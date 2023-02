Des courts métrages autochtones présentés gratuitement le 5 mars

Avis aux familles intéressées : le cinéma n'ayant qu'une cinquantaine de sièges, les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi . Le même programme de courts métrages autochtones sera également offert gracieusement sur la plateforme en ligne du festival, avec quelques films ajoutés.

D'une durée d'une heure environ, la projection en salle Voix autochtones offrira une incursion dans l'imaginaire des cinéastes autochtones à l'honneur. Animation, science-fiction, documentaire... une palette de genres fera voyager le jeune public au Nunavut, dans la communauté abénakise d'Odanak, dans l'Arctique, mais aussi au sein de la culture haïda.

Ce sont des films qu'on ne peut voir nulle part ailleurs , indique Jo-Anne Blouin, fondatrice du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM), qui a également sélectionné les films à l'affiche. Dans le monde du cinéma, les courts métrages restent souvent cantonnés à des circuits de diffusion plus confidentiels, souligne-t-elle.

« Pour nous, c'est important de leur donner une voix. » — Une citation de Jo-Anne Blouin, présidente fondatrice et directrice générale du FIFEM

Quand j'ai créé le festival il y a 26 ans, on ne connaissait pas les cinéastes autochtones , se souvient Mme Blouin. Encore aujourd'hui, ce cinéma pourtant en plein essor demeure difficilement accessible aux programmateurs. Tous les films soutenus par Téléfilm Canada, ce serait bien de les trouver facilement dans un catalogue , suggère-t-elle.

Jo-Anne Blouin, fondatrice du Festival international du film pour enfants de Montréal Photo : FIFEM

La directrice du FIFEM peut toutefois compter sur l'appui du Wapikoni mobile et son vivier de cinéastes autochtones à découvrir. Plusieurs seront à l'affiche du programme spécial qui leur est consacré.

Grâce à ce studio mobile, le réalisateur innu Aly Labbé-Hervieux a pu créer Fursona en imaginant des personnages d’animaux à caractéristiques humaines. On pourra également découvrir le travail de l'innue Katia Kurtness (de Mashteuiatsh), avec le court métrage Les ciseaux.

Alors que la caméra expose avec justesse la précision et l’assurance du geste créatif d’Annette, sa voix raconte ses premiers découpages en carton et la transmission de son art , résumait le programme des Rencontres internationales du documentaire de Montréal où le film a été projeté en 2022.

D'autres courts métrages laissent imaginer une approche documentaire affirmée. On s’connaît-tu? , d'Allison Hannis, se propose de démystifier, par des micros-trottoirs, la réalité vécue entre Autochtones et allochtones à travers le regard d’adolescents d’Odanak, de Pierreville et de Saint-François-du-Lac.

Image tirée du film « Angakusajaujuq : L’apprentie Chamane », de Zacharias Kunuk Photo : Gracieuseté : Zacharias Kunuk

Le cinéma d'animation sera notamment représenté par Zacharias Kunuk et son film Angakusajaujuq : L’apprentie Chamane, récit initiatique en territoire inuit. Le film a remporté un prix au Festival international du film d’animation d’Annecy (France, 2021).

Difficile, toutefois, d'établir une tranche d'âge pour cette programmation autochtone. Je dirais à partir de 8 ans , suggère Jo-Anne Blouin.

La recette d'un film pour enfants réussi? La même que pour ceux des adultes : un scénario qui se tienne, des acteurs convaincants , répond la directrice du festival.