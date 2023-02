Dubé appelé à s’expliquer sur les soins de santé au Nunavik

La période de questions à l’Assemblée nationale, mercredi, a donné lieu à un échange entre la co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Manon Massé et le ministre de la Santé, Christian Dubé, quant à la situation précaire des soins de santé au Nunavik .

Des médicaments qui manquent, des solutés qui sont passés date, des pansements jaunis ou des patients très malades qui n’osent pas aller au dispensaire [pour ne pas surcharger le personnel] , a énuméré Manon Massé en Chambre.

Il y a des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire depuis des millénaires et qui n’ont pas droit aux mêmes services que les autres, a-t-elle martelé. Ça m’indigne et ça devrait tous nous indigner.

Je suis très sensible à cette question , a d’abord affirmé le ministre de la Santé en réponse à Mme Massé.

Il a par la suite abordé la question des négociations syndicales comme solution à cette crise.

Il faut voir comment on va être capables de faire des offres différenciées pour les gens qui veulent aller travailler dans le Nord, a-t-il dit. La première façon de donner de bons services aux gens, c'est d'avoir du bon personnel qui veut y aller et qui est content d’être là.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, le 15 février 2023 à l'Assemblée nationale. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre a également souligné les enjeux liés au logement.

Il faut travailler pour les gens qui restent là et aussi pour le logement pour les employés , a-t-il convenu.

Nous allons annoncer dans les prochaines semaines des montants substantiels pour améliorer le logement , a affirmé le ministre.

Manon Massé a par ailleurs rappelé qu'il existe des différences entre les conditions de travail des réseaux de santé de l’est et de l’ouest du Nunavik. Le Centre de santé et de services sociaux Inuulitsivik gère les villages de la baie d’Hudson, tandis que les villages de la baie d’Ungava sont gérés par le Centre de santé Tulattavik de l'Ungava.