Expédition Premières Nations : excitation et anxiété avant le départ

C’est avec beaucoup d’excitation et un peu d’anxiété que la soixantaine de participants de l’expédition des Premières Nations ont enfourché leurs motoneiges pour faire les premiers mètres d'un périple qui doit durer 18 jours. Excitation, car ils participent à une aventure hors pair, et anxiété, car la pluie et le temps doux risquent de rendre les conditions difficiles.