la cause! , lance Joan Wylde.

L'avant de la motoneige de David Kistabish. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Sa sœur, Sindy Ruperthouse a été aperçue pour la dernière fois, à Val-d'Or, le 23 avril 2014. Depuis, la famille attend des nouvelles à propos de la femme anishinabe de Pikogan.

« Quand tu vois David et Trycia, ça me touche beaucoup. C’est quelque chose de gros qu’ils font en ce moment. Ça nous aide, ça fait comme une guérison. » — Une citation de Joan Wylde

David Kistabish, l’ancien chef de Pikogan, et Trycia Bazinet, sa conjointe, font partie de la soixantaine de motoneigistes qui ont pris part à l’expédition des Premières Nations, une expédition qui parcourt 4500 kilomètres et traverse dix communautés autochtones pour la réconciliation et pour porter des causes.

La motoneige de David Kistabish au départ de la communauté d'Obedjiwan a attiré les regards. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La motoneige orange de David Kistabish est difficile à manquer. Comme la mauve de Trycia Bazinet. L'orange pour rappeler que chaque enfant compte, en hommage aux enfants disparus dans les pensionnats, et le mauve pour le Principe de Joyce qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

À l’avant des deux motoneiges, une photo : celle de Sindy Ruperthouse.

Quand on a entendu les causes et ce trajet qui traversait plusieurs territoires autochtones, on était intéressés , raconte David Kistabish. Mais personnellement, ce qui m’a convaincu, c’est Sindy qui est toujours portée disparue .

Ils sont de passage dans sa communauté de Pikogan. Alors que l’équipe de motoneigistes s’apprête à repartir, David Kistabish lance : Attendez, attendez. Je dois faire quelque chose, on ne partira pas avant.

Johnny Wylde aide David Kistabish à mettre le fanion qu'il vient de lui donner sous les yeux de Joan Wylde. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le père de Sindy Ruperthouse, Johnny Wylde, vient de lui donner des fanions qui affichent le nom de sa fille et une robe rouge sur un fond de nature enneigée. David Kistabish veut que, lorsqu’il va arriver à Matagami, Waskaganish ou encore Matimekush-Lac John, le nom de Sindy soit vu, lu.

« Ça montre que ma sœur existe, qu’elle est importante. Tu ne te sens pas tout seul, c’est ça qui donne le courage de continuer. C’est une bataille quotidienne, mais ça ne devrait pas être de même! » — Une citation de Joan Wylde

Il faut donner de la visibilité, autrement que par l'écrit, donc je l’apporte [cette cause] avec moi dans l’expédition , précise Trycia Bazinet.

David Kistabish accroche son fanion. Ému. Bien évidemment, une telle expédition a un coût, mais il est déterminé. Mon intention est d’amener le message, d’emmener Sindy avec nous et de faire parler, affirme-t-il. Sans rouvrir les cicatrices, on veut que ce soit redit, car des fois, à travers le temps, certains dossiers ont tendance à être oubliés, ou on en parle moins .

Il déplore la valse des enquêteurs dans le dossier, l’éternel recommencement pour la famille, etc.

Joan Wylde veut juste qu'on retrouve sa soeur. Voir des membres de sa communauté porter la cause ailleurs au Québec la touche sincèrement. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Joan Wylde pleure, rappelle qu’elle veut juste qu’on retrouve sa sœur. C’est ça la réalité, on est surreprésenté. C’est comme si la femme autochtone n’est pas importante, il y en a tellement [qui disparaissent]! , lance-t-elle.

Mon but est de dire : tiens, regarde, c’est la réalité de plusieurs communautés, de plusieurs familles. Qu’on arrête le statu quo et qu’on s’en occupe pour vrai! , fulmine David Kistabish.

Sur les motoneiges, de nombreux autocollants rappellent que Sindy n’est vraiment pas un cas à part.

Selon l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les femmes et les filles autochtones sont 12 fois plus susceptibles d’être portées disparues ou assassinées comparativement aux femmes et aux filles non autochtones.

Des causes qui émeuvent

C’est l’heure du départ. La cheffe de Pikogan, Monik Kistabish, prend la parole au milieu de la cinquantaine de motoneigistes hommes, des neuf femmes motoneigistes et de la population présente.

Edouard Kistabish soutient sa soeur, la cheffe de Pikogan, Monik Kistabish. Elle-même enlace David Kistabish, qui participe à l'expédition. Juste avant, elle a parlé aux motoneigistes. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le silence se fait. Elle parle, explique la réalité de sa communauté, la vie de Sindy. Un peu en français, beaucoup en anishinabemowin.

Patrick Brunette, un militaire qui a pris congé pour participer à l’expédition, pleure à chaudes larmes.

Elle expliquait dans sa langue, mais on ressentait tout ce qu’elle disait dans ses paroles. C’était très touchant, c’est venu me chercher , confie-t-il la voix étranglée.

Il tape la main sur son cœur.

« C’est quelque chose, ce qu’on vit. Je ne pensais jamais vivre ça, c’est incroyable. » — Une citation de Patrick Brunette

Joan Wylde est au milieu des motoneigistes, avec son père. On est uni, on est ensemble, dit-elle. Je vois le changement qu’il y a entre toutes les nations, les couleurs. On n'est qu’une personne, on est humain pour commencer, c’est ça que je vois comme changement .

Patrick Brunette (de dos en bas à gauche) écoute un Atikamekw, Richard Moar, faire un chant pour les motoneigistes à Pikogan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

David Kistabish et sa conjointe emmènent sur leurs motoneiges pour quelques kilomètres des enfants de la communauté. Leur amie s’est suicidée récemment.

Le voyage continue, mais il a déjà remarqué que lorsque l'expédition arrive dans les communautés, les causes qu'elle porte touchent les gens.

« On sent l’émotion quand on arrive, les gens sont contents de nous voir. Ils nous encouragent et nous remercient de porter le message. Et c’est ce qui est en train de se passer à travers les communautés autochtones, mais aussi la population québécoise. Je sais qu’on en parle, on est suivi, et c'est ce que je souhaite tout le long du trajet, jusqu’à la fin. » — Une citation de David Kistabish

Les motoneigistes sont en territoire cri : Waskaganish puis Chisasibi, où les participants de cette nation comptent bien aussi faire entendre leurs voix.

Le Cri Robbie Tapiatic a installé quelques autocollants sur sa motoneige, notamment la photo de son ami décédé l'an dernier pour qu'il « roule aussi avec lui ». Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin