Expédition Premières Nations : s’ajuster pour avancer et éviter la « zizanie »

La troisième journée de l’expédition des Premières Nations, entre les communautés anishinabeg de Lac-Simon et Pikogan, a été une vraie balade de routine. 150 kilomètres de sentiers bien tracés. Les motoneigistes sont arrivés les uns derrière les autres sous les applaudissements des habitants.

Cette journée diffère bien de celle de la veille, au cours de laquelle des personnes se sont perdues et des groupes ont pris des chemins différents. Si l’expédition a pour but la réconciliation, il n’en reste pas moins que c’est un périple de motoneige hors-piste et tout le monde s’en est alors souvenu.

On s’en va à la maison , lance de bon matin David Kistabish, l’ancien chef de Pikogan. Ils ont hâte qu’on arrive. Ils se demandent où on est rendu, comment ça s’est passé jusqu’à maintenant , poursuit-il, en prenant son petit déjeuner servi à l’école de Lac-Simon.

Les différentes étapes de l'Expédition des Premières Nations Photo : Radio-Canada / Sophie Leclerc

La veille, la journée avait été difficile pour lui : un bris sur sa motoneige, une impression d’être laissé un peu en arrière, puis, finalement, un Rangers Innu de la communauté d’Unamen Shipu qui vient à sa rescousse avec, par chance, la bonne pièce.

En une heure, on a pu repartir. Mais il y a besoin d’ajustements pour qu’on soit au même diapason. Hier, il y a eu des égarements dans certaines fourches, certains tronçons. Ce matin, il va y avoir quelques ajustements , précise David Kistabish avant de se rendre au garage où les motoneiges ont passé la nuit.

De l’avis de plusieurs, la deuxième journée entre Obedjiwan et Lac-Simon a été mémorable .

La zizanie a pogné , résume Christian Flamand, l’un des organisateurs de cette expédition qui est partie de la communauté atikamekw de Manawan et qui doit se rendre 4500 kilomètres plus loin, chez les Innus de Uashat mak Mani-utenam.

Christian Flamand a rappelé les consignes de sécurité et reformé les quatre groupes en précisant bien que personne ne devait dépasser et qu'il fallait toujours s'assurer que celui derrière suivait bien. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Debout sur sa motoneige pour être sûr de faire passer son message, Christian Flamand lance : on est un groupe, tout le monde est responsable de la zizanie qui s’est passée hier. Je prends ma responsabilité, mais tout le monde doit prendre la sienne. Hier, on n’était pas un groupe .

L’autre organisateur, le naskapi Derek Jeremy Einish de Kawawachikamach, renchérit en anglais : si on ne reste pas en groupe, on ne finira pas l’expédition! J’ai fait des erreurs hier et je n’en suis pas fier. Tout le monde en a fait .

Puis ce rappel, que Christian Flamand fait en mimant avec ses mains : un pilote hors-piste, c'est un pilote qui regarde toujours son chum en arrière car son chum est important. Car si lui a un problème, il va aller l'aider. C'est ça l'entraide. C'est pas une compétition .

Des participants perdus

Les premiers 100 kilomètres sur les 325 de la journée s’étaient plutôt bien déroulés. Le groupe s’est d’abord élancé à toute vitesse pour traverser le réservoir Gouin puis a entamé une série de chemins forestiers pas tracés.

Le groupe s'appêtant à prendre d'assaut à pleine vitesse le réservoir Gouin. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Vers midi, les motoneigistes ont pris une pause repas. Discussions, sandwichs et même du caribou séché que les Naskapis offraient. Puis les choses se sont corsées entre les pistes chaotiques au milieu des arbres, où chacun allait à son rythme selon son expérience, et les longues enfilades, où la vitesse reprenait le dessus et faisait voler la neige dans les airs.

D’un groupe, l’expédition s’est retrouvée séparée en plusieurs. Certains ont attendu les autres qui, finalement, étaient passés par un autre sentier. Les conditions climatiques n’aident pas non plus, car un tracé fait la veille peut ne plus être praticable le lendemain.

Derek Jeremy Einish proposant du caribou séché à une participante. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Résultat : un participant s’est retrouvé seul et a fait demi-tour jusqu’à une pourvoirie où il a passé la nuit. Un autre, près de Lac-Simon, s’est aussi retrouvé seul et a appelé, car il avait du réseau. Des membres de la communauté de Lac-Simon sont allés le chercher et il a fini la soirée avec tout le monde.

Quelques personnes, regroupées, se sont aussi retrouvées isolées pendant un temps. Finalement, grâce au bon sens de l’orientation, au GPS et en pistant les traces de traineaux laissés par les plus gros groupes, ils ont réussi à les rattraper.

Les motoneigistes ont roulé pendant des heures, jusqu'à la nuit tombée pour arriver à destination. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

L’arrivée s’est échelonnée sur près de 4 heures.

Il n’y a rien eu de majeur. C’est mineur, mais quand même important, car si ça avait été dans une région où il n’y avait pas eu de services, deux personnes auraient été en danger , dit l’Atikamekw Christian Flamand.

Cette journée aura rappelé une chose : ce périple est avant tout une expédition de motoneige hors-oncpiste et la moindre erreur peut coûter cher. Et ce, même si la très grande majorité sont des pilotes aguerris.

Le défi qu’on a en partant de la Mauricie vers l’Abitibi en faisant du hors-piste, il y a tellement de déforestation, tellement de directions possibles à prendre et beaucoup de motoneiges qui passent pour aller au chalet… Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour mêler un pilote , explique Christian Flamand.

Arrêt pour faire le point et regarder quelle direction prendre. Et aussi pour attendre d'autres participants avant de reprendre des chemins non balisés. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Alors après la sérieuse mise au point faite par les organisateurs, au départ de Lac-Simon, ce sont des motoneigistes bien alignés les uns derrière les autres qui ont attendu les coups de feu tirés à chaque départ avant de faire vrombir les moteurs. Et partir de manière bien rangée.

Les paysages se sont enchaînés avec un coucher de soleil à couper le souffle. Il y a eu un deuxième bris de mécanique pour David Kistabish, qui a pu repartir et entrer en premier dans sa communauté.

Le participant André Smith, de Bedford, est accueilli par les membres de la communauté de Pikogan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Si, la veille, l’arrivée des participants s’était échelonnée sur près de 4 heures, cette fois-ci, ils ont tous tapé dans les mains des habitants venus les saluer.

Cette mise au point matinale était nécessaire avant de continuer plus au nord.

D’ailleurs, Derek Jeremy Einish n’a pas hésité à le rappeler : ici, c’est facile! Car dans le Nord, il n’y aura plus personne et pas de piste. Ça sera vraiment du hors-piste complet alors tout le monde est responsable de tout le monde. Respectez-vous. On est là en équipe et on va rester en équipe .

Prochaine destination : Matagamie.