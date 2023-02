Les bourses de persévérance scolaire autochtone de la CSQ de retour en 2023

Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ, explique que la centrale syndicale qu'elle représente a à cœur la persévérance scolaire des élèves et la réussite des élèves autochtones.

Une très grande partie de nos membres sont dans le domaine de l'éducation. De nos plus de 215 000 membres, autour de 125 000 sont en éducation. L'éducation est au cœur de nos travaux et notamment la persévérance scolaire. On sait que ce n'est pas toujours facile notamment en milieu autochtone alors c'est pour cette raison qu'on a eu cette idée , explique Anne Dionne.

La limitation de la participation aux élèves de secondaire 3 est liée au fait qu'il s'agit d'une année charnière dans leur cheminement scolaire.

Quand on passe à travers et qu'on réussit bien son secondaire 3, ça facilite la persévérance pour se rendre à la diplomation en secondaire 5 , explique Anne Dionne.

Ces bourses ne s'adressent par ailleurs pas seulement aux adolescents, mais aussi aux adultes autochtones effectuant un retour aux études.

On a des parents qui retournent à l'école à l'âge adulte, donc ce n'est pas toujours facile. C'est un petit incitatif pour les aider à passer à travers de leur année, les encourager à persévérer jusqu'en secondaire 5 , ajoute la vice-présidente de la CSQ .

Une bourse pour aider une jeune athlète

Jade Bouchard, actuellement élève de secondaire 4 à l'école secondaire de L'Odyssée / Dominique Racine à Saguenay, était l'une des quatre récipiendaires d'une bourse de persévérance scolaire autochtone lors de l'édition 2021-2022.

Grâce à la bourse de 750 $, cette jeune athlète pratiquant la gymnastique a été en mesure de payer les frais nécessaires pour pratiquer son sport.

Ça m'a permis de payer mes compétitions, mes maillots de gymnastique. Ça coûte quand même cher les inscriptions […] L'inscription pour la gymnastique c'est 150 $ et ça coûte 75 $ par compétition , explique t-elle.

La jeune gymnaste de 15 ans aura par ailleurs l'occasion de prendre part dans la discipline du trampoline à la finale 2023 des Jeux du Québec, qui se déroulera à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars prochain.

La date limite pour soumettre sa candidature pour les bourses de la persévérance scolaire autochtone est le 14 avril prochain. Les noms des récipiendaires des bourses 2022-2023 seront dévoilés le 21 juin 2023 à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.