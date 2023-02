Expédition Premières Nations : « Mamo », ensemble dans le plaisir et les embûches

Un accueil qui a fait du bien, car cette première journée a été déjà marquée par une blessure, des renversements, de la slush, des traîneaux à refaire car des objets tombaient, des détours et de nombreux arrêts pour aider ceux qui se sont pris.

On n’avait pas un bon rythme au début, le bon tempo, certains étaient stressés. Il y a eu des erreurs de pilotage, des bidons d’essence perdus, j’ai ramassé des drapeaux, plein de choses. C’était quelque chose! lance à l’arrivée l’un des organisateurs, Christian Flamand.

Après l’euphorie du départ à Manawan, très rapidement, les participants ont commencé à se heurter aux caprices de dame Nature.

Une piste impraticable

Aurèle Dubé, un atikamekw responsable d’un groupe, demande à tout le monde de faire demi-tour, la piste est complètement gelée et impraticable. Il faut donc passer par le lac et aussi, ce que craignent les participants, la slush.

Et elle était bien présente. Là où on est passé, c’est 30 % de slush, le reste de la neige. C’est pas normal pantoute. Mais c’est ça. Expédition des Premières Nations, on suit le groupe , lance Nyshan Ottawa, qui connaît bien le secteur. Il vient de Manawan.

Il faut soigneusement préparer son traîneau pour éviter qu'il ne se renverse en raison de l'état de la piste. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Au milieu, un premier groupe est arrêté. Plusieurs s’affairent à refaire le traîneau.

D’où l’importance de la préparation. On n’attache pas son traîneau pour une expédition comme on l’attache pour la chasse au caribou ou pour aller à son chalet! Tu roules pis ça brasse et c’est non-stop. Il y a une certaine intensité! Mais on s’est ajusté , précise Christian Flamand.

Un peu plus loin, un autre arrêt pour attendre le reste du groupe. Peggie Jérôme ouvre son manteau, enlève sa cagoule. J’ai chaud. 20 kilomètres de détour, on va maigrir , dit-elle en riant. Mais l’état des lacs ne l’a pas inquiétée. Je suis habituée , précise cette Anishinabe de Lac-Simon.

Plusieurs participants ont attaché des drapeaux avec des messages à leur motoneige. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ensemble vers la destination

L’équipe repart. Les drapeaux accrochés à l’arrière des motoneiges flottent au vent avec leurs messages. Les deux plus populaires : Chaque enfant compte , en mémoire des enfants disparus dans les pensionnats pour Autochtones, et le Principe de Joyce , qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle , comme le décrit le site Internet créé pour inviter les gouvernements à adopter le principe.

Quelques kilomètres plus loin : nouvel obstacle et une image saisissante. Des participants qui glissent en essayant de faire avancer des motoneiges qui, elles-mêmes, glissent sur la glace. Objectif : monter une petite butte de neige pour retourner sur un terrain plus favorable. Mais comme à chaque difficulté, les autres participants descendent pour prêter main forte. C’est ensemble - Mamo, comme on dit en atikamekw - qu’ils veulent arriver à destination.

Ian Lafrenière, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, a participé à la première étape de l'expédition. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Devant la scène, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, lance : C’est glissant, hein! Hop attention. Réussi . Il a décidé de suivre au guidon de sa motoneige le groupe pour la première étape entre Manawan et Wemotaci.

Les différentes étapes de l'Expédition des Premières Nations Photo : Radio-Canada / Sophie Leclerc

Puis les kilomètres s’enchaînent dans un petit sentier tracé où les arbres tombés ont été coupés pour que la motoneige passe de justesse. Il faut être habile et pas trop rapide. Puis, traversée sur un pont au-dessus d’un lac avec le soleil qui surplombe.

Des klaxons se font entendre. À l’entrée de Wemotaci, Julie Niquay, une habitante, salue chaque arrivant, avec un grand sourire. Elle se dit très contente.

L'expédition a fait un arrêt à Wemotaci. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

« C’est la première fois que je vois ça depuis 1990 avec Harricana. J’étais là. C’était le plus beau moment. Et aujourd’hui, c’est différent. Harricana, ils arrivaient tous en même temps, là, ils sont éparpillés. C’est aussi l’expédition des Premières Nations. » — Une citation de Julie Niquay, une habitante de Wemotaci

Christian Flamand, l'un des organisateurs de l'expédition. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Prochaine étape : Opitciwan. Cette fois-ci, la cadence est beaucoup plus rapide. La nuit tombe rapidement et le village est encore bien loin. De quatre groupes séparés, l’expédition se retrouve à ne former qu’un seul groupe. C'est moins stressant, précise Christian Flamand.

De nouveaux arrêts. Au moins deux participants renversent leur motoneige. Une blessure légère à la cheville pour une participante. Le froid commence à se faire ressentir, la fatigue aussi.

La première journée s'est terminée bien après la tombée du jour. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Daniel Beaulieu, un participant qui connaît les lieux, passe de motoneige en motoneige pour indiquer que la fin est proche.

On va traverser une petite baie, puis on arrive à une pourvoirie. On embarque sur le réservoir Gouin pour 45 kilomètres jusqu’à Opitciwan. On est à environ 80 kilomètres à partir d’ici , explique-t-il.

Toutes sortes d'imprévus sont survenus pendant le trajet. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Avant de monter sur le lac Gouin, la pourvoirie Escapade ouvre ses portes afin de donner accès à des toilettes. Laurence Lefrançois, la mère des propriétaires, est venue exprès et filme chaque instant du passage des participants.

Elle grimpe sur un tas de neige afin d’avoir une vue d’ensemble pour prendre une photo : environ 60 motoneiges colorées avec leurs phares allumés au milieu de la nuit.

Traversée du réservoir Gouin, les amoureux de vitesse se font plaisir mais il faut faire attention, il y a des petites vagues, dures pour le dos.

L'arrivée de l'expédition à Opitciwan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Sauf que l’arrivée en vaut la peine. C’est incroyable, incroyable! , lance l’avocat cri originaire de Wemindji, John Paul Murdoch.

Il salue les habitants, plusieurs viennent prendre des photos avec les participants, serrer des mains.

Ça va prendre beaucoup de temps à absorber tout. Beaucoup de variété dans la journée. C’était excellent de terminer comme ça. À pleine vitesse sur le réservoir Gouin. Au début, j’étais inquiet pour la slush, mais ça a été , lance-t-il.

Il est 23 h, l’heure du dîner offert par la communauté. Jacob Awashish prend sa guitare pour rendre hommage à Joyce Echaquan sous les yeux émus de son conjoint Carol Dubé, qui participe à l’expédition. Dans les trois communautés atikamekw visitées, Joyce Echaquan était dans toutes les bouches.

Jacob Awashish a rendu hommage à Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Mamo , faut faire ensemble!, dit au micro Jacob Awashish. Ensemble jusqu’au bout, entre les motoneiges poussées, les bidons ramassés, les tapes d’encouragement, tranquillement, la réconciliation se fait. Et les messages deviennent visibles car tous les participants documentent leur périple sur les réseaux sociaux.

Prochaine étape : Lac-Simon, chez les Anishinabeg.