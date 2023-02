Amnistie internationale dénonce la répression de l’État péruvien envers les Autochtones

Selon les premiers résultats d'une enquête d'Amnistie internationale, les autorités péruviennes ont utilisé des moyens illégaux pour réprimer les manifestations qui ont lieu au pays depuis la destitution du président Pedro Castillo en décembre dernier, et cette violence est plus marquée dans les régions à majorité autochtone.

De profondes divisions politiques troublent depuis quelque temps déjà l'équilibre du Pérou. Des manifestants s'organisent dans plusieurs régions, demandant la démission de la présidente Dina Boluarte et que soient tenues de nouvelles élections.

La répression du nouveau gouvernement face à ces manifestations est forte et, selon une déclaration de l'organisme Amnistie internationale, depuis le début, l'armée et la police nationale péruvienne (PNP) ont utilisé illégalement et sans discernement des armes meurtrières et d'autres armes à létalité réduite contre la population, en particulier contre des membres de communautés autochtones et paysannes .

Au début du mois de décembre 2022, le président de gauche Pedro Castillo, accusé de corruption, devait faire face à un vote du congrès péruvien concernant sa destitution. Dans le but d'éviter le vote, le président a annoncé la dissolution du congrès, et son intention de mettre en place un gouvernement d'urgence.

Ces décisions ont rapidement et fortement été critiquées par ses opposants, si bien que Pedro Castillo a été accusé de tentative de coup d'État, démis de ses fonctions et emprisonné. C'est ainsi que la vice-présidente Dina Boluarte est devenue présidente par intérim.

Une enquête sur la violation des droits de la personne

Depuis, des blocages de routes, des manifestations de toutes sortes ont lieu un peu partout au pays. Le 31 janvier dernier, face aux échos de répressions brutales de la part du nouveau gouvernement, Amnistie internationale a chargé une équipe d'enquêter sur de possibles violations graves des droits humains au Pérou.

L'enquête qui se déroule actuellement dans les différentes régions du Pérou nous montre que le but des manifestants est d'exprimer un ras-le-bol face à la manière dont est géré le pays, en matière politique, mais aussi par rapport à la protection des droits humains , explique France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone, en entrevue avec Espaces autochtones.

Le droit de manifester librement et sécuritairement est essentiel à toute démocratie, et nous remarquons que ce droit est de plus en plus souvent bafoué. L'enquête nous montre que le cas du Pérou actuellement est particulièrement probant , ajoute-t-elle.

Par voie de communiqué, jeudi, la directrice des Amériques d'Amnistie internationale, Erika Guevara Rossa, a accusé les autorités péruviennes d'avoir permis pendant plus de deux mois, que l'usage excessif et meurtrier de la force soit la seule réponse du gouvernement face aux doléances de milliers de communautés qui réclament aujourd'hui la dignité et un système politique qui garantisse leurs droits humains .

En effet, le bilan du nombre de manifestants tués depuis décembre au Pérou monte maintenant à près de 50, et plusieurs centaines ont été blessés.

Une manifestante devant un rang de policiers antiémeute, à Lima, le 19 janvier 2023 Photo : Reuters / Sebastian Castaneda

L'enquête a également soulevé que bien que les manifestations aient eu lieu dans l'ensemble du pays, la violence et le nombre de décès arbitraire potentiel lié à la répression gouvernementale est disproportionnellement concentré dans les régions où la majorité de la population est autochtone.

Durant l'enquête des dizaines de personnes provenant de la population autochtone du Pérou ont déclaré à Amnistie internationale qu' elles se sentaient traitées par les autorités comme des animaux et non comme des êtres humains , selon le communiqué.

« Le racisme systémique, enraciné dans la société péruvienne et au sein de ses institutions depuis des décennies, a été le moteur de la violence exercée comme sanction contre les communautés qui ont élevé la voix » — Une citation de Erika Guevara Rosas, directrice pour les Amériques à Amnistie internationale

Selon l'organisme, depuis le début des manifestations, le gouvernement tient un discours stigmatisant envers les manifestants, et justifie sa répression en affirmant sans preuve que leur action est liée au terrorisme et a des groupes criminels.

« Lorsque le discours d'État vise à criminaliser les actions de protestation, c’est toute la société qui y perd. » — Une citation de Marina Navarro, directrice d'Amnistie internationale Pérou

Au début du mois de février, face aux réactions de l'organisme et de la communauté internationale, le gouvernement du Pérou s'est dit ouvert à dialoguer avec les manifestants ainsi qu'avec les différents intervenants.

Le 15 février dernier, Amnistie internationale a d'ailleurs rencontré la présidente Dina Boluarte pour lui présenter les premières conclusions de l'enquête et recommander à son gouvernement une série de mesures devant, selon lui, être mises en œuvre immédiatement dans une démarche antiraciste.